Trapero admite la competencia de la Audiencia Nacional y se desmarca de la estrategia separatista

Josep Lluis Trapero, exmayor de los Mossos d'Esquadra, se desmarca de la estrategia de defensa de los líderes del procés, cuyos abogados ponen en duda que el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional sean competentes para juzgarles.

Fuentes de su defensa aseguran a EL ESPAÑOL que no pondrá en duda la competencia de la Audiencia Nacional para juzgarle por un delito de organización criminal y dos de sedición por los que está procesado el próximo martes, día 5, cuando se celebrará la vista del artículo de previo pronunciamiento en la causa que se sigue contra él. El paso anterior a las cuestiones previas del juicio.

El exresponsable de la Policía catalana asegura, a través de su defensa, que no tiene ninguna intención de retrasar el inicio del juicio. "Quiere repetir en sede judicial, cuanto antes, que no recibió ninguna instrucción política y que, en caso de haberla recibido, no la habría tolerado", vuelve a afirmar en relación con su papel en el operativo policial desplegado el día del referéndum ilegal del 1 de octubre y durante el asedio a la consejería catalana de Economía los días 20 y 21 de septiembre.

Los magistrados de la Sala de lo Penal creen que "las diligencias sumariales demuestran su cooperación desde su eslabón en el plan secesionista" para que se celebrara el referéndum ilegal del 1 de octubre. Respecto al asedio independentista a la consejería catalana de Economía los días 20 y 21 de septiembre de 2017, también creen que la consintió sin aplicar "medidas de seguridad efectivas".

Sin embargo, Trapero sigue negando haber puesto a la Policía catalana al servicio del independentismo y volverá a defender durante el juicio, igual que hizo en las declaraciones durante la instrucción, que trasladó al expresidente Carles Puigdemont que no compartía el plan secesionista.

Josep Lluis Trapero a su llegada a la Audiencia Nacional.

Puig y Soler pedirán ser juzgados en Cataluña

El exsecretario general de la consejería de Interior catalana, César Puig, sí que planteará el día 5 que la Audiencia Nacional no es competente para juzgarle, sino que debería hacerlo una Audiencia provincial de Cataluña. Así lo ha avanzado su abogado, Jaume Alonso Cuevillas, al que también se adherirá la defensa de Pere Soler, el exdirector de los Mossos d'Esquadra.