Muere Xosé Manuel Beiras, histórico dirigente y referente del nacionalismo gallego, a los 90 años

Protagonista de la consolidación de la autonomía y azote del poder, fue un líder que nunca ostentó ningún puesto de responsabilidad en ningún gobierno.

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LO ESENCIAL Las claves Muere a los 90 años Xosé Manuel Beiras, histórico dirigente y referente del nacionalismo gallego, en su casa de Brión (A Coruña). Participó en la creación del Partido Socialista Galego y fue cofundador del BNG, al que llevó de la marginalidad a ser segunda fuerza política gallega. Protagonizó memorables duelos parlamentarios con Manuel Fraga y en 1993 golpeó su escaño con un zapato contra una reforma electoral. Tras romper con el BNG en 2012, impulsó Alternativa Galega de Esquerdas; Ana Pontón lo recuerda como un referente de coraje y compromiso con Galicia.

Xosé Manuel Beiras, histórico dirigente del nacionalismo gallego y una de las figuras clave de la historia política de Galicia, ha muerto a los 90 años en su casa de A Reboraina, en Brión (A Coruña), según informa La Voz de Galicia.

Protagonista de la consolidación de la autonomía y azote constante del poder, Beiras fue un líder que nunca ostentó ningún puesto de responsabilidad en ningún gobierno, pero siempre defendió con firmeza sus principios ideológicos para lograr una Galicia mejor.

Nacido en 1936 en el seno de una familia de clase media, participó en la creación del Partido Socialista Galego en 1963, organización de la que fue secretario general desde 1970, en la clandestinidad, hasta 1977. Tras cinco años fuera de la primera línea, fue uno de los cofundadores del Bloque Nacionalista Galego en 1982. Su liderazgo permitió al nacionalismo saltar de la marginalidad a ser segunda fuerza política en apenas una década.

Beiras fue la némesis del PP en Galicia y protagonizó con Fraga una serie de duelos parlamentarios para el recuerdo. En 1993, emulando la protesta del soviético Nikita Kruschev en la Asamblea General de la ONU, se quitó un zapato y golpeó con él su escaño en señal de rechazo de la reforma electoral del entonces presidente de la Xunta.

Después de tres décadas al frente del BNG, lideró una escisión en 2012, a rebufo de la crisis, y creó Alternativa Galega junto a Martiño Noriega. Ese experimento se aliaría con la actual vicepresidenta Yolanda Díaz para Fundar Alternativa Galega de Esquerdas (AGE), que lograría obtener más diputados que el BNG en las autonómicas de ese año.

Ana Pontón, la portavoz del Bloque, sido una de las primeras políticas en reaccionar a la muerte de Beiras, al que ha definido como "un referente de coraje, compromiso y amor por Galicia".

Beiras deixa unha gran pegada en varias xeracións de galegos e galegas, entre as que me inclúo. Foi para min un referente de coraxe, compromiso e amor por Galiza. Ten un lugar para sempre no corazón e na historia do Pobo galego. Fonda aperta a Ricardo, Daniel e a toda a familia. https://t.co/SbnxuA5Ixi — Ana Pontón (@anaponton) October 8, 2026

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