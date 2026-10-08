Feijóo exige a Sánchez "explicar quién dio la orden de eliminar a la jueza que investigaba a su hermano por corrupción"

El PP designa a Miguel Tellado como director de campaña; Marta Varela será adjunta, Alma Ezcurra elaborará el programa y Ester Muñoz ejercerá de portavoz.

Feijóo acusa al Gobierno de corrupción, incompetencia y falta de explicaciones, y sitúa estas críticas en el arranque de la campaña del 29 de noviembre.

El líder del PP vincula sus acusaciones al caso Leire Díez y sostiene que la UCO conoce contactos para “borrar del mapa” a la magistrada.

Feijóo exige a Sánchez que aclare quién ordenó apartar a la jueza Beatriz Biedma, que investigaba a David Sánchez, hermano del presidente.

Alberto Núñez Feijóo ha exigido este jueves a Pedro Sánchez que explique "hoy mismo, quién dio la orden de deshacerse de la jueza que investigaba a su hermano por corrupción".

El líder del PP ha situado esta acusación en el centro de su discurso ante la Junta Directiva Nacional del Paertido Popular, la segunda en apenas 10 días, tras el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre.

"No vamos a permitir este silencio", ha advertido Feijóo. El presidente popular ha acusado al PSOE de haber recurrido "a sicarios" para quitarse de encima a la magistrada. El líder gallego se ha confesado sorprendido, "incluso tras estos ocho años de corrupción y mentiras" de haber conocido un "abismo moral como éste del partido del Gobierno".

Su intervención hacía referencia al escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Leire Díez. El Ministeiro Público aprecia indicios para imputar al PSOE por la presunta financiación de las cloacas del PSOE, aunque pide esperar a practicarse aaún más diligencias.

Feijóo ha ido más allá en su denuncia política y ha afirmado que la UCO tiene constancia de esos contactos de la "cloaca del PSOE" con un clan para "borrar del mapa a la jueza". Según ha sostenido, la magistrada Beatriz Biedma molestaba por su investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente.

El líder popular ha descrito esos supuestos contactos como un síntoma de la conducta habitual del PSOE sanchista, "donde quien moelsta es quien denuncia sus trampas". Feijóo ha pedido a sus comapleros del PP que no permitan "borrar ocho años de mentiras con ocho semanas de relatos" en campaña.

"¡No es normal!", ha bramado, ni siquiera después de lo que ha descrito como ocho años de "mentiras, trampas y delitos".

"No lo vamos a olvidar nunca", ha asegurado ante los dirigentes del partido. Feijóo ha reprochado al Gobierno y al PSOE que no hayan explicado nada y ha insistido en reclamar responsabilidades al presidente.

La responsabilidad de Sánchez

El presidente del PP ha convertido esa exigencia en el eje de un balance de los años de Gobierno socialista. Ha acusado al Ejecutivo de haber "robado a dos manos desde el primer día", de mentir "en casi todo" y de haber "subastado la igualdad de los españoles ante la ley".

También ha reprochado a Sánchez gobernar sin presupuestos mientras, según ha afirmado, "asfixiaba a los ciudadanos con impuestos". Ha contrapuesto los mensajes del Ejecutivo sobre la marcha de la economía con las dificultades de "los españoles que no pueden llenar la nevera".

Feijóo ha añadido a ese balance sus críticas por "la falta de control de las fronteras" y por lo que considera un abandono de los ciudadanos de Ceuta. También ha acusado al Gobierno de "entregarse a regímenes de otros países", en clara referencia a Marruecos.

El líder del PP ha extendido sus reproches de "absoluta incompetencia" al funcionamiento de los trenes y a la protección de las mujeres maltratadas, y ha señalado que "nunca pide disculpas" cuando falla... sino que "trata de eliminar a quien lo denuncia", como en el caso de la juez Biedma.

"España no se merece a esta gente", ha concluido.

Comité de campaña

Feijóo llegaba a la Junta Directiva Nacional de este jueves con la estructura de campaña para las elecciones del 29 de noviembre definida en sus principales responsabilidades.

El líder popular ha encargado la dirección de la campaña al secretario general del partido, Miguel Tellado, mientras que Marta Varela, su directora de su gabinete, ejercerá como directora adjunta.

La elaboración del programa electoral quedará en manos de Alma Ezcurra, vicesecretaria de Sectorial, que ya lo tiene avanzado al 80%, según fuentes de la dirección.

Por su parte, Ester Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, asumirá también la portavocía de campaña y complementará al portavoz nacional, Borja Sémper, en la difusión del mensaje del partido.

Con estos encargos, la dirección popular busca reforzar el peso de Ezcurra y de Muñoz, a quienes las fuentes del PP presentan como dos de sus dirigentes más sólidas en el desempeño de sus respectivas funciones.

El partido vincula la elección de Tellado con su experiencia al frente de las dos últimas campañas de Feijóo en Galicia.

Según las mismas fuentes, en ambas consiguió mejorar el resultado de la convocatoria anterior y mantener a Feijóo en la Presidencia de la Xunta con mayorías absolutas holgadas y sin dejar espacio representativo a Vox.

Ya a su llegada a la Junta Directiva Nacional del PP, Juanma Moreno, había acusado a Sánchez de utilizar políticamente la muerte de Maricarmen. El presidente andaluz lamentó el fallecimiento y reclamó en adelante "una política de vivienda real", lejos de "la demagogia" y "el populismo".

Moreno cuestionó que el Ejecutivo actual se pueda presentar como referente de la defensa de "las personas vulnerables". A su juicio, el presidente ha agravado el problema de la vivienda durante sus ocho años de mandato y acusó al PSOE de haberse convertido al sanchismo y al "cesarismo del señor Sánchez".

Xavier García Albiol ha reclamado "una especial sensibilidad" para proteger a personas en situaciones como la de Mari Carmen y ha pedido distinguir estos desahucios de las ocupaciones ilegales. El alcalde de Badalona ha afirmado que "el voto por correo es seguro", aunque ha pedido estar "alerta" ante las informaciones sobre los dirigentes de Correos, y ha defendido la profesionalidad de sus trabajadores.

Fernando López Miras ha acusado al PSOE de enviar a Leire a contactar con narcotraficantes para pedir que se eliminara a la jueza que investiga al hermano de Pedro Sánchez y ha afirmado que el partido "se parece mucho más a una banda de mafiosos que a un partido político". El presidente murciano ha vinculado estas acusaciones con su desconfianza hacia los directivos de Correos y ha reclamado más garantías electorales, al sostener que un Gobierno capaz de actuar así sería capaz "de cualquier cosa".

Xavier García Albiol ha reclamado soluciones y "una especial sensibilidad" de las administraciones para proteger a personas en situaciones como la de Mari Carmen. Ha pedido distinguir estos desahucios de las ocupaciones ilegales y "separar muy bien estos casos".

Alfonso Fernández Mañueco ha afirmado que el informe de la UCO recoge unos hechos "gravísimos", al ser preguntado por los indicios contra el PSOE que, según la pregunta del periodista, aprecia la Fiscalía Anticorrupción. El presidente de Castilla y León ha pedido dejar trabajar a la justicia, pero ha añadido que "esto es a lo que queremos decir 'no' en las urnas" el 29 de noviembre.