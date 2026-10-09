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El PSOE afirma que sus encuestas le posicionan como primera fuerza política en el 29-N
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que disponen de información que contradice a las encuestas que se están publicando estos días en medios de comunicación.
Puente ha aseverado que "el PSOE será primera fuerza", según sus "herramientas de medición diarias".
Ha puntualizado que "el electorado de izquierda está desactivado desde hace tiempo y hay que sacarle de ahí".
Asimismo, ha pedido a las fuerzas a la izquierda de su partido, con los que espera "sumar", que "se pongan de acuerdo" y "hagan una candidatura que recoja el voto del sentir de la gente que no quiere votar al PSOE pero quiere salir a votar".
Ha invitado a las distintas fuerzas a "dejar de un lado egos y circunstancias pasadas" para pensar en "el futuro de nuestro país y nuestra sociedad". "Nada me gustaría más que ver una izquierda a la izquierda del PSOE unida", ha agregado.
El titular del Ejecutivo de Pedro Sánchez cree que la situación nacional e internacional necesita de una unidad en la izquierda y un Gobierno de este signo político.
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Puente afirma que el caso de Maricarmen será "otro 11-M" para el PP: "Demuestran la misma insensibilidad y maldad humana"
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cargado contra el Partido Popular y su respuesta al caso de Maricarmen, la mujer de 87 años que murió el pasado miércoles tras ser desahuciada.
Puente ha explicado que cree que la derecha considera este suceso "otro 11-M del Gobierno" para el partido de Alberto Núñez Feijóo, pero ha puntualizado que el atentado en Madrid no fue lo que llevó a la oposición al PP, sino "la gestión que hicieron".
En esta misma línea, ha aseverado que "están demostrando maldad humana" al "vilipendiar a una persona de 87 años con discapacidad que salió expulsada de su casa y murió en un hospital".
"Demuestran la misma insensibilidad y maldad humana" que en el atentado terrorista, ha asegurado el ministro.
Sobre la manipulación de la figura de Maricarmen ha asegurado que "'cree el ladrón que todo son de su condición'. Si hay alguien experto en manipular víctimas es el Partido Popular" y ha declarado que hay una larga lista de ejemplos.
"El señor Feijóo esta pensando lo que haría si estuviera en el lado contrario que sería manipular hasta la náusea", ha dicho.
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El PP responde a Sánchez: El Parlamento se parece a la calle, a quien no se parece es a ti
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha respondido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "el Parlamento se parece a la calle" y ha añadido: "A quien no se parece es a ti".
Muñoz ha reaccionado así en un mensaje que ha publicado en X a la entrevista de Sánchez en el digital elDiario.es, en las que asegura, en el marco de las protestas por la muerte de Maricarmen, que "es hora de que el Parlamento se parezca a la calle y no a quien vive en aticazos".
"El Parlamento se parece a la calle, a quien no se parece es a ti. Quien suplanta la voluntad popular por la propia tiene nombre. Y no es demócrata", ha escrito la dirigente popular.
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El Sindicato de Inquilinas, junto a CCOO y UGT, convoca a todos los trabajadores a un minuto de silencio por Maricarmen
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas, junto a CCOO y UGT, ha convocado para este viernes a las 12.00 horas un minuto de silencio en recuerdo de Maricarmen en todos los centros de trabajo y de estudio del Estado.
Desde el desahucio, el Sindicato de Inquilinas ha llevado a cabo movilizaciones y acampadas para denunciar la situación de la vivienda y reclamar medidas para garantizar el derecho a la misma. Además, junto con otras organizaciones como UGT y CCOO, han convocado una huelga general por la vivienda digna para el 11 de noviembre.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha hecho un llamamiento, al que se han sumado CCOO y UGT, al conjunto de los trabajadores y a la sociedad en general para participar en el minuto de silencio. "El negocio de la vivienda mata. No queremos ni una muerte más", han señalado las organizaciones
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Sánchez dice que "es hora de que el Parlamento se parezca a la calle" y no descarta indultar al fiscal general antes del 29-N
En su primera entrevista tras anunciar el adelanto de las elecciones generales, Pedro Sánchez ha insistido en sus críticas al Parlamento que le invistió por negarse a aprobar las medidas en vivienda impulsadas por el Gobierno y ha confesado que no descarta que el Gobierno apruebe el indulto al exfiscal general, Álvaro García Ortiz, antes de acudir a las urnas el próximo al 29-N.
"Hemos intentado regular el alquiler de temporada, hemos intentado proteger a las personas vulnerables víctimas de los desahucios, como fue el caso de Maricarmen. Desgraciadamente, los gobiernos autonómicos del PP y de Vox y los ayuntamientos se han negado", ha expresado a elDiario.es. "Creo que es hora de que el Parlamento se parezca más a la calle y no a quienes viven en los aticazos".
El presidente del Gobierno ha denunciado que la "mayoría conservadora" del Congreso ha desplegado un "bloqueo" parlamentario durante toda la legislatura, sobre todo en materia de vivienda, y ha cargado contra PP, Vox y Junts por "entender que los desahucios son poco menos que desalojos que se tienen que producir".
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Sémper ahonda en las dudas del voto por correo: el PP tiene "miedo" de "lo que pueda hacer Pedro Sánchez"
El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado en relación al voto por correo el 29-N que hay "una serie de factores que hacen que el PP esté inquieto ante lo que pueda hacer Pedro Sánchez en todos los ámbitos políticos de la vida".
En este sentido ha insistido en que "hay gente, como es natural, que ante lo que ha vivido en los últimos años" tiene "miedo" de "lo que pueda hacer Pedro Sánchez", ha continuado el portavoz popular en un coloquio organizado por Club Siglo XXI y en el que ha sido presentada por la portavoz de su formación en el Congreso, Ester Muñoz
"Es un hombre que en un proceso de primarias ha quedado acreditado que utilizó votos de una manera irregular" y que "en un comité federal" se intentó "esconder la urna", ha insistido. También ha subrayado que el PP va a "garantizar" que utilizarán "todas las herramientas" a su alcance "para que el voto por correo sea conforme a la ley".
Una acción que ejercerán "a través de la Junta Electoral Central", así como proponiendo "medidas de refuerzo para que nadie tenga sombra de sospecha sobre el procedimiento del voto por correo", ha añadido. "Vamos a garantizar que el proceso electoral es conforme a derecho" y "a la legalidad vigente", ha rematado.