El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, reúne este jueves a su cúpula y a sus barones para comenzar a definir la campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre en una Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congresos.

Esta reunión, según fuentes de Génova, ha sido convocada para preparar las elecciones generales y en ella Feijóo presentará a su comité de campaña.

El partido adelantó el miércoles que la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, será la responsable de la elaboración del programa electoral de Feijóo, mientras que Ester Muñoz, actual portavoz del PP en el Congreso, ocupará la portavocía de la campaña.

Todo ello después de que el líder del PP visitara Ceuta por quinta vez desde que estalló la crisis migratoria y refrendara su compromiso con la ciudad autónoma, afirmando que será el tema principal de su primer Consejo de Ministros si llega al Palacio de la Moncloa.