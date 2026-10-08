Los acampados en Sol despiden a Maricarmen entre la indignación y la rabia: "El mejor homenaje es seguir la lucha"

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LO ESENCIAL Las claves La acampada de Sol se convirtió en un velatorio por Maricarmen Abascal, fallecida a los 87 años tras permanecer 15 días ingresada después de su desahucio. Cientos de personas guardaron un minuto de silencio y marcharon hasta el Congreso, donde reclamaron el fin de los desahucios y corearon que la lucha continuará. Los manifestantes instalaron velas, flores y pancartas en homenaje a Maricarmen en Sol, el Congreso y la puerta de su vivienda en la calle Sáinz de Baranda. Colectivos de vivienda vincularon su muerte con el proceso de desahucio y anunciaron que seguirán movilizándose contra la crisis habitacional.

La acampada de Sol se ha convertido en un velatorio por Maricarmen, con velas encendidas en la céntrica plaza y también en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, donde la primera reacción de rabia ha dado paso a un ambiente más tranquilo y en muchos casos, con un recuerdo emocionado.

Han sido muchos los participantes en esta protesta que estallaba en indignación cuando sobre las 20:30 horas se conocía el fallecimiento de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre en Madrid y que activó la movilización por la crisis de la vivienda.

Una multitud de personas se sumaba a la acampada y, tras un minuto de silencio, se organizaba una marcha por la Carrera de San Jerónimo hasta las inmediaciones del Congreso de los Diputados, muy cercano a la puerta del Sol.

Junto a la sede del Congreso, ya protegida por efectivos policiales, los manifestantes protestaban al grito de "Maricarmen se va, pero la lucha sigue", "En nuestra lucha, Maricarmen vive", "No toleramos ni un desahucio más" o "¿Dónde está el Gobierno progresista?".

Después, se han entonado distintos cánticos y lemas como "Vergüenza me daría desahuciar a una familia", "Vosotros rentistas sois los terroristas", "Que no, que no, que no hay otra manera, o con el capital o con la clase obrera" o "Pedro Sánchez estás en nuestra lista".

Allí también se ha leído un manifiesto y varios poemas de Rafael Alberti, aunque poco a poco la protesta se iba transformando en ambos puntos para recordar a Maricarmen.

Los participantes en la acampada han ido creando un cordón de velas encendidas en torno a las tiendas de campaña, y han instalado dos puntos de recuerdo, uno frente a la Real Casa de Correos -sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid- y otro en la confluencia de Sol con la calle del Carmen.

Manifestantes preparan pancartas tras la muerte de Maricarmen. Fernando Sánchez Europa Press

Pancartas con su nombre y su fecha de nacimiento y fallecimiento, flores, velas encendidas para no olvidar a la mujer de 87 años que ha fallecido en el Hospital Gregorio Marañón tras permanecer 15 días ingresada desde su desahucio.

También en las inmediaciones del Congreso siguen varios centenares de personas con velas encendidas, cantando y hablando, en un ambiente ahora más tranquilo.

"Su muerte nos conmociona a todas y todos y sabemos muy bien que podía haberse evitado", ha declarado en sus redes Izquierda Revolucionaria, una de las agrupaciones que forman parte de la protesta en Sol. "Maricarmen es ya una bandera para los millones de oprimidos y oprimidas que nos vamos a seguir levantando contra este sistema criminal y de barbarie", han añadido.

"Vamos a seguir usando todas las herramientas que estén a nuestro alcance. Mientras ellos, los políticos parlamentarios, están que si decreto para arriba, que si decreto para abajo. No nos vamos a creer sus mentiras", ha asegurado Estrella Banudu, portavoz del Sindicato de Vivienda de Tetuán (Madrid).

Claveles en el portal de la vivienda de Maricarmen. Alberto Ortega Europa Press

Además, a unos cuatro kilómetros de distancia, en la calle de Sáinz de Baranda, se han congregado varias decenas de personas con velas encendidas en la puerta de la casa de Maricarmen. Allí, han colocado flores y velas en su honor.

Tras esta marcha, los cientos de manifestantes han vuelto a medianoche a las tiendas en la Puerta del Sol.