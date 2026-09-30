La portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, a su entrada en el hemiciclo este miércoles. Europa Press.

Junts se desmarca de un apoyo y admite estar "decepcionados" con el único decreto que podían apoyar: "Pido rigor y solvencia"

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LO ESENCIAL Las claves Junts expresa su decepción con el decreto pactado con el Gobierno y critica que no protege suficientemente a las familias ni impide la acción de los fondos buitres. La portavoz Miriam Nogueras exige más rigor y solvencia al Gobierno y lamenta que el texto dificulta heredar pisos en alquiler. La decisión de Junts es clave para la aprobación del decreto, ya que su voto es imprescindible junto al de Podemos, que también se muestra crítico. El Gobierno asegura haber incorporado sugerencias de Junts, pero los independentistas consideran que el texto final prioriza las propuestas de Sumar.

Junts endurece su posición a 48 horas de la votación. La portavoz parlamentaria del partido catalán, Miriam Nogueras, ha admitido estar "decepcionada" con el decreto que habían pactado con el Gobierno.

Tras un "primer análisis", los independentistas, cuyo voto se antoja imprescindible, han admitido estar "preocupados" porque no se cumplen los objetivos que se habían marcado.

"No se para a los fondos buitres porque pueden seguir comprando", ha asegurado Nogueras, quien también ha "lamentado" que "no se protege a las familias" porque dificulta "dejar en herencia un piso en alquiler" a un hijo.

Hasta ahora, los de Junts sólo habían anticipado su voto contrario al segundo decreto que incluye la renovación automática de los alquileres pero no habían sido tan críticos con el primero.

Nogueras incluso pedía "rigor y solvencia" al Gobierno tras conocer un texto que incluye las medidas de apoyo fiscal que habían solicitado desde Junts para respaldar el texto que añade la prohibición de los desahucios hasta 2030.

Si Junts opta por abstenerse, al Gobierno sólo le vale el voto afirmativo de Podemos. Aunque los cuatro diputados morados están siendo muy críticos con el texto al presentarse todo junto en un mismo Real Decreto.

En cambio, si optan por votar en contra, el único de los dos textos que podían ser convalidados decaería también.

En Moncloa confiaba hasta el último momento en un voto afirmativo de los de Junts y afirman que el texto está "trabajado" e incorpora las sugerencias de Junts.

En cambio, los de Puigdemont admiten que, hasta la mañana del lunes, se estaba trabajando sobre su texto. Todo cambió en la tarde cuando les llegó un borrador que incluía la mayor parte de las sugerencias de Sumar. Fue en ese momento, cuando los independentistas amenazaron con tumbarlo y el Gobierno se puso a rehacerlo.

Ya durante la sesión de control, la diputada de Junts, Marta Madrenas, fue muy dura asegurando que ve "improvisación" y, recordando la frase del Consejo de Ministros cuando Rodríguez perdió los papeles, añadió que ve "cacao".

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha pedido a Junts altura de miras para convalidar los decretos de vivienda este próximo viernes, como también ha solicitado en el Congreso el apoyo del PNV, mientras que tiene "claro, clarinete" que con el PP no se puede contar en esto.

"El mismo cacao tengo habitualmente en el orden de mis papeles que claridad en mis convicciones, la vivienda es un derecho y hay que luchar contra la especulación" y "tengo claro, muy clarito claro clarinete" que con ustedes no podemos contar para nada en la defensa de ese derecho ni en la lucha contra la especulación, ha señalado la ministra dirigiéndose a la bancada del PP.