José Félix Tezanos, el pasado 1 de julio en la Universidad de verano de El Escorial. Europa Press

Tezanos publica un día después de la muerte de Maricarmen un CIS sobre vivienda que respalda todas las medidas de Sánchez

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LO ESENCIAL Las claves El CIS publica un macrosondeo sobre vivienda, realizado en junio con 6.019 entrevistas, un día después de la muerte de Maricarmen Abascal tras su desahucio en Madrid. El 70,6% respalda congelar los alquileres dos años; el 76,3%, crear una empresa pública estatal de vivienda; y el 75,6%, limitar los pisos turísticos. Las medidas con mayor apoyo son bajar impuestos para comprar la primera vivienda (95,4%) y construir más vivienda pública (91,4%). El 85,7% reclama más garantías para los caseros ante impagos, mientras que el 72% apoya elevar impuestos a grandes tenedores y el 40% expropiar viviendas vacías.

El CIS que preside José Félix Tezanos ha publicado este jueves un macrosondeo sobre vivienda según el cual más del 70% de los españoles apoya las principales medidas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

A pesar de que la encuesta fue realizada con 6.019 entrevistas el pasado mes de junio, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) la ha publicado justo un día después de la muerte de la octogenaria Maricarmen Abascal, que ha fallecido en Madrid tras ser desahuciada.

Según la encuesta de Tezanos, el 70,6% de los españoles está a favor de "congelar los precios del alquiler durante dos años".

Otro 76,3% pide "crear una empresa pública estatal de vivienda", iniciativa que ya ha puesto en marcha el Ejecutivo a través de Casa 47.

Esta empresa pública se estrenó el pasado 9 de septiembre con una oferta de 800 pisos de alquiler a precio asequible (desde 350 euros).

Se trata de una oferta completamente insuficiente, dado que en España hay un déficit de 750.000 viviendas, según el Banco de España.

El sondeo de Tezanos indica que el 75,6% de los españoles quiere "limitar los pisos turísticos" y otro 72% aboga por "subir los impuestos a los grandes tenedores" que poseen 10 casas o más.

No obstante, las medidas con más apoyo de los ciudadanos son "bajar los impuestos a la compra de la primera vivienda" (95,4%) y "construir más vivienda pública" (91,4%).

Según el macrosondeo del CIS, un elevado 85,7% ve necesario "dar más garantías a los caseros frente a posibles impagos".

El nuevo decreto que el Gobierno quiere aprobar en la Diputación Permanente del Congreso prohíbe de forma temporal los desahucios, y obliga a las comunidades autónomas a costear las cuotas de alquiler que el inquilino deje impagadas.

En cambio, sólo el 40% apoya "expropiar las viviendas vacías", una medida que ha llegado a ser planteada por Podemos.

Noticia en actualización

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