Feijóo completa un plan de vivienda con 23 medidas para que los jóvenes se emancipen y lograr la España de propietarios

Para favorecer el ahorro juvenil, ofrecen la 'Hucha Hogar Joven', la exención de IRPF el primer año laboral y bonificaciones fiscales en donaciones familiares y alquileres.

El plan contempla derogar la actual Ley de Vivienda, crear una Ley Antiokupa con desalojos en 24-48 horas y un Fondo Estatal de Garantía del Alquiler.

Entre las iniciativas destacan la construcción de un millón de pisos en una legislatura, el aval público de hasta el 100% en hipotecas y la bajada al 4% del IVA e ITP para jóvenes.

El Partido Popular propone un plan de vivienda compuesto por 23 medidas estructuradas en cuatro ejes para facilitar la emancipación juvenil y fomentar la propiedad.

El Partido Popular cree que Pedro Sánchez ha colocado en el centro del debate electoral un asunto en el que Alberto Núñez Feijóo tiene todas las de ganar, tras ocho años de "desastre": la vivienda.

"Si el PP hubiera podido elegir un asunto en el que centrar la campaña, uno de ellos habría sido la vivienda… es una locura que Sánchez lo haya buscado, estamos encantados", resumen fuentes populares consultadas por EL ESPAÑOL.

Feijóo presentaba este miércoles, una vez más, el plan de vivienda del PP, y este diario ha tenido acceso al documento interno completo de los populares.

El texto reúne 23 medidas concretas articuladas en cuatro pilares. El plan se basa en una apuesta decidida por transformar España en "un país de propietarios" y convertir la vivienda en el cuarto pilar del Estado del bienestar.

El trabajo se ha desarrollado durante más de dos años, con reuniones celebradas por todo el país con promotores, bancos, aseguradoras, asociaciones de inquilinos y responsables autonómicos y locales del partido, bajo la dirección de Paloma Martín y la coordinación del vicesecretario Juan Bravo.

Pocas horas antes de que el PSOE rechazara este miércoles en Ferraz una carta del PP que proponía un debate público sobre vivienda entre la ministra Isabel Rodríguez y el propio Bravo, Feijóo presentaba su oferta electoral en Sevilla, anunciando varios compromisos vendibles ante el 29-N: rebajas fiscales de hasta 25.000 euros para jóvenes, avales del 100% y ayudas al alquiler.

Lo hizo junto a Juanma Moreno, presidente de la Junta, antes de visitar una promoción de pisos de protección oficial en la calle María, 5.

Durante estos años, el PP ha ido adelantando piezas del plan: bajada del IVA de la vivienda al 4%, nueva Ley del Suelo, ley antiokupación, cuentas ahorro vivienda, exenciones en el IRPF y avales públicos para la entrada.

Ahora, Feijóo añade un paquete completo pensado para "dar la batalla electoral" en vivienda ante el 29‑N. Uno de los mensajes fuerza es el compromiso de construir un millón de pisos en una sola legislatura y crear alrededor de 500.000 empleos ligados al sector.

El documento parte de un diagnóstico duro: la vivienda se ha convertido en "el mayor problema social, económico y generacional" del país.

Es un 60% más cara que en 2018, los alquileres alcanzan máximos históricos y, en algunas grandes ciudades, el esfuerzo para pagar un piso supera el 40% de la renta disponible.

La clave política está en el lenguaje: la vivienda se describe como "frontera decisiva" entre quienes pueden iniciar un proyecto vital y quienes no. Por eso, el PP asegura que "el fracaso de Sánchez será el éxito del Gobierno de Feijóo" y promete un futuro inmediato que "recupere a la clase media".

El PP habla de una generación atrapada en el alquiler o en habitaciones compartidas, y presenta el plan como una forma de devolver a los jóvenes la posibilidad de organizar su vida "sin depender de nadie".

Juanma Moreno, presidente de la Junta, con Alberto Núñez Feijóo, este miércoles en un acto electoral en Sevilla. Tarek

Ese horizonte se articula en cuatro grandes pilares: una España que construye (shock de oferta), una España de propietarios (recuperar la clase media), un alquiler seguro, amplio y justo, y una “Generación vivienda” que permita la emancipación de los jóvenes antes de los 30.

Bajo esos pilares se despliegan las 23 medidas que combinan rebajas de impuestos, nuevos productos financieros, cambios legales y menos burocracia, con una idea central: que la vivienda vuelva a ser llave de libertad personal y no su principal obstáculo.

Las 23 medidas, una por una

Pilar 1 - España construye

1. Proyecto Residencial Estratégico. Unificar en un solo procedimiento todos los trámites urbanísticos —planificación, gestión y licencias— para eliminar burocracia y garantizar que, desde el cambio de planeamiento hasta la entrega de las viviendas, no pasen más de cuatro años.

2. Reforma integral de la Ley de Suelo. Blindar la seguridad jurídica y limitar las anulaciones de planes urbanísticos por defectos formales, dando a los ayuntamientos mayor margen de adaptación y estabilidad en el planeamiento.

3. Movilización total del suelo público y Portal Nacional del Suelo. Activar el suelo de SEPES, ADIF, RENFE, Defensa, SAREB, Seguridad Social, ayuntamientos y comunidades autónomas, integrándolo en un Portal Nacional del Suelo con transparencia total sobre qué suelo hay y dónde.

4. Regla de gasto vinculada a la creación efectiva de vivienda. Flexibilizar la capacidad de gasto de ayuntamientos y comunidades en función de sus resultados en suelo habilitado, licencias, rehabilitación, densificación y reconversión de usos infrautilizados.

5. Densificación inteligente. Fomentar más edificabilidad en zonas bien comunicadas, reconvertir oficinas y locales en viviendas, activar solares sin uso y promover edificios de usos mixtos para crear más vivienda sin consumir más suelo.

6. Rehabilitación con IVA reducido al 4%. Aplicar IVA superreducido a las obras vinculadas al uso habitual, impulsar la figura del agente rehabilitador y facilitar financiación preferente en barrios donde se pueda aumentar oferta rehabilitando.

Pilar 2 · España de propietarios

7. Cuenta Ahorro Vivienda Joven (Hucha Hogar Joven). Crear una cuenta finalista para que los jóvenes acumulen la entrada de su primera vivienda, con aportaciones propias y familiares, cuyos rendimientos estarán exentos de tributación y darán derecho a deducciones fiscales si se destinan a la compra de vivienda habitual dentro de un plazo.

8. Avales públicos del 95–100% del precio de compra. Ofrecer garantías públicas para acceder a una hipoteca sin el enorme ahorro previo de entrada que exige hoy la banca, inspiradas en modelos europeos y pensadas para viviendas de hasta unos 250.000 euros.

9. Donaciones en vida al 0% para la primera vivienda. Eximir de impuestos las donaciones entre familiares —dinero o inmuebles— cuando se destinen a la primera vivienda habitual del receptor, para que el apoyo familiar no se penalice fiscalmente.

10. Descalificación automática de la VPO amortizada. Descalificar automáticamente la vivienda protegida una vez recuperado el coste de la ayuda pública, incorporándola al mercado libre y evitando gravámenes indefinidos sobre familias de renta media.

Pilar 3 · Alquiler seguro y justo

11. Derogación de la Ley de Vivienda, las zonas tensionadas y el índice de precios. Eliminar el marco actual, al que el PP responsabiliza de haber retraído la oferta y empujado pisos del alquiler residencial hacia usos turísticos o de temporada.

12. Ley Antiokupa con desalojo en 24–48 horas. Aprobar una ley que permita desalojar en 24–48 horas al okupa por orden judicial, proteja al propietario y actúe contra las mafias de la ocupación ilegal.

13. Control del fraude en la vulnerabilidad. Endurecer criterios para que la vulnerabilidad no se use de forma abusiva como herramienta para bloquear desalojos o impedir actuaciones judiciales, preservando la protección real.

14. Empadronamiento nulo en viviendas ocupadas. Declarar nulo el empadronamiento en casos de ocupación ilegal o inquiocupación, de modo que el padrón no otorgue derechos ni funcione como escudo jurídico.

15. Refuerzo de las comunidades de propietarios. Dar nuevos mecanismos legales a las comunidades para actuar ante la okupación o comportamientos que pongan en riesgo la convivencia en el edificio.

16. Fondo Estatal de Garantía del Alquiler. Crear un fondo público que cubra un porcentaje de los impagos, reduzca el riesgo percibido por los propietarios y anime a que viviendas retiradas vuelvan al alquiler residencial.

17. Bonificación del 75% en el IRPF por alquilar viviendas vacías. Conceder una bonificación del 75% en el IRPF el primer año a quienes pongan en alquiler una vivienda desocupada, como medida directa para aumentar rápidamente la oferta.

Pilar 4 · Emancipación de jóvenes

18. IVA e ITP reducidos al 4% para la primera vivienda. Aplicar el tipo superreducido del 4% tanto al IVA como al ITP en la compra de vivienda nueva o usada por jóvenes, situando a España entre los países más favorables al acceso joven a la propiedad.

19. Aplazamiento de ese 4% durante 15–20 años. Permitir que esos impuestos se paguen a lo largo de toda la hipoteca, de forma que el joven compre su casa sin pagar un solo euro de impuestos en el momento de la firma.

20. Plan Prepara: IRPF cero el primer año laboral y reducciones los tres siguientes. Fijar IRPF cero el primer año de trabajo y rebajas sucesivas los tres siguientes, para que el ahorro se destine a vivienda, formación, emprendimiento u otros proyectos vitales.

21. Deducción del 15% del alquiler para jóvenes. Permitir que los jóvenes deduzcan el 15% del alquiler, reduciendo su esfuerzo mensual y facilitando el ahorro para la futura compra.

22. Aval público para la fianza joven. Ofrecer aval público para la fianza del alquiler, de modo que los menores de 35 puedan acceder a una vivienda arrendada sin reunir grandes cantidades iniciales.

23. Impuestos cero para vivienda joven en el medio rural. Establecer impuestos cero para la compra de vivienda por jóvenes en municipios rurales, como incentivo demográfico y territorial.