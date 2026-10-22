Pedro J. Ramírez, este jueves en La Hora del Suscriptor de EL ESPAÑOL. Javier Carbajal

Pedro J.: "No basta un cambio político, el nuevo Gobierno debe restablecer la convivencia y la cultura democrática"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro J. Ramírez califica las próximas elecciones del 29N como las más importantes de nuestras vidas para defender el modelo constitucional del 78. El director de EL ESPAÑOL aboga por restaurar la independencia en instituciones públicas como el CIS, la SEPI y RTVE tras los comicios. Defiende que PP y Vox busquen una fórmula para optimizar el voto de centroderecha en el Senado y lograr renovar órganos como el TC y el CGPJ. Advierte sobre la soberanía de Ceuta y Melilla si no hay un cambio de Gobierno y tilda la investigación del 11M como un fracaso de Estado.

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha advertido este jueves de que las elecciones generales del 29N son "las más importantes de nuestras vidas", ya que lo que está en juego es "el modelo constitucional del 78, de convivencia en libertad y concordia ciudadana".

No basta con que tras estos comicios se produzca un "cambio político", ha señalado, sino que "el nuevo Gobierno restablezca el clima de convivencia, tolerancia y de cultura democrática" que durante las últimas décadas había existido en España.

Y para ello, uno de los objetivos debe ser que "las instituciones que tienen que ser contrapeso al Gobierno" estén dirigidas por personas independientes, no sometidas a la obediencia de partido como ocurre en la actualidad, ha dicho durante su participación en La Hora del Suscriptor de EL ESPAÑOL.

"¿Qué demócrata no consideraría justificado sustituir en el primer Consejo de Ministros [tras las elecciones] al presidente del CIS, al la SEPI o de RTVE?", se ha preguntado el periodista, "todo el mundo va a entender que eso es higiene, profilaxis democrática".

Porque, ha denunciado Pedro J., TVE se ha convertido hoy en "un instrumento de propaganda y manipulación ideológica como no lo había sido jamás".

"Es como el canario en la mina que nos indica qué está sucediendo en todos los demás órdenes", ha comentado, "la televisión pública nunca ha estado tan privatizada".

El director de EL ESPAÑOL se ha mostrado partidario de que PP y Vox lleguen a algún tipo de acuerdo en sus listas al Senado, donde el PSOE concurrirá en listas conjuntas con el Frente Amplio.

"En los mundos de Yupi", ha señalado Pedro J., "yo diría que Vox y el PP representan opciones diferentes, que no se debería privar a los ciudadanos de elegir y que preferiría que vayan por separado".

Pero, ha añadido, "lo inteligente es que encuentren una fórmula para optimizar el voto del centroderecha en el Senado", una vez el PSOE ha reconocido que el objetivo de sus listas conjuntas con el Frente Amplio es "mantener el control sobre el Tribunal Constitucional durante gran parte de la próxima legislatura".

Si PP y Vox logran alcanzar la mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara Alta (161 del total de 267 senadores), podrían renovar el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sin contar con el PSOE.

Si los dos partidos de la oposición logran este objetivo, ha anunciado Pedro J., EL ESPAÑOL reclamará que los cuatro magistrados del TC que debe designar el Senado sean juristas de reconocido prestigio, sin una trayectoria política y sin obediencia partidista.

Durante la actual legislatura, el tribunal de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido ha avalado la ley de amnistía a los líderes independentistas y ha anulado las condenas del caso ERE que afectaban a exdirigentes socialistas de la Junta de Andalucía como Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Y el PSOE ha intentado ahora, a través del Defensor del Pueblo, que el Constitucional avalara la ley de nietos para que puedan votar desde distintos países de América Latina 160.000 electores que han recibido la nacionalidad española a través de la instrucción irregular dictada por Sofía Puente (hermana del ministro de Transportes).

Al respecto, Pedro J. Ramírez ha indicado que Sofía Puente "alteró groseramente el contenido de una ley aprobada por amplia mayoría en el Parlamento y la convirtió en una instrucción que era un coladero", al convertir automáticamente a los emigrantes españoles en exiliados políticos.

Pedro J. ha alertado, por otra parte, de que "si no hay un cambio de Gobierno, Ceuta está muerta, Ceuta y Melilla dejarán de existir como ciudades españolas".

Durante los últimos ocho años, el régimen de Mohamed VI ha aprovechado la "debilidad" del Gobierno para socavar la soberanía de las dos ciudades autónomas españolas.

Y ni siquiera ha logrado frenar esas pretensiones que Pedro Sánchez cambiara en 2022 la posición de España y respaldara el plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

"¿Qué hay detrás del viraje de 2022, con la carta que significaba hincarse de rodillas ante las pretensiones alauitas ante nuestra antigua colonia?", se ha preguntado el periodista: "Eso sólo lo sabe quien conozca los secretos del teléfono móvil del presidente".

Y a propósito de Marruecos, un suscriptor de EL ESPAÑOL ha lanzado de nuevo la pregunta sobre qué ocurrió en los atentados del 11M.

Pedro J. ha lamentado que, probablemente, "no sabremos la verdad hasta que se desclasifique material que esté en los archivos de la CIA, del Departamento de Estado de EEUU o de los servicios secretos franceses".

"Creo que fue una operación profesional que obedecía a intereses geoestratégicos", ha indicado el director de EL ESPAÑOL, "otra cosa es que se utilizara para ello a los que fueron condenados, y a algunos que no fueron condenados".

El periodista ha considerado un "fracaso de Estado" que hasta ahora no se haya podido averiguar toda la verdad, ya que "lo que consta como hechos probados en la sentencia de la Audiencia Nacional, que fue ratificada por el Supremo, ni está probado ni son hechos".