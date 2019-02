Moreno Bonilla se libra de declarar ante el juez si conoció los manejos de Bárcenas

El presidente de la Junta de Andalucía no tendrá que declarar en la Audiencia Nacional por el caso Bárcenas. En un auto fechado el pasado 31 de enero el juez encargado de investigar la supuesta caja B del PP ha rechazado citar como testigo a Juan Manuel Moreno Bonilla, actual presidente andaluz y que fue señalado por el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero como una de las personas del partido a las que, según él, informó sobre las 'mordidas' a empresarios que habría cobrado el extesorero.

En su resolución, el juez José de la Mata considera innecesaria la presencia del presidente andaluz en la investigación ya que su conocimiento o no de la existencia de una caja B en el partido no sería directo, si no por referencia de lo que le habría contado el primer edil de Boadilla, imputado en el caso Gürtel y conocido como El Albondiguilla.

El pasado 28 de noviembre, González Panero prestó una declaración voluntaria ante De la Mata en la pieza separada que investiga la presunta existencia de una contablidad B en el Partido Popular. En su comparecencia, el exalcalde aseguró que había puesto en conocimiento de personas como Moreno Bonilla o el diputado José Antonio Bermúdez de Castro las prácticas de Bárcenas a la hora de cobrar comisiones a los empresarios a cambio de contratos públicos.

En concreto El Albondiguilla, como era conocido por los principales imputados en la trama Gürtel, aseguró al juez que en noviembre de 2005 se reunió con Moreno Bonilla, entonces responsable de Política Territorial del Partido Popular, para informarle de que Bárcenas le estaba presionando para conceder un contrato público a Constructora Hispánica, una de las empresas investigadas en el caso Gürtel por pagar presuntamente al Partido Popular.

El fiscal se opuso

Tras la declaración de González Panero, la acusación popular encabezada por Izquierda Unida pidió la declaración como testigo de Moreno Bonilla. Algo que el juez ha rechazado en un auto sobre el que cabe recurso. Antes, la Fiscalía se pronunció también en contra de que el presidente andaluz compareciera en el Juzgado ya que, en este punto del procedimiento, cualquier dato que conociera sobre las mordidas cobradas por Bárcenas vendría siempre de la mano del exalcalde de Boadilla y no por su conocimiento directo.

El juez hace suyo en el auto ese argumento para rechazar la citación de Moreno Bonilla como testigo. Tampoco serancitados Bermúdez de Castro ni el exteniene de alcalde de Boadilla Miguel Ignacio González Sánchez Zorita, Manuel Horrillo (exsecretario del Ayuntamiento) o Ricardo Aguilar (chófer municipal).

Lo que sí acepta De la Mata es que las agendas personales y dietarios intervenidos en el registro de la vivienda de González Panero, autorizados en el seno de la operación Gürtel, sean incorporados a la causa de los 'papeles de Bárcenas'.