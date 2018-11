Cospedal encargó a Villarejo espiar a Arenas a cargo del PP para sacar "todo lo que pudiera"

La exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, encargó en 2009 al comisario ahora investigado por la Audiencia Nacional, José Manuel Villarejo, que espiara al presidente andaluz de su partido, Javier Arenas, para saber hasta dónde llegaba su implicación en el caso Gürtel que ya investigaba la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Según desvela este viernes Moncloa.com, el 21 de septiembre de 2009 Ignacio López del Hierro (marido de Cospedal) y Villarejo mantuvieron un encuentro en el que el primero hizo dos encargos al comisario en nombre de "María Dolores".

En la reunión entre López del Hierro y Villarejo, el primero le pidió que investigara el papel de Arenas, el del extesorero del PP, Luis Bárcenas, y del ex eurodiputado Gerardo Galeote en la Fundación Estudios Europeos perteneciente al PP y que "sacara todo lo que pudiera de ahí". Según sostuvo la Fiscalía más tarde, Bárcenas habría utilizado dicha fundación para pasar al PP los gastos de sus viajes personales al extranjero durante años. Habría sido una de las empresas de Francisco Correa, Special Events, la que habría girado las facturas en su nombre al partido, cometiendo un presunto fraude.

Por otro lado, López del Hierro también solicitó a Villarejo un informe (en este caso y a cambio de un pago económico) sobre todo lo que pudiera averiguar de la investigación de Gürtel.

Los encargos de Cospedal y López del Hierro a Villarejo

Así se desprende del audio del encuentro entre el recién esposo de Cospedal y Villarejo. Una conversación que el comisario guardó durante años (como solía hacer con todas las conversaciones de sus reuniones) y que sale a la luz ahora que va a cumplir un año desde su entrada en prisión preventiva. Los dos hablaron en tales términos:

Ignacio López del Hierro: “Mira, entre Arenas, Galeote y Bárcenas tienen una fundación, que no me preguntes cuál es…”

Villarejo: Lo que yo te dije. Sí, sí, yo recuerdo hombre, que es la de...un gabinete de influencia, si.

I.L.H: El gabinete de influencia es del hermano del de Sevilla.

V: Si, si, el de Arenas Bocanegra. Pero ellos tenían una fundación.

I.L.H: Quería María Dolores todo lo que puedas sacar de ahí.

V: Vale, vale.

I.L.H: Y el segundo tema que quería era todo lo que pudieras averiguar, ya con un informe (y esto pagado, ¿eh?) o sea, esto un dossier y pagado.

V: Eh...Ignacio, ¿al partido cómo le voy a cobrar yo ná? No, no, Ignacio. Lo que...otra cosa es que cuando venga algún pavo, algún empresario, lo que sea tal y cual, que en un momento determinado le digáis: oye, pues contratad a éste que es de confianza. Eso sí, pero yo no le voy a cobrar nada al partido, anda que no…

I.L.H. Hombre, esto lo tienes que... porque esto va en serio.

V: No, pero si...pero si…

I.L.H. A lo mejor te cuesta a ti pasta encargarlo o algo…

V: Pero eso no me cuesta nada.

I.L.H. Tú ahí pasas lo que tengas que pasar, ¿eh?

El contenido de la reunión de Génova

Moncloa.com también publica este viernes el audio de la reunión mantenida en la sede de Génova entre Cospedal, López del Hierro y Villarejo en julio de 2009. Allí, la dirigente popular sonsacó información al comisario sobre la investigación policial contra su partido abierta meses antes. Escuchó con atención y, sobre todo, hizo consultas sobre la implicación de Javier Arenas.

Reunión entre Cospedal, Villarejo y López del Hierro en Génova

Villarejo: Vimos dos o tres datos mucho más graves: uno, que hay movidas de Bárcenas que están muy acreditadas haciendo negocios con Arenas y con...

Cospedal: ¿Con Galeote?

Villarejo: Y con Galeote, con la fundación esta, ¿cómo se llama?

Cospedal: La Fundación por el Sur o...¿cómo se llama esto, o por Europa o por...algo de eso, no?

Villarejo: Un tal Sepúlveda...que no sé quién es.

Cospedal: El alcalde de Pozuelo.

Villarejo: Con un tal Sepúlveda y ahí es una de las acusaciones duras.

Copedal: ¿Y Arenas que está en esa fundación? ¿O lo que tienen es de Bárcenas?

Villarejo: Tienen de Bárcenas, tienen de Arenas, tienen de... de todos.

Cospedal: ¿En anotaciones o en pagos?

Villarejo: En anotaciones y en pagos.

Cospedal: Y el tema de la Fundación con Galeote, con Arenas y tal, ¿eso... está?

Villarejo: Está escrito.

Cospedal: ¿Está en algún disquete de estos que tienes?

Villarejo: Está, está... o sea, lo han arrancado de una de las carpetas que han tirado.

Los audios publicados por Moncloa.com destapan una situación de extrema gravedad. La secretaria general del partido de la oposición, María Dolores de Cospedal, accedió a Villarejo para que éste le desvelara información secreta de carácter policial-judicial, incurriendo el comisario en un presunto delito de revelación de secretos.

Dicho acceso a información secreta podría haber servido al Partido Popular para destruir pruebas de la investigación en curso, impidiendo la labor independiente de la Justicia que tantas veces ha defendido la abogada del Estado y exministra de Defensa hasta el año pasado.