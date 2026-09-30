El Sindicato de Inquilinas se abraza a Sánchez, pide a Podemos apoyar los decretos y vuelve la acampada contra el PP

La posición de Junts y el PNV sigue siendo clave, ya que sus votos podrían ser decisivos tras el rechazo anunciado por PP y Vox.

Podemos se reunirá con el Sindicato de Inquilinas antes de decidir el sentido del voto de sus cuatro diputados sobre los decretos.

La organización orienta su protesta principalmente contra el PP y convoca caceroladas y manifestaciones en 22 capitales de provincia.

El Sindicato de Inquilinas cambia su enfoque y ahora pide a todos los partidos que apoyen los dos decretos de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez.

El Sindicato de Inquilinas ha cambiado de diana. Y ya no apunta a Moncloa.

La protesta que nació en Sol con el lema "o cae el rentismo o cae el Gobierno" pide ahora a todos los partidos que convaliden los dos decretos de vivienda de Pedro Sánchez. Es decir, dirige toda su artillería contra la oposición.

El martes, el sindicato todavía rechazaba el troceo del decreto. "Cuanto más dividan, más nos enfadarán", advertía. Este miércoles, en un comunicado, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha pedido convalidar "ambos decretos".

El giro se ha producido en menos de 24 horas.

El sindicato justifica el cambio por el contenido. Porque, aunque esté dividido, los decretos incorporan "prácticamente todas las medidas del decreto Maricarmen". "En solo seis días, la fuerza de las calles ha logrado mover la posición del Gobierno", presume.

El sindicato exige que "ningún partido se atreva a traicionar con un voto en contra el clamor social expresado estos días en las calles". No cita a ninguna formación.

No le hace falta: el PP es, junto a Vox, el único partido que ha anunciado su no.

Feijóo lo había confirmado horas antes en el Congreso. "Yo no voy a apoyar a un Gobierno tramposo", ha dicho.

Por eso, la movilización ahora se dirige contra el PP. De hecho, la portavoz del sindicato en Madrid, Alicia del Río, se ha plantado este miércoles frente a la sede nacional de los populares, en la calle Génova.

"¿Qué van a votar el próximo viernes?", ha interpelado a los diputados del PP. Solo existen dos opciones, ha dicho: "Votar a favor de la vida o votar a favor de la especulación".

El sindicato ha convocado caceroladas para este jueves a las 20.00 horas frente a los ayuntamientos y manifestaciones el fin de semana en hasta 22 capitales de provincia.

Podemos, a la espera

La primera consecuencia del giro se ha visto en Podemos. Fuentes de la dirección han confirmado que se reunirán este jueves con el Sindicato de Inquilinas. Después decidirán el sentido del voto de sus cuatro diputados.

Por la mañana, Ione Belarra había calificado de "trampa" el troceo y había exigido retirar ambos textos para aprobar uno solo. "Esta vez las trampas del Gobierno, los titulares, el maquillaje, ya no va a colar", ha advertido, sin concretar qué votará su formación.

En Sumar consideran prácticamente inverosímil que los de Belarra se desmarquen y atribuyen sus críticas a la "performance" política.

Los de Yolanda Díaz recuerdan que Podemos no logró medidas de este calado en la anterior legislatura, cuando formaba parte del Gobierno.

La otra incógnita es Junts. Míriam Nogueras ha asegurado que están "decepcionados y preocupados" con los decretos, pero ha evitado adelantar su voto. Con el no de PP y Vox, sus siete diputados son decisivos.

En Sumar creen que Junts no asumirá el coste de tumbar las medidas. El PNV tampoco ha desvelado su posición.

El decreto principal, publicado este miércoles en el BOE, recoge las bonificaciones fiscales a los caseros que reclamaban los de Carles Puigdemont.