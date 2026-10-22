"Si cobrar mordidas es de zurdos, soy zurdo": el PP invoca el derecho a la sátira para poner en evidencia al PSOE usando IA

Los portavoces populares Ester Muñoz y Borja Sémper justifican la iniciativa como una forma original de comunicar y responder con sus mismas armas en redes sociales.

El PSOE analiza emprender acciones legales contra el montaje, mientras el PP argumenta que se distingue claramente el uso de IA y acusa a los socialistas de hipocresía.

La publicación es una respuesta a la campaña del PSOE "zurdos y orgullosos", sustituyendo el lema por "lerdos y orgullosos" e imputándoles frases sobre sus supuestas polémicas.

El Partido Popular defiende un vídeo creado con inteligencia artificial que parodia a varios dirigentes socialistas y a Begoña Gómez como sátira política.

El PP ha defendido este jueves el vídeo elaborado con inteligencia artificial en el que recrea a Begoña Gómez, José Luis Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán presumiendo de "zurdos".

Y lo ha enmarcado en la sátira política frente a la amenaza del PSOE de llevarlo a los tribunales.

El PP lanzó este miércoles en redes un vídeo elaborado por IA imitando al publicado previamente por el PSOE, en el que Pedro Sánchez reivindicaba su orgullo por ser "zurdo" ante la visita de Javier Milei a Madrid.

En el vídeo del PP aparece Begoña Gómez, defendiendo que es "zurda" porque ha conseguido una cátedra gracias a que su marido es "presidente del Gobierno".

También el exministro José Luis Ábalos recalcando que también es de izquierdas porque consume prostitución y cobra comisiones ilegales.

Sí, son zurdos. https://t.co/iu5qsyYGZd — Partido Popular (@ppopular) October 21, 2026

Y el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero afirmando que es "zurdo" porque "esconde joyas".

La publicación también retrata mediante la IA a la exmilitante socialista Leire Díez, conocida como la fontanera del partido.

"Si contratar a unos matones para quitar de en medio a una juez es de zurdos, pues soy zurda", señala ante las presuntas gestiones contra la juez de Badajoz Beatriz Biedma, que instruyó el caso del hermano de Sánchez.

También aparece la exportavoz del PSOE Montse Mínguez, que dimitió recientemente tras desvelarse los negocios inmobiliarios de su pareja, afirmando que es zurda porque usa "la vivienda como arma política" mientras su novio "tiene más de 30 pisos".

Y, por último, el exsecretario de Organización Santos Cerdán, al que le imputan la frase: "Si cobrar mordidas y pertenecer a una banda criminal es de zurdo sí, soy zurdo".

La pieza parodia el lema socialista "zurdos y orgullosos", que el PP transforma en "lerdos y orgullosos" en el tramo final.

El vídeo acumula ya más de un millón de reproducciones en X, más de 500.000 en Instagram y alrededor de 200.000 en TikTok.

Los socialistas estudian presentar una demanda contra los populares por la difusión del montaje.

Aunque todavía no han decidido que vayan a hacerlo ni tampoco por qué tipos penales recurrirían a la Justicia.

Respuesta del PP

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha replicado que el PSOE puede hacer lo que "considere oportuno", pero ha mostrado su sorpresa porque "ahora quieran judicializar la política" después de haberlo "criticado en tantas ocasiones".

Muñoz ha acusado a su vez a los socialistas de "suplantar identidades" en esta misma campaña, en referencia a una carta difundida por el PSOE "supuestamente firmada por Feijóo", con "cosas que son mentira" y que el líder del PP "no ha dicho".

"Se ve claramente" que el vídeo "es falso", ha dicho, porque "es inteligencia artificial". Y si la pieza molesta a los socialistas, es que el PP ha "acertado".

A su juicio, la izquierda estaba "acostumbrada" a hacer lo que le "daba la gana" en redes y ahora se muestra "sorprendida" porque el PP juega "con las mismas armas".

El vídeo, ha defendido, "dice la verdad" y muestra "de lo que está orgulloso el Partido Socialista".

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, que ha asegurado que lo que le preocupa son los insultos, no la herramienta: "No me preocupa que se utilice la inteligencia artificial o que haya originalidad a la hora de comunicar".

Preguntado por si avala los deepfakes que clonan la voz de los, Sémper ha admitido que habría "un problema" si se hubiera buscado "hacer creer que los personajes que aparecen ahí son los reales".

"Pero todo el mundo es capaz de interpretar que es una manera de utilizar las herramientas digitales para comunicar la hipocresía en la que vive el PSOE", ha zanjado.

Sémper ha cargado contra dirigentes socialistas que defienden "desde un púlpito político" el buen trato a las mujeres "y por la tarde se contratan prostitutas".

Y ha recordado la frase de Zapatero según la cual ser socialista "es tener poco y estar dispuesto a dar mucho".

"Pero en cuanto se abría una caja fuerte había joyas por millones de euros. Se acabó la época de la hipocresía, superémosla", ha añadido.