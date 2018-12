Bárcenas exculpa a Juanma Moreno de la financiación ilegal del PP: "Es un chico estupendo"

Luis Bárcenas acudió el pasado viernes a la Audiencia Nacional para responder al juez sobre la documentación sustraída por la Policía de su casa en la llamada operación Kitchen. Pero además, aprovechó las preguntas de su abogado para desvincular al candidato del PP en Andalucía, Juanma Moreno, con la presunta financiación ilegal del partido investigada en esa causa: "Es un chico estupendo pero no tiene nada que ver con esa historia".

En su declaración, a la que ha podido acceder de forma íntegra EL ESPAÑOL, el extesorero del PP se negó a contestar a las preguntas del juez José de la Mata y la Fiscalía Anticorrupción y atendió únicamente a las de su abogado. Con su mención al líder del PP andaluz, Bárcenas contestaba en realidad a las acusaciones del exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, que declaró en el mismo juzgado hace un mes.

El pasado 28 de noviembre, el exprimer edil madrileño relató ante la Audiencia Nacional las presuntas presiones a las que era sometido por la cúpula del PP, con Bárcenas a la cabeza, para que entregara contratos públicos de su ayuntamiento a donantes del partido. Ante el juez aseguró que puso esos movimientos en conocimiento tanto de Mariano Rajoy, entonces máximo responsable del PP, como de Juan Manuel Moreno Bonilla, entonces secretario de política municipal en la cúpula del partido.

"A González Panero le he visto dos veces. En una boda y en el despacho de Álvaro Lapuerta", reconoció Bárcenas. "Por teléfono he hablado con él en una ocasión, el domingo antes de la presentación de las listas en Madrid del 2007 y era para discutir sobre la inclusión o no de una persona que quería meter Esperanza Aguirre". En este pasaje de su declaración, el exsenador hace referencia a la incorporación en las listas de Francisco Sánchez Arranz, que terminó siendo concejal y ostentaba además un cargo de responsabilidad en Iberia.

A una interpelación del fiscal, Bárcenas aseguró que era "falso" que González Panero llamara al líder del PP andaluz para quejarse de esa llamada. El extesorero del PP explicó que Moreno Bonilla "no era el candidato" a esas elecciones, por lo que su capacidad de presión era mínima. "O se ha equivocado o ha mentido Panero", llegó a decir el extesorero del PP. Juanma Moreno "es un chico estupendo, pero no tiene nada que ver con esa historia", mantuvo, zanjando el tema.

"No se cómo ha llegado esto a manos del chófer"

En los primeros compases de su declaración, Bárcenas accedió a aportar explicaciones sobre el documento publicado el noviembre de 2015 por EL ESPAÑOL, en el que su mujer, Rosalía Iglesias, hacía una serie de anotaciones que delataban el presunto uso de dinero del partido para reformar la casa personal del presidente Rajoy.

"La segunda parte solo son anotaciones personales que van desde cuánto se ha pagado a (Javier) Gómez de Liaño (quien era su abogado en aquellas fechas) hasta dónde tiene domiciliado el gas", mantuvo Bárcenas, concretando que las anotaciones eran anteriores a su declaración de 2015 y cuando su abogado "se había personado recientemente en la causa", por lo que le hizo ese listado a su mujer para que le fuera preguntado en prisión. "No se cómo ha llegado esto a manos del chófer que es quien se ha apoderado de ello". "Creo que la persona que trabajaba para nosotros fue contratada por el Ministerio del Interior para investigarnos", explicó al juez en otro momento.

A la vista de otros 20 nuevos documentos, que incluían distintas hojas de su agenda personal, Bárcenas aseguró que todos ellos "estaban en una carpeta que se envió" a su abogado. "Incluidos los datos de Sacyr y la operación de Toledo". En este punto, el extesorero hace referencia a un contrato que fue investigado y archivado ya por la Justicia: el de basuras en Toledo, entregado a una filial de Sacyr llamada Sufi y que fue señalado por Bárcenas en 2015. "La agenda es exhaustiva. Incluido todo lo conversado con María Dolores de Cospedal".

En varios momentos, el exresposable de las finanzas del PP aseguró que toda documentación relevante para la causa había sido puesta a disposición de la Audiencia Nacional que esos documentos solo hacían referencia a datos y operaciones ya aportados. "Esta documentación siempre la tuve en la sede del PP. Cuando se desaloja la oficina Andalucía fue mi conductor el encargado de recogerla y la llevaron a un almacén en el estudio de restauración y ahí no había nada referente al proceso", se escudó Bárcenas. "Todo lo relevante, siguiendo instrucciones de Gómez de Liaño, se entregó en el juzgado". "Yo no me quedé copia de nada", recordó en otro de los pasajes de su declaración.

"No he visto a Marjaliza en mi vida"

En los últimos compases de su comparecencia, Bárcenas negó también a otro de los imputados en un procedimiento judicial que afecta al PP de Madrid: David Marjaliza. En sus declaraciones ante la Audiencia Nacional el empresario aseguró que entregó una importante cantidad de dinero al entonces tesorero Álvaro Lapuerta como donación al partido. Marjaliza aseguró ante el juez García Castellón, encargado del caso Púnica, que Bárcenas estaba también presente en ese encuentro. Eso le costó resultar imputado en el proceso de "papeles de Bárcenas" que desde 2013 tiene abierto el juzgado de José de la Mata.

"No lo he visto en mi vida", aseguró el extesorero en referencia a Marhaliza" No dudo de lo que dice de haberle entregado una cantidad a Lapuerta pero se ha equivocado al incluirme en esa reunión", alegó sobre el asunto.