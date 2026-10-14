Órdago de Colau a Podemos: ofrece renunciar a ser candidata y cambiar el nombre de Frente Amplio para lograr la alianza
La exalcaldesa de Barcelona reconoce que "todo se puede discutir" y se abre a que otra figura lidere la coalición de izquierdas.
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Ada Colau ofrece renunciar a liderar la candidatura a la Presidencia del Gobierno para facilitar un acuerdo de coalici#n con Podemos.
La exalcaldesa de Barcelona tambi#n se muestra dispuesta a cambiar el nombre de Frente Amplio y negociar las listas con el resto de formaciones.
Colau se#ala que no se entender#a un desencuentro por cuestiones personales o de marca al no existir diferencias program#ticas con la formaci#n morada.
Frente Amplio presenta su imagen oficial, web y redes sociales a solo dos d#as de que finalice el plazo legal para registrar coaliciones de cara al 29-N.
A 48 horas de que acabe el plazo para registrar coaliciones de cara al 29-N, Ada Colau ha lanzado un órdago a Podemos para que se sume a la coalición de izquierdas y ha ofrecido renunciar a su candidatura a la Presidencia del Gobierno y a cambiar el nombre de Frente Amplio.
"Si no hay diferencia programática no se nos perdonaría que por temas personales o de marcas no se hiciera un acuerdo de candidatura unitaria", ha expresado la exalcaldesa de Barcelona en una entrevista en el programa La Hora de La 1.
Colau ha reaccionado así a la negativa de Irene Montero y de Podemos de sumarse a Frente Amplio. La activista, no obstante, ha querido poner el foco en las palabras de la líder de la formación morada que no enterraban por completo la posibilidad de una alianza de toda la izquierda.
Ada Colau, candidata Frente Amplio: "Las conversaciones siguen abiertas porque queremos conseguir una candidatura única en la izquierda a nivel estatal [...] Ojalá que esas conversaciones puedan avanzar con Podemos" https://t.co/gQqRzK0J3U #LaHora14O https://t.co/c1A6vZkCA2— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) October 14, 2026
"Todo se puede discutir", ha concedido Colau. "Si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y otra persona genera más consenso, adelante, yo cedería [su candidatura]", ha ofrecido casi a la desesperada para lograr un acuerdo que ahora mismo parece imposible. "Si el problema fuera el nombre de la formación, se cambiaría", ha propuesto.
"Por mí no será. Estoy abierta a discutir nombres, candidaturas, números de lista... Todo se tiene que hablar con el consenso de todas las fuerzas, porque no puede ser que una de las fuerzas intente imponer al resto sus posiciones", ha añadido.
La ahora mismo cabeza de lista de Frente Amplio por Barcelona ha reconocido que hay conversaciones "muy avanzadas" con "formaciones del conjunto del Estado" y aún es posible consensuar una sola alianza de todas las izquierdas a la izquierda del PSOE.
En este sentido, ha subrayado que no concibe una candidatura única en la que no esté Irene Montero. Preguntada sobre si Frente Amplio, integrado por Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y Comunes, ha trasladado alguna oferta concreta a Podemos, ha reclamado acelerar el diálogo porque "no podemos fallar".
Ha destacado que lo importante es el programa y que no hay diferencias entre las formaciones en ese sentido y ha apostado por llegar a acuerdos "equilibrados", "valientes" y "generosos" por parte de todos "sin vetos ni líneas rojas".
Sobre el acuerdo entre ERC y Podemos, Colau ha afirmado que es "un poco desconcertante" pero ha invitado a los independentistas catalanes a sumarse a la coalición más amplia, en la que ha garantizado que no perderían sus siglas. "Nada de lo que he escuchado hasta ahora es una objeción para que no nos pongamos de acuerdo".
Juntarse para crecer. Crecer para ganar. Ganar para vivir. Este sábado nos vemos en el Parque Lineal del Manzanares. Es la hora del Frente Amplio. Apoya en https://t.co/qMSHdCtDcj https://t.co/ategGpdhf6— Frente Amplio (@Frente_Amplio_) October 14, 2026
Colau, por último, ha reconocido que es "complicado" alcanzar un acuerdo para una candidatura única debido al poco tiempo que queda, si bien no dejará de intentarlo: "Si no fuera optimista no estaría aquí".
Apenas dos horas después de este movimiento conciliador, Frente Amplio ha presentado su logotipo, que combina los colores rojo bermellón con el amarillo lima, y lanzado tanto su página web como sus cuentas en distintas redes sociales.