Milei llama "impresentable dictador" a Sánchez y pide a España "sacar a los socialistas a patadas" el próximo 29-N

Milei se ha declarado amigo de Santiago Abascal e Isabel D!1az Ayuso, al tiempo que ha atacado a la prensa tildando de "corrupto" al diario Clar!1n.

El mandatario ha restado importancia a la pancarta desplegada por el PSOE en Ferraz que le daba la bienvenida bajo el lema "#ZurdosYOrgullosos".

Durante su séptima visita a Espa!1a, Milei ha defendido al pa!1s como la cuna del liberalismo y ha criticado las pol!1ticas de izquierda sobre la inmigraci!3n en Ceuta.

El presidente argentino, Javier Milei, ha calificado a Pedro Sánchez de "imprintable dictador" y ha llamado a los espa!1oles a "sacar a los socialistas a patadas".

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha calificado este miércoles a Pedro Sánchez de "impresentable dictador" y ha pedido a los españoles "sacar a los socialistas a patadas".

Lo ha hecho en una visita a Madrid en plena precampaña de las elecciones generales del 29-N.

Milei califica a Pedro Sánchez como un "impresentable dictador" en su visita a España

Milei ha intervenido en un desayuno del Fórum Europa en el Real Casino Gran Círculo. Es su séptima visita a España como presidente y la tercera de este año.

Para Milei, el kirchnerismo es la "sucursal argentina" del "siniestro socialismo del siglo XXI". Ese mismo socialismo es el que los españoles, a su juicio, "padecen" con "el impresentable dictador de Pedro Sánchez".

Frente a él, ha dedicado buena parte del discurso a defender que España es "la cuna del liberalismo".

La etiqueta "liberal", ha recordado, nació en las Cortes de Cádiz a comienzos del siglo XIX para designar a quienes defendían las libertades individuales frente a los absolutistas.

"Hoy estamos exactamente frente a la misma lucha frente a la que nos enfrentábamos los liberales de las Cortes de Cádiz", la de "la misma ansia de dominio" y de "usar el Estado indiscriminadamente".

Según Milei, los absolutistas entendían los derechos de los súbditos como "una dádiva" del poder. "Algunos creen que tienen esas facultades no siendo emperadores también", ha apostillado sin citar a nadie, pero en referencia a Sánchez.

Por eso, ha dicho, los españoles tienen "una deuda de honor" con "su propia sangre": "Sacar a los socialistas. A patadas".

Los ataques verbales contra Sánchez son ya una constante en sus visitas. En mayo de 2024, en un acto de Vox, llamó "corrupta" a Begoña Gómez, y el Gobierno retiró a su embajadora en Buenos Aires.

Milei también se ha pronunciado sobre Ceuta. "Lo que está pasando es emblemático del accionar de la izquierda. Por eso fomentan la invasión", ha dicho.

"Cada inmigrante es un voto y si el precio es la destrucción total del país, están más que dispuestos a pagarlo".

Lona en Ferraz

Milei también ha sido preguntado por la lona que el PSOE ha desplegado esta mañana en la fachada de su sede de Ferraz con motivo de su visita.

"Hola Milei. Los zurdos y zurdas te dan la bienvenida a España. El país que más crece de Europa", reza el mensaje, acompañado de la etiqueta #ZurdosYOrgullosos.

Javier Milei responde a la pancarta de Ferraz

Sánchez también se ha sumado con un vídeo en redes: "Soy zurdo y a mucha honra".

"Zurdo" es el término despectivo que el argentino usa contra la izquierda, y los socialistas lo han convertido ahora en lema de campaña.

Milei le ha restado importancia a ese mensaje: "Que escriban lo que quieran, me da lo mismo. Es más, si me insultan también y no me molesta, así que me encanta".

Frente a Sánchez, Milei se ha declarado "amigo" de Santiago Abascal y de Isabel Díaz Ayuso, a quienes atribuye “ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia".

Ninguno de los dos ha acudido al foro.

Abascal tenía cerrados actos en La Coruña y Avilés y se lo comunicó a Milei por teléfono. Es la primera visita en la que no se fotografían juntos.

Lo recibe en la Fundación Disenso, el think tank de Vox, el secretario general del partido, Ignacio Garriga.

Ayuso, por su parte, lo verá esta tarde a las 17.00 horas en la Real Casa de Correos.

Milei ha esquivado la pregunta de si su presencia "incomoda" a PP y Vox. La había planteado una periodista de Clarín.

En su lugar ha cargado contra el diario, "un medio corrupto, lleno de periodistas corruptos que además son mentirosos seriales", en una línea habitual en su trato con la prensa.