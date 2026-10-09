El hemiciclo del Senado donde esta legislatura el PP ha tenido mayoría absoluta. EP

El PSOE trabaja para cerrar listas conjuntas de izquierda al Senado y ya tiene avanzadas las de Baleares y Navarra

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LO ESENCIAL Las claves El PSOE estudia presentarse al Senado en coalición con fuerzas de izquierda en Baleares y Navarra para evitar otra mayoría absoluta del PP. En el caso de Baleares se plantea la alianza con Més per Mallorca tras el precedente de coalición en Ibiza en las elecciones de 2023. Para Navarra la marca de PNV, Geroa Bai, ha propuesto una unión de izquierdas al Partido Socialista de Navarra, con la línea roja de excluir a Bildu. La competencia exclusiva para ratificar cualquier acuerdo de coalición o definir pactos a nivel nacional corresponderá a la dirección federal de Ferraz.

El PSOE estudia ir en coaliciones de izquierda al Senado. A falta de que se defina el Frente Amplio, la marca que relevará a Sumar, las negociaciones ya se están produciendo con algunos partidos de izquierdas soberanistas en otras comunidades con el objetivo de evitar una nueva mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, como ya sucedió en 2023.

Aunque, como recuerdan en otras federaciones, los pactos "son competencia exclusiva de Ferraz" y serán quienes tendrán que validarlos. También sería la dirección federal la que estableciese un acuerdo más amplio si se decide concurrir en todo el territorio nacional con el Frente Amplio de Más Madrid, IU y los Comunes.

En el caso de Baleares, los socialistas estudian concurrir con el partido Més per Mallorca y otros partidos alternativos. No sería una fórmula nueva ya que en 2023, el PSOE, Sumar, EUIB y Ara Eivissa concurrieron en una candidatura conjunta al Senado por la circunscripción de Ibiza.

El éxito de esa coalición, anima ahora a los socialistas de Francina Armengol a intentarlo en el resto de islas. Además, en esta ocasión y tras una reforma constitucional, por primera vez Ibiza, Formentera y Menorca elegirán senadores de manera diferenciada.

También en la comunidad foral se estudia la misma fórmula con la línea roja de no integrar a Bildu. El partido de Otegi quedaría excluido de estas negociaciones.

De momento, Geroa Bai, la marca con la que el PNV concurre en Navarra, ha propuesto a sus socios en el Gobierno foral unir fuerzas en las elecciones generales del 29 de noviembre. El PSN, que preside el Ejecutivo con María Chivite, no descarta nada.

“No hay nada cerrado aún”, señalan fuentes del socialismo navarro consultadas por este periódico, que aseguran que “se están barajando todas las opciones”.

Geroa Bai es una coalición del PNV, Socialverdes, el partido de la expresidenta Uxue Barkos, y los minoritarios Atarrabia Taldea. Comparte el Gobierno de Navarra con el PSN y con Contigo-Zurekin, la marca navarra de Podemos e IU.

Este pasado martes se celebró en el Ateneo de Madrid un acto titulado "Senadoras y Senadores por la democracia" y en el que participaron personalidades de izquierda como el exsecretario general de CCOO Antonio Gutiérrez junto a profesores o activistas y en los que se instó a candidaturas conjuntas para que la Cámara Alta "deje de ser un búnker de la derecha".

No es la primera vez que se hacen estas coaliciones. Entre 2000 y 2011 ya hubo una experiencia similar en Cataluña llamada: Entesa Catalana de Progrés constituida por el PSC, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya Verds.

Un pacto que el inicio del procés rompió.