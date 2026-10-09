Todos contra todos en el Frente Amplio: Podemos promueve a Rufián para tumbar a Colau y ERC busca otro cabeza de lista

El bloque a la izquierda del PSOE afronta una semana clave con divisiones, primarias simultáneas y el rechazo a concurrir en coaliciones únicas.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) maneja un plan alternativo para sustituir a Rufián con Jordi Albert como nuevo cabeza de lista.

Podemos promueve a Gabriel Rufián como candidato de consenso frente a Colau, apoyándose en encuestas informales de Pablo Iglesias.

Izquierda Unida se desmarca de la propuesta de Más Madrid para que Ada Colau lidere el Frente Amplio y convoca primarias internas.

En la mítica escena del camarote de Una noche en la Ópera, alguien grita en pleno caos: "¡Hay sitio para uno más!".

A la izquierda del PSOE reina una confusión similar a la del camarote de los hermanos Marx, y sólo queda una semana para que expire el plazo para registrar las coaliciones electorales.

Por un lado, en el Frente Amplio, uno de los principales partidos, Izquierda Unida, se ha desligado de la decisión de Más Madrid de apoyar a Ada Colau como candidata a la Presidencia del Gobierno.

IU ha establecido ahora un calendario para celebrar unas primarias internas y elegir a su propio candidato, que después intentaría convertirse en el candidato del Frente Amplio.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha anunciado ya su respaldo al diputado Toni Valero, que ha sido el primero, y hasta ahora único, en registrar su candidatura a esas primarias.

Para rizar el rizo, los comicios internos se celebrarán el día 14. La misma fecha que Podemos ha propuesto para celebrar unas primarias "abiertas" que enfrentarán a Irene Montero con el candidato que consiga reunir 300 avales de los inscritos en una web. Y animan a presentarse a los candidatos del Frente Amplio para poder ir coaligados.

Todo ello mientras el fundador del partido, Pablo Iglesias, exhibe una encuesta improvisada en la que, de forma arrolladora, Gabriel Rufián aparece como el mejor candidato del espacio a la izquierda del PSOE.

Otros históricos de Podemos como Pablo Echenique animan a votar en ese sondeo online en el que Irene Montero figura en segunda posición, Pablo Bustinduy en tercera y hay que bajar hasta el quinto puesto para encontrar a Ada Colau.

La exalcaldesa de Barcelona ha animado a Podemos a sumarse al proyecto. "Debe haber una sola papeleta", ha afirmado, y ha deslizado que no quiere "repetir experiencias anteriores", en referencia a la división provocada por Yolanda Díaz.

Por si fuera poco, Rufián ha retuiteado en X un mensaje de Irene Montero en el que la candidata de Podemos anima a participar en un acto de la izquierda en Getafe.

Todo mientras el portavoz de ERC en el Congreso sigue sin desvelar si será el cabeza de cartel de su partido.

Para presionarle, Oriol Junqueras ha deslizado que ya existe una candidatura alternativa, un plan B que permitiría prescindir de Rufián.

El relevo sería el portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Albert.

La formación independentista tampoco atraviesa su mejor momento. Dos de sus históricos diputados, Pilar Vallugera y Jordi Salvador, han declinado ir en las listas, dejando entrever cierto malestar con Rufián.

Ante la amenaza de ese plan B, Rufián ha asegurado en las redes que quiere "representar a ERC" pero que está intentando hacerlo "acompañado de otras fuerzas de izquierdas y antifascistas".

Una decisión que podría alumbrar otro escenario que muchos ya ven tomando forma: ERC presentándose en Cataluña, Bildu en el País Vasco, BNG en Galicia y Podemos en el resto de España.

También Adelante Andalucía, el partido revelación en las últimas autonómicas andaluzas, ha anunciado que concurrirá por separado en las ocho provincias de esta comunidad.

Todo mientras la Chunta y Compromís deshojan la margarita para decidir si optan por el Frente Amplio o, por el contrario, concurren por separado para después alcanzar acuerdos parlamentarios con las fuerzas de izquierda separatistas.

Lo dicho, un camarote en el que no falta quien grita "'¡Más madera!". Aunque la frase es de otra comedia: Los hermanos Marx en el Oeste.