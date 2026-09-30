El Senado aprueba reformar la ley para poder rechazar a quien llegue a nado a Ceuta y Melilla pese al voto en contra del PSOE

El PP exige que la tramitación en el Congreso sea urgente y critica al Gobierno por su falta de acción específica para Ceuta tras la entrada masiva de migrantes en julio.

La reforma responde a un vacío legal tras una sentencia del Supremo que limitaba las devoluciones en caliente solo a quienes superan barreras físicas.

El PSOE y sus socios votaron en contra, alegando que la ley actual es suficiente y eficaz para gestionar la frontera.

El Senado aprobó la toma en consideración de una reforma de la Ley de Extranjería para permitir rechazar en frontera a quienes intenten entrar nadando en Ceuta y Melilla.

El Senado aprobó este miércoles, con la mayoría absoluta del PP, la toma en consideración de su reforma de la Ley de Extranjería para permitir el rechazo en frontera de quienes intenten entrar por mar en Ceuta y Melilla. El PSOE votó en contra del trámite, junto al resto de sus socios.

La propuesta extiende expresamente el régimen especial de rechazo en frontera a la línea marítima de las dos ciudades autónomas. El PP sostiene que corrige el vacío derivado de la sentencia del Supremo que limitó la aplicación de este mecanismo de las conocidas como devoluciones en caliente a quienes intentaran superar elementos de contención fronterizos.

La votación coincidió con el día en que se cumplían dos meses del asalto masivo a Ceuta de finales de julio. La toma en consideración no aprueba aún la ley, pero permite que el texto inicie su recorrido legislativo.

La Cámara Alta remitirá la proposición al Congreso en un plazo máximo de 24 horas, según las citadas fuentes. Los populares pedirán entonces que se tramite "por la vía de urgencia", con el objetivo de acortar los plazos de enmiendas, ponencia y votación.

Esas mismas fuentes no confían en que la Mesa del Congreso, controlada por el PSOE, acepte acelerar la iniciativa. El PP interpreta el voto contrario socialista como una señal de que el Gobierno no quiere respaldar una solución que, dos semanas atrás, el PSOE aseguró que estudiaba para superar el vacío legal detectado por el Supremo.

"Nada por Ceuta"

La senadora del PSOE Inmaculada Sánchez Roca contestó este miércoles al PP que la Ley de Extranjería, que solicita modificar en la Cámara Alta, es "suficiente" y "eficaz". El PP acusa además al Ejecutivo de no hacer "nada por Ceuta".

Fuentes populares subrayan que el Consejo de Ministros de este martes aprobó dos decretos urgentes en materia de Vivienda, pero ninguno destinado específicamente a la ciudad autónoma, pese a que —según el propio Gobierno— se había valorado una medida para agilizar retornos de quienes entraron irregularmente durante el asalto.

Esta misma reforma ahora aprobada ya había sido registrada por el Grupo Popular en el Congreso el 16 de julio, dos semanas antes de la entrada masiva. La Mesa la admitió a trámite el día 23, pero la iniciativa no avanzó durante el verano.

Tras la crisis, el PP pidió una Diputación Permanente y un Pleno extraordinario para tramitarla por lectura única. Los populares reprochan a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que no convocara esos órganos, y sostienen que la reforma quedó desde entonces en un cajón parlamentario.

La ley vigente permite el rechazo en frontera de extranjeros detectados en Ceuta y Melilla mientras intentan superar "elementos de contención fronterizos".

El Supremo interpretó que ese requisito impedía extender automáticamente el mecanismo a las entradas a nado cuando no existe una barrera marítima que se esté tratando de franquear. Con esta excusa, Interior instaló el 1 de agosto unas boyas que ya se han roto... y que ahora se prevén suplir por una ampliación del espigón, que no se abordará hasta la primavera.

"Mínima y precisa"

La proposición aprobada por el Senado elimina ese requisito y permite rechazar a quienes sean "detectados o interceptados" en la línea fronteriza "terrestre o marítima" de Ceuta o Melilla "durante un intento de entrada irregular en territorio nacional".

El texto mantiene las garantías de derechos humanos, protección internacional, Derecho de la UE y principio de no devolución. Se limita a Ceuta y Melilla y no crea un sistema equivalente para toda la costa española.

La portavoz popular, Alicia García, defendió que se trata de una reforma "mínima, precisa y garantista". Acusó al Ejecutivo de inacción y de pereza: "Frente a su boya, nosotros traemos una ley", y señaló a Pedro Sánchez de haber dejado la seguridad jurídica de la frontera sur "atada a un flotador".

García planteó la votación como un desafío al PSOE. "Si la votan se acaba la excusa; y si no la votan España sabrá que la excusa les venía bien", dijo, en referencia a la interpretación de la sentencia del Supremo que el Gobierno ha vinculado a las dificultades para devolver a quienes llegan por mar.

La portavoz recordó que la Abogacía del Estado defendió ante el Supremo una interpretación que el PP utiliza como base de su reforma. Por ello, sostuvo que un voto en contra del PSOE equivalía a votar "en contra de la Abogacía del Estado".

Dos meses "invadidos"

La sesión se celebró el mismo día en que el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, declaró como testigo ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón. Vivas detalló los avisos que, según ha sostenido, se trasladaron a Interior, Moncloa, Defensa y Exteriores antes de las entradas de julio.

El presidente de Ceuta ha cifrado en "más de 90.000" las personas que entraron ilegalmente el 30 y 31 de julio y ha advertido de que podrían permanecer hasta 20.000 en la ciudad. También ha asegurado que Ceuta sigue "a años luz" de recuperar la normalidad, afirmaciones que se investigan en el procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional.

La portavoz popular recordó que el CNI avisó el 29 de julio de llamamientos para un asalto por valla y por mar. "Lo sabían y no hicieron nada", afirmó, antes de remarcar que el Senado creará una comisión de investigación sobre los avisos recibidos y la respuesta del Gobierno.

El PP exigirá ahora que el Congreso abra la ponencia y el plazo de enmiendas sin demoras. La Cámara Alta ha convertido el segundo mes cumplido desde el asalto en el primer avance parlamentario de una reforma concebida para que el rechazo en frontera alcance también el mar.