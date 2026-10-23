Interior sólo ha evaluado en 85 días al 8% de los 3.331 menores que Ceuta acumula bajo su tutela desde la invasión del 30-J

Hasta la fecha se ha trasladado a 288 menores a la Península, mientras que Rabat aún no ha aceptado ninguno de los expedientes de retorno enviadas.

El Gobierno ceutí y el Ministerio del Interior se enfrentan por la falta de medios para realizar el triaje y la gestión de las repatriaciones a Marruecos.

Ceuta sufre una sobreocupación del 11.486% respecto a su capacidad ordinaria de 29 plazas, generando un elevado coste económico y de gestión.

Interior solo ha evaluado a 286 menores migrantes en Ceuta, lo que representa un 8,6% del total de 3.331 acogidos bajo la tutela de la ciudad autónoma.

El Ministerio del Interior ha realizado el triaje a únicamente 286 menores extranjeros no acompañados (menas) en Ceuta, según fuentes del Gobierno de la ciudad autónoma. El dato supone el 8,6% de los 3.331 chicos y chicas acogidos y tutelados en sus 20 centros habilitados, una cifra confirmada este miércoles por la ministra Elma Saiz.

Son 504 menores más, localizados en las calles y en los campamentos irregulares, en apenas dos semanas, cuando la ciudad acogía a 2.827 menas. El incremento se acerca al 18% en 15 días.

Este balance, al que ha podido acceder este diario, se enmarca en el centro del enfrentamiento entre ambas administraciones, "casi tres meses después" de la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.

Fernando Grande-Marlaska acusó el pasado viernes al Gobierno de la ciudad de llevar a los menores "a cuentagotas", mientras el Ejecutivo de Juan Jesús Vivas replica que el triaje "es una competencia del Ministerio del Interior", a través de la Policía Nacional. Y que la "evidente ineficacia" nace de la falta de medios materiales y humanos.

"Es lo que venimos diciendo y lo que el presidente Vivas reitera: que no vemos avances, que no hay medios suficientes y necesarios establecidos para que la situación pueda revertir y volver a la normalidad cuanto antes", explican fuentes internas del Gobierno ceutí a EL ESPAÑOL.

Los 3.331 menores multiplican por casi 115 la capacidad ordinaria de Ceuta, fijada en 29.

El sistema se encuentra al 11.486% de sobreocupación de esa referencia, fijada en el Real Decreto-ley 2/2025, que reformó el artículo 35 de la Ley de Extranjería, para imponer la distribución entre Comunidades Autónomas de menas procedentes de otras regiones.

Saiz actualizó el balance durante su visita del miércoles, junto al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el delegado del Gobierno, David de la Encina. Detalló además las salidas hacia la Península y los expedientes enviados a Marruecos.

Los traslados a la Península

Según los datos oficiales, 107 menores han sido trasladados a la Península mediante "procesos de reagrupación familiar". Otros 181 menas han sido reubicados en centros de acogida de otras comunidades autónomas.

De todos ellos, sólo uno había llegado a Ceuta antes de la entrada masiva de finales de julio, según la información facilitada a este periódico. Los otros 287 pertenecen, por tanto, al grupo llegado en la masa de, al menos, 96.058 personas que entraron irregularmente en España.

Y eso contrasta con el mensaje de que "ninguno de los llegados sería trasladado a la Península" que tanto Marlaska como el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, defendieron después de la entrada masiva. La estrategia anunciada por el Ejecutivo situaba el retorno a Marruecos como respuesta a las llegadas irregulares.

Albares y Marlaska prometieron devolver a "todos" los invasores de Ceuta y Redondo aseguró que las menores estaban "atendidas" y "seguras"

En el caso de los menores, los movimientos ejecutados hasta ahora han sido hacia otros puntos de España, ninguna repatriación a Marruecos. El balance oficial admite que ninguno de los 63 expedientes remitidos a Rabat ha sido aceptado de momento para ser reagrupado junto a sus familiares.

A este respecto, el Ejecutivo ceutí también ha señalado públicamente que siguen pendientes de las autoridades marroquíes. Y la falta de contestación cuestiona la realidad de la "cooperación" anunciada por el régimen de Mohamed VI.

El choque por los triajes

En su visita a la ciudad del pasado 16 de octubre, Marlaska responsabilizó al Gobierno local de la situación de los menores pendientes del procedimiento. "La propia ciudad no ha hecho los deberes", afirmó, antes de reclamar que sus responsables "asuman sus responsabilidades".

El ministro sostuvo que Interior tiene medios para realizar los triajes, pero que la Ciudad debe llevar a los menores acompañados de su representante legal. "Nos llevan a cuentagotas los menores para el triaje", aseguró.

Pero Alberto Gaitán, vicepresidente y consejero de Presidencia de Ceuta, rechaza esa acusación.

El también consejero de Presidencia asegura que la cuestión del representante legal lleva más de un mes resuelta. Según explicó, el Estado acordó financiar esa figura y la Ciudad suscribió un convenio con el Colegio de Abogados de Ceuta para disponer de profesionales de manera permanente.

"No se nos puede decir por el ministro que la ciudad de Ceuta no está asumiendo sus competencias. Es realmente una broma de mal gusto", afirma, en declaraciones a este diario.

"Pregúntenle a Vivas"

El consejero recuerda que, a comienzos de julio, Ceuta ya acogía a 180 menores, más de seis veces su capacidad ordinaria, y el doble de la extraordinaria, a partir de la cual se debe activar el reparto en otras CCAA.

Desde el asalto masivo, la Ciudad ha tenido que habilitar 11 nuevos recursos extraordinarios y provisionales,hasta los 20 con los que cuenta ahora.

El esfuerzo también tiene una dimensión económica. Fuentes del Gobierno ceutí situaron a comienzos de octubre el coste medio en unos 100 euros diarios por menor y confirmaron haber recibido "unos 63 millones" extraordinarios del Estado. Pero el coste de tan alto volumen de chicos y chicas alcanza ya los 9,9 millones al mes... casi 120 millones de euros al año.

Gaitán vincula las palabras de Marlaska con aquella respuesta de Pedro Sánchez del 16 de septiembre. Preguntado en el Congreso por los menores que seguían en las calles de Ceuta, el presidente contestó: "Eso, a Vivas. Pregúntenle".

"Es evidente que es una consigna y se trata de desviar la atención", sostiene el vicepresidente ceutí, que acusa al Gobierno de no haber atendido las advertencias previas y de no haber adoptado después medidas suficientemente rápidas.

El Ejecutivo local contrapone esos únicos 286 triajes realizados al crecimiento de la acogida, los 63 expedientes pendientes en Marruecos y la ausencia de repatriaciones de menores. "No vemos avances", insisten sus fuentes, cuando se aproxima el tercer mes desde la "invasión".