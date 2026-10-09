El PP acepta tres debates en televisión y exige a TVE que la entrevista a Feijóo la hagan trabajadores de informativos

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LO ESENCIAL Las claves El PP acepta participar en tres debates organizados por Mediaset, Atresmedia y RTVE de cara a las elecciones generales. Propone celebrar un cara a cara con el PSOE el 16 de noviembre, un debate a cuatro el 26 de noviembre y un debate de portavoces el día 23. El partido exige que las entrevistas a Alberto Núñez Feijóo en RTVE sean realizadas en espacios de producción propia y por los profesionales de la corporación, rechazando productoras externas. La precampaña electoral arranca marcada por el adelanto electoral tras la derrota parlamentaria de los decretos de vivienda del Gobierno.

El PP ha aceptado las invitaciones de Mediaset, Atresmedia y RTVE para celebrar tres debates durante la campaña de las elecciones generales. El partido también condiciona la participación de Alberto Núñez Feijóo en las entrevistas de la corporación pública a que se realicen en espacios de producción propia y estén a cargo de sus profesionales, "no una productora externa".

La propuesta incluye un cara a cara entre los dos candidatos que los populares consideran con posibilidades de presidir el Gobierno, un debate entre los aspirantes de los principales partidos de ámbito nacional y otro con los portavoces de los grupos parlamentarios. El comunicado plantea celebrarlos los días 16, 26 y 23 de noviembre, respectivamente.

Los debates se enmarcan en las elecciones generales del 29 de noviembre, convocadas anticipadamente por Pedro Sánchez tras la derrota parlamentaria de los dos decretos de vivienda. El presidente anunció el adelanto el 5 de octubre, después de informar al Rey de su decisión de disolver las Cortes.

Para el cara a cara, el PP acepta una invitación de Mediaset y propone el lunes 16 de noviembre. Los populares toman como referencia la campaña de 2023, cuando, según recuerdan en el documento, este formato se celebró el primer lunes de campaña.

El partido también acepta la invitación de Atresmedia para un debate entre los candidatos del PP, PSOE, Vox y la fuerza que recoja el espacio político de las anteriores candidaturas de Podemos, Izquierda Unida y Sumar. El comunicado no identifica qué formación ni qué candidato ocuparían ese cuarto puesto.

Los populares quieren situar ese encuentro "lo más cerca posible del día de las votaciones" y plantean el jueves 26 de noviembre. Para el debate de portavoces, aceptan la propuesta de RTVE para el lunes 23, con representantes de los grupos políticos con presencia parlamentaria.

Una condición para RTVE

El PP advierte en su comunicado sobre las entrevistas en los medios públicos reguladas por la Junta Electoral Central. Aunque señala que Feijóo valorará su asistencia "por respeto a la Corporación y a sus trabajadores", concreta que acudirá si la entrevista se desarrolla en un espacio de producción propia.

La exigencia va acompañada de una crítica a los responsables de RTVE, a los que el partido acusa de "parcialidad y sumisión" a las necesidades del presidente del Gobierno. Frente a esa dirección, los populares reivindican a los "magníficos profesionales de la comunicación" de la corporación.

"Deben ser ellos y no una productora externa" quienes asuman la organización de las entrevistas, sostiene el documento. La condición se extiende tanto a TVE como a RNE, aunque el comunicado no identifica programas concretos ni menciona expresamente a los trabajadores de informativos.

"Si RTVE cumple con esta premisa, Feijóo irá", resume el partido. El texto no fija fechas para esas entrevistas.

Una precampaña dura

La precampaña arranca marcada por el choque sobre la vivienda y por la posible investigación del PSOE como persona jurídica en el caso de las presuntas cloacas, que incluye actuaciones contra la jueza Beatriz Biedma, instructora de la causa contra el hermano del presidente. Anticorrupción aprecia indicios de responsabilidad del partido, pero considera prematuro solicitar su imputación hasta completar las diligencias, mientras Biedma fue citada como perjudicada para el 8 de octubre tras denunciar una campaña de presión y desprestigio.

El secretario general y director de campaña del PP, Miguel Tellado, ha trasladado la posición del partido sobre los debates y las entrevistas a los grupos de comunicación mediante una carta enviada, según el comunicado, "en la mañana de hoy".

Los populares justifican su selección por la "imposibilidad de atender" todas las propuestas recibidas de medios y canales alternativos. Presentan la campaña como una oportunidad para "confrontar modelos entre la España que viene y la España que se va".