Feijóo anuncia que el PP votará en contra de los dos decretos: "No voy a apoyar a un Gobierno tramposo"

Feijóo defiende el Plan de Vivienda del PP y propone incentivos fiscales y avales públicos para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a jóvenes y familias con menos recursos.

El líder del PP sostiene que los decretos no abordan la raíz del problema de la vivienda y que podrían desincentivar a los propietarios a alquilar a personas vulnerables.

Feijóo critica que uno de los decretos prorroga los contratos de alquiler hasta 2028 y el otro plantea una renovación automática indefinida, además de acusar al Gobierno de falta de ética.

Alberto Núñez Feijóo anuncia que el PP votará en contra de los dos reales decretos ley de vivienda del Gobierno, calificándolos de "incompatibles entre sí" y de "trampa".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles que su grupo votará en contra de los dos reales decretos ley de vivienda "supuestamente aprobados" por el Consejo de Ministros este martes. Ambos textos serán sometidos este viernes a la convalidación del Congreso en un pleno extraordinario.

"No voy a apoyar a un Gobierno tramposo. Los españoles no merecen un Gobierno tramposo", ha sentenciado Feijóo en los pasillos de la Cámara Baja, durante la sesión de control al Ejecutivo, de la que se ausentó Pedro Sánchez alegando una reunión preparatoria de su reunión posterior con Emmanuel Macron, de visita de Estado en España.

Acompañado de su portavoz, Ester Muñoz, y del vicesecretario de Hacienda y Vivienda del PP, Juan Bravo, el líder de la oposición ha acusado al Gobierno de "estafa", por remitir al Parlamento dos normas "incompatibles entre sí".

8 años sin resolver el problema de la vivienda y ahora el Gobierno pretende aprobar dos normas contradictorias.



Si se aprueban estos decretos, ninguna persona vulnerable podrá volver a alquilar una vivienda en España.



No vamos a apoyar esta trampa. pic.twitter.com/5gQRbN62eR — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 30, 2026

Feijóo ha recordado que uno de los decretos fija la prórroga de los contratos de alquiler hasta 2028 y el otro plantea una renovación automática indefinida. "Piden el voto favorable para los dos decretos", ha señalado indignado, antes de anunciar una excepción a su costumbre de no adelantar el sentido del voto del PP.

El presidente popular ha criticado que el segundo decreto no esté todavía publicado este miércoles en el BOE, aunque los grupos parlamentarios ya han recibido los dos textos remitidos por la Mesa del Congreso.

A pesar de no ser un texto oficial, la Cámara dice así cumplir con la norma de facilitar la documentación con una antelación mínima de 48 horas antes de la votación de convalidación.

El primero de los textos, ya en el BOE, recoge medidas contra los desahucios, cambios en el alquiler de temporada y por habitaciones, y una prórroga extraordinaria de los contratos que venzan antes de que termine 2028.

El segundo texto, que sólo se ha hecho público de manera informativa, regula la renovación automática de los contratos de alquiler para vivienda habitual. La división del paquete respondió a la negociación entre PSOE, Sumar y sus socios parlamentarios para intentar asegurar el respaldo suficiente a uno de ellos, el primero.

"No abordan la solución real"

"Esto es una falta de ética y de respeto al Congreso, a las Cortes y a los ciudadanos", ha asegurado Feijóo. "No vamos a apoyar en ningún caso una trampa de esta naturaleza".

El líder del PP ha negado que los decretos contengan una solución al problema de la vivienda. "El Gobierno no dedica espacio en esos decretos a ninguna medida para construir viviendas”, ha remarcado, "no abordan la solución real".

A su juicio, sin una ampliación de la oferta no será posible rebajar los precios de alquiler y compra. También ha advertido de que los propietarios "dejarán de ofrecer viviendas a familias vulnerables" si perciben falta de seguridad jurídica.

Feijóo ha defendido el Plan de Vivienda del PP, presentado hace más de un año, para construir un millón de viviendas. También ha recordado su paquete fiscal para jóvenes con rebajas de hasta el 60% en el IRPF por alquiler y avales públicos de hasta el 100% de la hipoteca para la compra.

Preguntado por si Junts y el PNV serían también "unos tramposos" si votan a favor de alguno de los decretos, Feijóo ha evitado calificarlos de ese modo. "Yo ya he respondido a la posición del PP; pregúntenles a ellos", ha respondido.

No obstante, ha emplazado a ambas formaciones a explicar si las medidas permitirán que haya más vivienda en Cataluña o en el País Vasco. También ha cuestionado que los jóvenes puedan comprar una casa o que las rentas bajas encuentren un propietario dispuesto a alquilarles.

"Como el 'sí es sí'"

El presidente del PP ha planteado además dudas sobre los efectos jurídicos de una entrada en vigor, incluso temporal, de la renovación indefinida de los contratos. "Si entra en vigor dos días esto de las prórrogas indefinidas, ¿producirá efectos jurídicos?", ha preguntado.

Para el líder popular, Sánchez está "aplicando la misma técnica jurídica de la ley del sólo sí es sí".

Feijóo ha vinculado su crítica a la situación de los desahucios y de la llamada inquiokupación. "Hay propietarios que viven en una residencia que pagan con la renta del piso y, como no cobran del inquiokupa, les echan de la residencia", ha afirmado.

El líder popular ha reprochado al Ejecutivo que presuma de protección frente a los desahucios después de que, según ha dicho, se hayan producido 270.000 durante los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez. "Desde luego, intentaremos evitar esos desahucios... con nuestras propuestas", ha concluido.