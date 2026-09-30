Carlos Cuerpo, Yolanda Díaz y Félix Bolaños, este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. E.P.

Yolanda Díaz se desentiende de los ceutíes: "Mi prioridad es defender a los trabajadores y a las trabajadoras de mi país"

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LO ESENCIAL Las claves Yolanda Díaz evitó referirse a los ceutíes tras ser preguntada por la situación en Ceuta, insistiendo en que su prioridad es defender a los trabajadores de España. El PP criticó que Díaz no haya visitado Ceuta tras la entrada masiva de migrantes y la acusó de priorizar su candidatura a la OIT sobre la situación en la ciudad autónoma. Durante el debate, la diputada del PP denunció la falta de medidas frente a la crisis en Ceuta y cuestionó la gestión del Gobierno respecto a la vivienda y los desahucios. Díaz acusó al PP de votar contra los trabajadores y de querer ampliar las horas extra, mientras defendía la importancia de aprobar los decretos sociales del Gobierno.

Yolanda Díaz ha evitado este miércoles referirse a los ceutíes cuando el PP le ha preguntado por la situación de la ciudad autónoma, dos meses después de la invasión.

"Señoría del Partido Popular, mi prioridad es defender a los trabajadores y trabajadoras de mi país", ha respondido la vicepresidenta segunda del Gobierno, en la sesión de control en el Congreso.

Ha sido su primera respuesta a una pregunta de la diputada del PP Miriam Guardiola, que le había interpelado sobre Ceuta.

Díaz no ha visitado Ceuta durante estos 60 días. "Hoy se cumplen dos meses de la invasión y usted, como vicepresidenta del Gobierno de España, no ha tenido la decencia de visitar Ceuta", ha comenzado Guardiola.

"Para usted era más importante su candidatura en la OIT que los españoles", ha añadido la diputada, en referencia a la candidatura de Díaz para dirigir la Organización Internacional del Trabajo.

"Pero claro, es que usted tenía 300.000 razones. Usted se ha vendido por 300.000 euros", ha proseguido Guardiola. "300.000 euros para no hablar de la corrupción, 300.000 euros para no hablar de Ceuta".

Y ha añadido: "300.000 euros para no hablar de las mujeres y niñas que están siendo violadas salvajemente en Ceuta".

Guardiola se refería, entre otros casos, al ocurrido este pasado fin de semana en la playa del Trampolín.

La Policía detuvo el sábado a dos ciudadanos marroquíes, de 42 y 21 años, por su presunta relación con la agresión sexual a una menor de 17 años. Los agentes tuvieron que reanimar a la joven antes de trasladarla al Hospital Universitario.

La crisis sigue abierta dos meses después. Los días 30 y 31 de julio se produjo una entrada masiva en Ceuta que el Gobierno cifró en unas 80.000 personas. Y todavía permanecen en la ciudad miles de las que llegaron entonces, aunque el Gobierno no acaba de decir cuántos.

A día de hoy, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sigue reclamando medidas para recuperar la normalidad y la vuelta a Marruecos de las personas que llegaron en julio.

Y ese es el escenario que ha resumido Guardiola en el pleno: "Si usted tiene 300.000 razones para olvidar, nosotros tenemos 80.000 razones para no olvidar: los 80.000 españoles que están en Ceuta sufriendo, a los que ustedes han abandonado y que nosotros no vamos a dejar solo.

"Esa es nuestra prioridad, ¿cuál es su prioridad, señora Yolanda Díaz?", ha preguntado la diputada.

La vicepresidenta, en su primera y breve respuesta, no ha hecho referencia ni a la ciudad autónoma ni a los ceutíes: "Señoría del Partido Popular, mi prioridad es defender a los trabajadores y trabajadoras de mi país".

Vivienda

Pero el debate ha continuado y Guardiola ha aprovechado su segundo turno para llevar el enfrentamiento al terreno de la vivienda.

"Llevan ocho años gobernando y ahora se acuerdan de la vivienda", ha señalado. "Desde que gobiernan, la preocupación ha pasado del puesto 16 al número 1. Son parte del problema".

La diputada popular también ha recuperado una promesa de Pedro Sánchez de 2015, cuando garantizó que con él "no habría desahucios". "Se han producido 270.000 desahucios desde que gobiernan, 90 por día, señora Díaz", le ha espetado Guardiola.

Guardiola le ha recordado también el caso de la catalana Olga Matute, "una mujer que se suicidó", y ha reprochado al Gobierno no haber pronunciado "ni una sola palabra" sobre ella.

"Vive en un pisazo de 400 metros cuadrados que pagamos los españoles. ¿Cuántas Maricarmen podrían vivir en su piso, señora Díaz?", le ha preguntado.

La vicepresidenta ha respondido cargando contra el PP. "¿Sabe para qué sirven 137 diputados del PP? Para votar en contra de todos los trabajadores", ha afirmado.

Ahí ha mencionado el rechazo del partido de Alberto Núñez Feijóo a la reducción de la jornada laboral. La prioridad del PP, según la vicepresidenta, es que los trabajadores "hagamos más horas extras".

"Su prioridad es que la señora Vázquez venga a este Congreso a echar gas pimienta poniendo en riesgo la vida de trabajadores y trabajadoras. Esas son sus prioridades", ha continuado.

También ha acusado al PP de "criminalizar a los trabajadores de España" y ha criticado la propuesta para dar más poder a las mutuas en las altas médicas de los trabajadores.

"Esto son sus prioridades, golpear a la clase trabajadora", ha dicho Díaz. Frente a ello, ha reivindicado cuál es la suya: "Mi prioridad es que los decretos salgan el viernes adelante".

La vicepresidenta ha advertido de que un voto en contra del PP permitirá, a su juicio, "que los caseros sigan incrementando el precio de la vivienda".

"Usted que habla de suicidios, permitiendo que se desahucie a la gente, hagan el favor, rectifiquen y sean útiles para España", ha concluido Díaz.