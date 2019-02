Cosidó, de su WhatsApp sobre Marchena: "Ese mensaje es de un grupo ajeno al PP"

Ignacio Cosidó ha explicado este martes sobre el WhatsApp en un grupo del PP tras la elección de Manuel Marchena para presidir el poder judicial, en el que decían estar "controlando la sala segunda desde detrás", que "ese mensaje es ajeno al PP". Sobre la autoría sinceramente la desconozco", ha defendido.

"Ese mensaje me llega en un grupo que es ajeno al Partido Popular. No pido permiso para reenviarlo. Por una cuestión de honestidad no puedo decir en qué grupo se produce", ha asegurado el portavoz del Grupo Popular en el Senado.

En declaraciones a Tve durante una tertulia ha defendido su actuación a posteriori y ha entonado el mea culpa: "En primer lugar he reconocido que cometí un error reenviando un mensaje que en absoluto representa la posición del partido ni mi propia posición".

Y ha añadido que lo que le "parece importante" es que alguien pueda aprender de sus errores". "La reforma que aprobamos en el Senado de la elección del poder judicial me parece que es la mejor forma de solucionar cualquier sospecha de inejerencia en el poder judicial", ha dicho.

Ante la incredulidad por sus declaraciones, Cosidó se ha enrocado en su postura: "Le parecerá más verosímil o no pero es la pura verdad. Reenviar un mensaje no significa compartir totalmente el contenido del mensaje. Fue enviado a un grupo informal. Creo que ese mensaje debe servirnos para una experiencia positiva, para modificar un sistema de elección que puede dar tipo a injerencias".