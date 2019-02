Rodrigo Rato: "El presidente del BBVA y De Guindos me pidieron que dimitiera"

El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha declarado este lunes durante el juicio por la salida a Bolsa de Bankia que fueron el presidente del BBVA, Francisco González, y el ministro de Economía, Luis de Guindos, quienes le pidieron que dimitiera en el año 2012.

Según ha defendido Rato ante el tribunal que le juzga por la salida a Bolsa de Bankia, en la reunión mantenida en abril de 2012 previa al rescate público de la entidad y en la que participaron el propio Rato, el ministro De Guindos y los presidentes de BBVA, Banco Santander y La Caixa, Francisco González, Emilio Botín e Isidró Fainé, fue González quien le pidió que se fuera porque "había sido ministro del PP", según la versión de Rato. Después, según ha asegurado, el ministro le insistió y el día 7 de mayo decidió dimitir porque "si iba a ser un problema (para que se procediera al rescate por parte de un Gobierno popular) no tenía inconveniente en marcharse".

Rato ha defendido que después de esa reunión y de las peticiones del Gobierno de Rajoy para que dejara el cargo, el día 7 de mayo comunicó su salida a la plantilla de la entidad y esa misma tarde compareció con Ignacio Goirigolzarri para "trasladarlo a la opinión pública".

Ocultó información al Consejo de Administración

El expresidente de Bankia, para quien la Fiscalía solicita 5 años y medio de prisión por un presunto delito de estafa a inversores, también ha reconocido que ocultó al Consejo de Administración de la entidad parte de la información sobre el plan de saneamiento que el Banco de España tenía para ésta.

En su cuarta comparecencia como acusado en el juicio por la salida a bolsa de la entidad, Rato se ha visto acorralado en varios momentos por el agresivo interrogatorio del fiscal jefe Anticorrupción, que sustituye a la fiscal Carmen Launa de baja por enfermedad. El punto de mayor confrontación entre ellos ha llegado cuando Rato ha leído parte de un escrito del Ministerio Fiscal en el que se valoraba como "excelente" la gestión en Bankia. Rato pensaba que se refería al período en que él presidía la entidad y el fiscal le ha recriminado: "¡Pero señor Rato, eso es referido a Goirigolzarri (quien le sustituyó en el cargo) no a usted!". Tras un enfrentamiento dialéctico, Rato ha contestado al fiscal: "El abogado me recomienda que no me enfrente a usted".

Los plazos del Banco de España

Uno de los momentos clave ha llegado cuando el expresidente de Bankia ha reconocido que trasladó a los consejeros de Bankia que el Banco de España tenía un plan de saneamiento para la entidad tras su salida a Bolsa en el que exigía que ésta separara la división financiera y la riesgos, así como que acometiera un proceso de desinversiones. Sin embargo, no les dijo en qué plazo exigía el regulador que se hiciera todo.

-"¿Explicó las exigencias a corto plazo al Consejo?", ha preguntado el fiscal a Rodrigo Rato. "No, no lo recuerdo", -ha contestado él. "El Consejo era consciente de que era conveniente hacer las desinversiones. Le comuniqué al Consejo que había un plan, pero no cómo había que hacerlo", ha explicado ante el Tribunal.