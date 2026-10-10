Buxadé: "El Gobierno ha creado todas las condiciones para un fraude electoral con una alteración ilegal del censo"

Buxadé fijó como prioridades de su formación la prioridad nacional en ayudas, la remigración y la desregulación económica.

El partido promueve el voto presencial en urna frente al voto por correo al considerar que garantiza una mayor trazabilidad.

El dirigente de Vox defiende suspender los efectos electorales a los inscritos que no acrediten formalmente su condición de exiliados.

Jorge Buxadé acusó al Gobierno de propiciar condiciones para un fraude electoral por la alteración del censo derivada de la ley de nietos.

A Jorge Buxadé Villalba (Barcelona, 1975) la convocatoria del 29-N, que no se esperaba, le ha pillado en Estrasburgo, la otra sede del Parlamento Europeo junto con Bruselas. Allí atiende a EL ESPAÑOL.

Estrasburgo es una postal alsaciana, a un paseo del Rin, con sus canales, sus casas de madera y la aguja de su catedral. A Buxadé le gusta más que la capital belga, porque tiene "más identidad", dice, y una estética urbana con "más orden".

Orden, palabra muy de Vox. Es lo que el jefe de la delegación de este partido en la Eurocámara exige para el censo electoral, víctima de lo que él llama una "alteración indiscutible e ilegal" por la ley de nietos.

Buxadé es el cerebro jurídico de los recursos que llevaron al Tribunal Supremo a congelar el voto de miles de nacionalizados. Quedan 50 días para las elecciones y el Supremo tiene que decidir ya quién puede votar y quién no.

Buxadé (Vox): "El Gobierno ha creado todas las condiciones para un fraude electoral"

El Tribunal Supremo tiene que decidir qué pasa con el voto de los nietos y presuntos nietos para el próximo 29-N. El Gobierno pide que puedan votar todos, y Vox dice que no vote ninguno salvo que acrediten el exilio. ¿Qué va a pasar?

Nadie tiene ninguna duda de que el PSOE y el Gobierno han creado todas las condiciones para un fraude electoral con una alteración del censo indiscutible e ilegal.

Y el Supremo dictó un auto señalando qué tenía que hacer la Administración.

Ahora hay un segundo fraude añadido, y es que el Gobierno no quiere cumplir el auto. Dice: "Es que me supone mucho tiempo, tengo que revisar todos los expedientes de forma individual porque no sé quién ha aportado prueba del exilio". Lo cual es un reconocimiento del fraude.

Y entonces lo que nosotros decimos es: "Oiga, el que alega un error, el causante de un error, no puede invocarlo para incumplir sus obligaciones".

Por tanto, le decimos al Supremo que le dé una vuelta a la medida cautelar y suspenda los efectos electorales de todos aquellos que están inscritos —y eso el Gobierno lo tiene— salvo aquellos que aporten la prueba del exilio.

Hay un procedimiento en la ley electoral y alguien comparece y dice: "Oiga, lo ve, aquí está la prueba del exilio de mi abuelo". Fenomenal, usted puede votar, y esto se puede arbitrar, porque la Administración cuando quiere es muy rápida,

Pero quedan solo 50 días...

Si existe un tapón administrativo, los responsables son Pedro Sánchez, Bolaños y Albares, porque controla los consulados.

En su recurso a las cautelares del Supremo, el Gobierno dijo que había un colapso consular y no daría tiempo.

El colapso lo tienen porque están colapsando las nacionalidades españolas. El colapso lo tienen al meter 16.000 nuevos españoles cada mes.

Vox ha pedido también que declare como testigo Sofía Puente, que es quien aprobó la instrucción que presumía el exilio a todos los emigrantes. ¿Qué tiene que aclarar Puente?

Tiene que aclarar en qué día de su vida se le olvidó el derecho, porque ella aprobó una oposición de fiscal. O se le olvidó el derecho o ha cometido un delito.

Todo este asunto ha abierto otro debate sobre el voto y la nacionalidad. ¿Habría que limitar el derecho a voto de quienes viven fuera, como hacen por ejemplo Malta o Irlanda?

El fraude y la alteración del censo organizada por Sánchez ha abierto este debate. En España no era un debate porque entendíamos que un español que se iba a vivir a Argentina, a Brasil, a Francia o a cualquier lugar del mundo legítimamente tenía derecho a votar.

Pero claro, cuando de repente advertimos que se han metido 400.000 nuevos españoles, evidentemente se abre un debate.

Y ese debate es sano y bueno en la sociedad. A partir de ahí, la lógica es que el nuevo Gobierno y el nuevo Parlamento decidan si ese debate quieren manifestarlo en una norma.

El debate ha servido para darse cuenta de que nacionalidad y derecho a voto no son dos cosas naturalmente unidas, que hay países que no lo plantean así.

¿Y qué posición tiene Vox?

Estamos en el debate y ese debate es bueno.

"En mi vida he votado por correo, es un día estupendo para ir con la familia y luego tomarte una cervecita"

Santiago Abascal ha advertido de que existe riesgo de "manipulación en el proceso electoral" para el 29 de noviembre. ¿Comparte ese temor?

Lo que pidió Santiago es que hay que ir a votar en urna, porque en la urna hay una trazabilidad del voto perfecta. Metes el papelito dentro de la urna y hay una mesa electoral con un presidente, un interventor, un apoderado, fundamentalmente de Vox, que mira que efectivamente ese voto se compute.

En el voto por correo esa trazabilidad no es del todo perfecta. Hay procesos penales abiertos por compra de voto y por irregularidades en el voto por correo.

Y en redes sociales se ha visto cómo empleados de la sociedad estatal Correos y Telégrafos dicen que es cierto que el Gobierno podría, en un momento, no cambiar el voto, sino incluir nuevos votos.

No digo que lo haga, pero existen esas posibilidades, porque en un proceso que dura 15 o 20 días hay más riesgos que en algo que dura 12 horas y donde tu voto está dentro de una urna.

¿Hay que votar de forma presencial?

Yo creo que sí. Además, es un ejercicio de participación democrática, un día estupendo y festivo —salvo para algunos pobres sacrificados que tienen que trabajar— para ir con la familia y luego tomarte una cervecita y conocer a la gente de tu barrio, algo que se ha perdido en este mundo multicultural y globalista.

Usted no va a votar por correo, entiendo.

Yo no voy a votar por correo.

¿Ha votado alguna vez por correo?

No, en mi vida.

Los sindicatos han llamado a la huelga general. ¿Cree que peligra el voto por correo si coincide con la huelga?

Es una huelga ilegal porque no defiende ningún derecho de los trabajadores. Es una huelga política contra la oposición, algo nunca visto en unos sindicatos que durante 8 años han estado mamando de la teta del Gobierno y que no han levantado la voz frente a la deslocalización de empresas ni los despidos masivos.

Son unas organizaciones que posiblemente jamás han tenido justificación por su origen marxista, pero ahora mismo tienen cero justificación.

Y que encima eso pueda producir un impacto en la gestión del voto por correo sería otro motivo más.

¿Qué haría Vox con los sindicatos si llega al Gobierno?

Lo que hemos hecho en los gobiernos regionales. Si fuera por nosotros, financiación pública cero; si al final forma parte de un acuerdo con el Partido Popular, habrá que negociar.

¿Quedan 50 días para el fin del 'sanchismo'?

El sanchismo, como el kirchnerismo, el madurismo o el castrismo, es algo muy potente; no va a desaparecer de un día para otro ni aun en el caso de que Sánchez pierda las elecciones y no pueda gobernar.

España necesita eso que antes se llamaba regeneración democrática. Es decir, una gran limpieza de las instituciones y recuperar el sentido institucional de los órganos judiciales y administrativos. Todo esto ha sido usurpado por Sánchez con ataques a la Fiscalía, a los jueces, a la Policía y la infiltración; el sanchismo es mucho más que Pedro Sánchez.

¿Pero usted no da por hecho que el 29 de noviembre Sánchez va a dejar la Moncloa?

Ni de coña. Perdón.

Las encuestas, excepto el CIS, hablan de una mayoría de PP y Vox

El principal error que cometería cualquier competidor es pensar que ha ganado. Es como el opositor o el estudiante que se presenta a un examen creyendo que va a aprobar seguro. El primer paso para suspender es afirmar que vas a aprobar seguro.

O un competidor, cualquier chico o chica que hace deporte, sabe que se prepara y la base de su triunfo y victoria es cómo se entrena y se trabaja. Y eso es lo que nos toca. Vox ha entrenado bien durante estos tres años. Ha hecho sus deberes de oponerse frontalmente al Gobierno, sin darle ni agua, y ahora toca pegar el sprint final estos 50 días y obtener el mejor resultado.

¿Y el PP ha hecho los deberes?

Yo creo que entrena menos.

¿Lo ven demasiado confiado? En las elecciones de 2023 desde Vox decían que uno de los errores era que ya se estaban repartiendo ministerios. ¿Los ve ahora en otra actitud?

No es momento de los reproches. Pero el análisis que hacemos de aquellas elecciones lo mantenemos. Pero creo que todo el mundo aprende de sus errores.

Los ve en otra actitud, entonces.

No lo puedo decir, porque no los veo a todos. Sí que hay cosas que van bien, como los gobiernos regionales de coalición, que están funcionando razonablemente bien y se están cumpliendo objetivos. Y eso es bueno para los vecinos de esas regiones y para toda España.

En las elecciones de julio de 2023 señalamos que el rechazo a cerrar acuerdos con Vox en ayuntamientos y autonomías ensució la campaña electoral, que era lo que quería Sánchez; mientras que si hubiéramos cerrado acuerdos muy rápido, como se hizo en Valencia, todo hubiera ido muy bien. Todos debemos aprender de nuestros errores, creo que nosotros lo hemos hecho, y ahora se trata de luchar.

¿Cree que esos pactos en las autonomías son un ensayo o un espejo para lo que pueda venir en el Gobierno central?

Esta es la pregunta innecesaria. Tenemos que centrarnos en sacar el mejor resultado y convencer a los españoles.

Primero, en que voten masivamente; segundo, volver a explicar todo lo que ha hecho Sánchez en contra de España, de los jóvenes, de su derecho a la vivienda, a la seguridad y a un sistema educativo al que han condenado a ser el peor de nuestra historia, en contra de los ceutíes, de la integridad territorial de España y de la unidad de los españoles. Y entonces esta pregunta me la haces el día 30 de noviembre.

¿Veremos a Santiago Abascal como vicepresidente?

Eso se lo tienes que preguntar a Santiago.

¿Y usted se ve como ministro?

No [se ríe]. Si sigo teniendo la confianza del partido, me veo como jefe de la delegación de Vox en Europa y ayudando en la coordinación jurídica.

"La huelga general es ilegal. Si fuera por Vox, habría financiación cero para los sindicatos"

En una entrevista en junio, Feijóo dijo que no había que demonizar a Vox pero se marcaba unas "líneas rojas" para pactar: el respeto a la Constitución, el Estado autonómico y las políticas LGTBI. ¿Ve posible conjugar un gobierno PP-Vox con esas líneas rojas?

Esto lo dijo hace muchos meses...

En junio.

Ya, pero el PP puede cambiar de un día para otro. No es bueno ir con líneas rojas a las negociaciones. Lo bueno del proceso de negociación para los acuerdos de Gobierno de las CCAA es que no había líneas rojas. Esto vale para dos jóvenes que empiezan a salir de novios. Si tú pones una línea roja el primer día...

Hay que ir con una negociación abierta pensando en lo que le preocupa a los ciudadanos masivamente: el respeto a la Constitución, la integridad territorial, la unidad y los bajos impuestos. Otras cuestiones no preocupan, preocupan a colectivos y nosotros gobernamos para todos los españoles.

¿Y qué le preocupa?

Ahora mismo lo más importante es ganar las elecciones e impedir que Sánchez sume con Podemos, la extrema izquierda que está violentando las calles, el separatismo catalán y los herederos políticos de ETA.

Ya no va a volver a engañar a nadie: engañó en 2018 diciendo que no pactaría con Bildu y pactó; engañó en 2023 diciendo que no iba a amnistiar a los golpistas y los amnistió para conseguir el poder. A partir de ahí habrá que ver qué mayorías pueden conformar gobierno sin el PSOE y si Vox está en esa mayoría o no.

¿Qué prioridades se marca Vox si llega al Gobierno?

Esta es fácil. Prioridad nacional en el acceso a las ayudas y a los servicios sociales, incluida la vivienda pública protegida.

Por supuesto, iniciar el proceso de remigración con esa tríada de repatriación, deportación y remigración: los que han entrado ilegalmente que vuelvan a su casa; los que están legalmente pero cometiendo delitos, que se vayan a su país; y remigración de quienes viven de ayudas sociales que por desgracia son muchos.

. Parlamento Europeo.

Y tercera, desregular como si no hubiera un mañana. Hay que derogar normas, simplificar los procedimientos, hacer la vida más fácil a la gente y bajar impuestos.

Cualquiera que quiera sentarse con Vox sabe que estos tres puntos están encima de la mesa.

Si gobiernan con el PP: ¿la ley trans, la ley del 'solo sí es sí', la ley de Memoria Democrática... habría que derogarlas una a una o se conformarían con retoques para entenderse con el PP?

Esas son leyes ideológicas. Vox tiene un programa ambicioso. Si tuviéramos, qué se yo, 14 millones de votos y una mayoría absoluta...

Pero como aparentemente Vox no va a tener 14 millones de votos, habrá que ver en cada momento lo que es importante y sustancial y lo que no, tal como hemos demostrado en los acuerdos regionales y municipales.

¿Qué va a pasar con Puigdemont? ¿Le veremos en España antes del 29 de noviembre?

No soy pitoniso. Hace diez días hubiera dicho que no creía que Sánchez fuera a convocar elecciones, los políticos no podemos jugar a profetas. Pero es evidente que para Sánchez es bueno que venga Puigdemont.

¿Y a PP y Vox no les beneficia electoralmente que venga? Puede hacer que se hable solo de este tema en campaña.

Vox ya hizo su trabajo poniéndole en un juzgado cuando nadie quería hacerlo. Ahora el Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido actúa como un órgano del Gobierno y Puigdemont volverá a España cuando Sánchez decida si le conviene en el proceso electoral o más tarde.

"El 'sanchismo' no va a desaparecer de un día para otro ni aun en el caso de que Sánchez pierda las elecciones y no pueda gobernar"

¿Serviría de algo derogar la ley de amnistía?

Abriría una gran discusión. Sostengo personalmente que las leyes de amnistía pueden ser derogadas.

Pero la retroactividad...

Por eso digo que hay juristas que sostienen lo contrario. Pero ahora mismo la pregunta es: ¿a una chica de Ceuta qué le preocupa? ¿A un joven del barrio de Usera qué le preocupa? ¿A un señor mayor de León qué le preocupa?

Ceuta es otro de los temas. ¿Cree que va a quedar olvidada?

Espero que no; nosotros vamos a hacer lo imposible por que no. Sánchez quiere que Ceuta se olvide y relativamente lo ha conseguido con sus juegos malabares, sus decretos y ahora la convocatoria de elecciones.

Pero Ceuta está en el corazón y en la cabeza de todos los españoles. Es importante que los medios no dejen de contar lo que está sucediendo y que los políticos no dejemos de denunciar lo que sucede.

¿Veremos muchos actos de Vox en Ceuta?

Lo decidirá el comité de campaña. Yo empecé en política en 2019 y he estado más veces en Ceuta que Pedro Sánchez en 8 años.

¿Y qué le parece la visita de los Reyes el martes?

Me parece bien.

¿Llega tarde?

Llega cuando el Gobierno lo ha permitido. La Constitución lo prevé así y los que aprobaron y votaron la Constitución dijeron que tenía que ser así salvo que se cambie la Constitución.

. Parlamento Europeo.

El 12 de Octubre, el día de la Fiesta Nacional ¿veremos a Santiago Abascal en la tribuna o se repetirá el esquema del año pasado?

No conozco su agenda, pero no creo que a Santiago Abascal le guste estar con Pedro Sánchez.

Aunque eso pueda ser interpretado como un plantón al Rey...

Los periodistas interpretan y reinterpretan, pero el año pasado Santiago estuvo el 12 de octubre en el desfile con el pueblo español y con las Fuerzas Armadas, que es donde hay que estar.

"No es momento de reproches con el PP, los gobiernos de coalición en las CCAA van bien y eso es bueno"

¿Qué planteamiento tiene Vox con las pensiones?

Figaredo lo ha explicado perfectamente.

¿Habría que ir a un modelo mixto?

Figaredo lo ha explicado perfectamente.

¿Veremos mucha renovación en las listas del Congreso? Ahora Vox tiene 33 diputados y se habla de más de 60...

Renovación va a haber necesariamente si esos números fueran ciertos. Somos el partido que más repite las listas y que tiene más estabilidad, comparado con otros. De todas formas, el comité de campaña se constituyó esta semana y aún deben aprobarse las listas por el Comité Ejecutivo Nacional.