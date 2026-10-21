Pedro J.: "Sánchez pretende crear una cleptocracia peronista, de ahí la mayor subida de sueldo a los funcionarios en 35 años"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro J. Ramírez acusa a Pedro Sánchez de querer transformar España en una "cleptocracia peronista" y ve paralelismos con los Gobiernos de Kirchner en Argentina. El director de EL ESPAÑOL critica la subida del 4,5% de sueldo a los funcionarios como una forma de cultivar el "voto cautivo" a costa del erario público y sin Presupuestos. Avisa del deterioro del poder adquisitivo de las clases medias y hace un llamamiento a movilizarse en las elecciones del 29-N para evitar consolidar ese modelo político. Señala las ventajas con las que cuenta el Ejecutivo para mantenerse en el poder, entre las que incluye el CIS, Televisión Española y el uso del Boletín Oficial del Estado.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha afirmado que el presidente Pedro Sánchez pretende convertir España en una " cleptocracia peronista", en relación a la campaña 'La Fuerza del Amor' copiada a los Kirchner y la lona desplegada en Ferraz por la visita del presidente argentino, Javier Milei, reivindicándose como "zurdos".

"Por eso se dan tantos paralelismos en relación a lo que fueron los años tenebrosos de los Kirchner en la Argentina. Desde luego, empezando por la corrupción y terminando con 'la fuerza del amor'", ha explicado en una intervención en 'El Programa de Ana Rosa'.

El periodista ha comentado que han "comprado ese lema sin darse cuenta de que está señalando que para Begoña Gómez puede haber un final parecido al que ha habido para Cristina Kirchner, que está en arresto domiciliario y con una pulsera puesta".

Pedro J. Ramírez ha afirmado que en su plan de transformación del sistema es importante "cultivar el voto cautivo", por lo que el Ejecutivo aprobará una subida del 4,5% a tres millones de funcionarios.

"Qué casualidad que se trate de la mayor subida que han tenido los empleados públicos en 35 años. Qué casualidad que cuando Pedro Sánchez está al borde de ser noqueado por la sociedad española, recurra al erario, es decir, al bolsillo de todos nosotros", ha apuntado, y ha explicado que en 1992 se subió un 5% con la inflación en el 6%.

Ha afeado al Ejecutivo que "cualquier incremento para un sector de la población es en detrimento de otro" y ha reseñado que esta subida salarial se produce sin Presupuestos Generales del Estado aprobados desde hace cuatro años, lo que es "un agravio añadido" porque es "el título habilitante para un gobernante demócrata".

"Lo que pretende Sánchez crear es una sociedad de funcionarios, de inmigrantes, legales y no legales, y de turistas ocasionales que contribuyan al incremento artificial del PIB. Y todo eso a costa de seguir erosionando el poder adquisitivo de las clases medias".

Sobre el mensaje de Moncloa de que España es 'el país que más crece de Europa', el periodista ha explicado que desmentir este "enorme timo" sería tan sencillo como poner "delante del mostrador de la nación la variación del incremento del precio de los alimentos desde que Sánchez está en el Gobierno y cuál ha sido el crecimiento paralelo de salarios".

"Será el país que más crece de Europa, pero es uno de los que más se ha deteriorado el poder adquisitivo de las clases medias", por lo que ha llamado a esas clases medias a movilizarse ante los comicios del 29-N.

Por ello, el director de EL ESPAÑOL ha sentenciado que "es la última oportunidad" ya que "todavía hay unos poquitos más españoles que no dependen de Sánchez desde el punto de vista de sus ingresos", y ha agregado que "lo que tienen entre manos Feijóo y Abascal es una tarea extraordinariamente difícil" de cara a los comicios.

De no "aprovechar la ocasión" para movilizarse, ha vaticinado que podemos decir "adiós, España. Welcome, Argentina peronista".

Sin embargo, ha indicado que, pese al "pronóstico rotundo" de las encuestas, el presidente que es candidato a renovar su cargo cuenta con bastante ventaja respecto al resto.

En el caso de Sánchez son "el CIS que miente a tutiplén"; Televisión Española, donde "es indescriptible lo que está sucediendo con la coartada del infoentretenimiento" y "por supuesto, el Boletín Oficial del Estado".

"Por eso de los trece que se han presentado siendo presidentes a las elecciones doce han conseguido seguir siéndolo".