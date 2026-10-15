El 'caso Mínguez' y la defensa de su millonaria pareja tensan el Comité Federal al que Sánchez quiere dar un tinte obrerista

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El PSOE ultima un Comité Federal de perfil obrerista en Fuenlabrada para proclamar a Pedro Sánchez como candidato a la Moncloa. Las informaciones sobre la pareja de Montse Mínguez, con más de 30 pisos y sociedades en Panamá, comprometen el discurso del partido contra la especulación inmobiliaria. Mínguez aprobó como concejala en Lérida un cambio urbanístico que benefició a su pareja, mientras que el PSOE cierra filas calificando las acusaciones de ataque personal del PP. Pese a la polémica, la portavoz en el Congreso ha sido ratificada como cabeza de lista del PSC por Lérida para las próximas elecciones.

El PSOE había ideado para este sábado un Comité Federal con tintes obreristas para proclamar a Pedro Sánchez candidato a la Moncloa.

Dentro de 48 horas los socialistas darán luz verde a las listas que se han ido aprobando este miércoles por las diferentes federaciones.

Todo estaba medido al milímetro: el acto de Fuenlabrada terminará con un mitin de Sánchez en la ciudad del cinturón sur de Madrid. El mensaje es claro: conectar con el voto obrero.

Lo que no imaginaban los socialistas es que, antes de la cita, iban a conocerse los vínculos de su portavoz en el Congreso, Montse Mínguez, con un gran tenedor de pisos.

El empresario Sergi Vélez, con más de 30 pisos en alquiler, dos sociedades en Panamá y un patrimonio inmobiliario valorado en más de seis millones de euros, contrasta con los mensajes que en materia de vivienda está lanzando el PSOE desde el caso Maricarmen.

El PSOE y el Gobierno se presentan como el azote de los "fondos buitres" y los especuladores.

Este miércoles, durante un mitin en Zaragoza, Sánchez volvía a arrogarse la memoria de Maricarmen para afirmar que "nuestra causa será la vivienda de los jóvenes" y prometía que "esta causa la vamos a volver a ganar como se ganan todas las batallas, con la fuerza de la gente".

Esa es la idea con la que los socialistas querían afrontar la campaña. Sin embargo, el caso de Mínguez impacta de lleno en el discurso de vivienda y tensa un Comité Federal que puede dejar al descubierto las contradicciones del partido.

De hecho, la actual portavoz del PSOE ha sido ratificada este miércoles como cabeza de lista del PSC al Congreso por la provincia de Lérida.

Los socialistas no ven contradicción alguna, pero defienden tímidamente a Mínguez.

Aseguran que "es evidente" que ella "no trabaja para defender sus intereses sino al contrario".

Un "pyme familiar"

Incluso ponen como ejemplo que los pisos de su pareja están en Lérida, una ciudad declarada zona tensionada por la Generalitat y acogida a la Ley de Vivienda.

También un peso pesado del Gobierno, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, da por buenas las explicaciones de Mínguez.

La portavoz socialista argumenta que las denuncias sobre los negocios de su pareja son un ataque personal y define la empresa como una "pyme familiar".

Esa defensa choca con las palabras de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que calificó a Urbagestión, la propietaria del piso de Maricarmen, como una "pyme buitre y muy carroñera". Esta empresa contaba únicamente con el inmueble de la fallecida, mientras que el fondo vinculado a la pareja de Montse Mínguez posee viviendas valoradas en seis millones de euros.

Pero la orden en el PSOE es cerrar filas. "Es evidente que es la estrategia del PP", apuntillaba Bolaños este miércoles en La Sexta.

Lo cierto, sin embargo, es que el escándalo no deja de crecer. Como ha desvelado EL ESPAÑOL, Mínguez validó en la Junta de Gobierno, durante su etapa como edil en Lérida, un cambio urbanístico que permitió a Vélez construir una urbanización de lujo con dúplex, áticos y piscinas privadas.

Esas actuaciones privadas chocan con el discurso que Mínguez defendió en el Pleno del Congreso durante el debate de los reales decretos.

"Vamos a ser claros, caretas fuera. Porque aquí de lo que se trata es de fondos buitres o de familias, se trata de la especulación o de apoyar a la mayoría social", aseguraba.

Ahora, sus propias palabras vuelven como un búmeran y amenazan con arruinar el arranque oficial de la precampaña socialista.