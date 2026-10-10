Feijóo promete una "reconstrucción nacional": "Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, vengo de la gestión"

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo promete una "reconstrucción nacional" total y propone un cambio "sereno, pero contundente" si gobierna tras las próximas elecciones generales. El líder del PP ha presumido de sus 30 años de gestión pública afirmando: "Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, vengo de la gestión". Durante el acto en Madrid, Feijóo ha interpelado directamente a Pedro Sánchez preguntando quién dio la orden de deshacerse de la jueza que investiga a su hermano. El presidente de los populares pide la responsabilidad colectiva a la ciudadanía para un proyecto centrado en el orden, la seguridad y la prosperidad.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido una "reconstrucción nacional" total, que revise las reglas, fortalezca las instituciones y haga que se respeten las fronteras, y ha afirmado que buscará el voto de aquel que nunca ha votado a su partido porque "a ese sobre todo es al que hay que escuchar".

El presidente del PP ha garantizado este sábado, en un acto de precampaña en Madrid, que hará un "cambio sereno, pero contundente" en España si logra gobernar tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, que dirigirá el país "con la verdad por delante" y que "nunca" dejará "tirados" a los españoles cuando surjan problemas como, a su juicio, ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

También ha presumido de sus 30 años de gestión pública. "Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos, de sostener los servicios públicos, de dar la cara en los buenos momentos y sobre todo en los difíciles", ha subrayado.

En este contexto, ha garantizado que sabe lo que es "gobernar y lo que cuesta", que es consciente de lo que esperan los españoles de él y que colmará sus expectativas. Lo hará, ha dicho, convocando a la ciudadanía a un proyecto de "reconstrucción nacional" para un "cambio sereno, pero contundente".



Ante centenares de afiliados en el auditorio del Ifema Madrid y con la presencia de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy y varios presidentes autonómicos, el líder del PP ha abierto su precampaña electoral prometiendo gobernar sin mentir y sin venderse y ha pedido a la gente que no tolere "ni un día más" a Pedro Sánchez al frente del Gobierno.

Aunque ha matizado que "no venía a hablar de él porque él es el pasado" y, en cambio, Feijóo venía "del futuro", ha querido hacerle una pregunta al presidente del Gobierno: "¿Quién dio la orden de deshacerse de la jueza que investiga al hermano de Pedro Sánchez, quién dio la orden de contratar sicarios para quitarse un problema? Es una pregunta democrática, tiene la obligación de responder", ha espetado.

El líder de los populares ha recalcado que "solo quedan 50 días" para votar y es por eso que "todos los que estáis aquí os tenéis que multiplicar" y para ello ha rogado "responsabilidad colectiva".

Tras agradecer el trabajo de Aznar y Rajoy al frente de los gobiernos del PP y añadir que el PP es un proyecto de relevos ha señalado su lema de campaña 'Por fin', para elegir al país "que queremos" y ha pedido a sus afiliados multiplicarse en las calles y hablar con cada español, pero sobre todo con el que nunca ha votado al PP "y también quiere un cambio".



"A ese sobre todo hay que escucharle", ha dicho Feijóo.

"Cambio sereno, pero contundente"

Feijóo ha dejado claro que "propone un cambio total, sereno, pero contundente", y por eso ha asegurado que "no basta con cambiar de Gobierno, hay que devolver a los españoles una certeza: 'Que el Estado está al servicio del país'".

"Vamos a reconstruir la confianza en España, en lo que somos, y lo voy a hacer con la verdad por delante, con respeto a la Justicia, a las Cortes y a los que no nos voten", ha confesado.

No obstante, ha precisado que esa "reconstrucción no es obra de un partido, es obra de un país, yo no voy a dividir a los españoles entre los que me han votado y los que no".

"No propongo una simple alternancia, que quede claro. España necesita revisar las reglas, fortalecer las instituciones y abrir un tiempo nuevo", ha dicho tras incidir en que él gobernará con "la verdad por delante", sin venderse, "dando la cara" y que será el "presidente de todos y no les dejaré tirados nunca".

"España necesita dirección y eso exige más que sustituir un gobierno por otro, exige revisar las reglas, recuperar los contrapesos, fortalecer las instituciones y devolver a los españoles la certeza de que el Estado está al servicio de todos".



Abrir un tiempo nuevo para reconstruir también la economía y no castigar el esfuerzo de los españoles con impuestos y "cargas injustas". También "para que los servicios públicos funcionen cuando más se necesitan".

"España necesita abrir un tiempo nuevo y lo vamos a abrir. Vamos a reconstruir nuestras instituciones para que nadie vuelva a pensar que el poder está por encima de las normas. Nadie y tampoco nosotros. Que quede claro, el poder no está por encima de las normas en ninguna democracia, afecte a quien afecte", ha clamado el líder del PP.

"Defender es cuidar, cuidar tu calle, tu casa, es poner prosperidad donde llevan demasiado esperando", ha explicado el líder de los populares.

Feijóo ha terminado su intervención asegurando que "basta ya de resignarse, hay cosas que merecen la pena defender": "Proteger nuestra seguridad, nuestras fronteras, nuestros derechos y nuestra forma de vivir". Y para ello, su premisa es: "Orden, seguridad y prosperidad. Servir y defender a España".