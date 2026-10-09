El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que disponen de información que contradice a las encuestas que se están publicando estos días en medios de comunicación.

Puente ha aseverado que "el PSOE será primera fuerza", según sus "herramientas de medición diarias".

Ha puntualizado que "el electorado de izquierda está desactivado desde hace tiempo y hay que sacarle de ahí".

Asimismo, ha pedido a las fuerzas a la izquierda de su partido, con los que espera "sumar", que "se pongan de acuerdo" y "hagan una candidatura que recoja el voto del sentir de la gente que no quiere votar al PSOE pero quiere salir a votar".

Ha invitado a las distintas fuerzas a "dejar de un lado egos y circunstancias pasadas" para pensar en "el futuro de nuestro país y nuestra sociedad". "Nada me gustaría más que ver una izquierda a la izquierda del PSOE unida", ha agregado.

El titular del Ejecutivo de Pedro Sánchez cree que la situación nacional e internacional necesita de una unidad en la izquierda y un Gobierno de este signo político.