La Fiscalía reprocha al juez que no investigue el "mapa bancario" de Mario Conde

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el archivo de la investigación contra Mario Conde por la fortuna que éste atesoró en Suiza. El pasado 24 de octubre, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz archivó la investigación contra el expresidente de Banesto porque no encontró ni una sola prueba en todas las diligencias practicadas de que los fondos que el empresario tenía en una cuenta suiza procedieran de apropiaciones indebidas durante su etapa al frente de Banesto.

El juez consideró probado que la cuenta de Conde en el país helvético se remonta a los años 80 y los fondos proceden de actividades anteriores a su paso por el banco liquidado: la gestión de una compañía de antibióticos y la venta de una vivienda en Londres. Así, a diferencia de lo que sostenía la Fiscalía, no habría blanqueado su fortuna realizando entradas y salidas de dinero por valor de 2,2 millones de euros a través de su hija, su hijo y su yerno. Una versión que ratificó un perito económico durante la instrucción del caso.

Sin embargo, Anticorrupción considera que la decisión "soslaya el material incriminatorio hallado en las entradas y registros practicadas y en las Comisiones Rogatorias ya cumplimentadas, dejando sin investigar el complejísimo 'mapa bancario' de Mario Conde, que revela indicios sólidos de la existencia en el extranjero, oculto a la Hacienda Pública española, de un considerable patrimonio".

Decisión "prematura"

Los representantes del Ministerio Público insisten en que Conde sostuvo a finales de los años 80 un "entramado societario" controlado mediante operativas de blanqueo de capitales y que todavía se pueden recabar datos inculpatorios contra él.

Así, consideran que el archivo de Pedraz es "prematuro y supone el cierre en falso de la instrucción pues no atiende a las propuestas de investigación formuladas por la UCO, no aguarda a la cumplimentación de varias comisiones rogatorias que todavía no han sido recibidas y fundamenta el archivo en un informe provisional pericial, en el que únicamente se ha analizado, y por tanto valorado, la documentación de la defensa, en contradicción con el criterio del otro Inspector de Hacienda designado en el procedimiento", reprochan.