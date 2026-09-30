Ester Muñoz invita a Bolaños a ir "a Sol con sus decretos" de vivienda "a ver qué le dicen": "¿Cree que la gente es idiota?"

La portavoz del PP reprocha a Bolaños no haber apoyado a la jueza Beatriz Biedma ante supuestas maniobras de intimidación vinculadas al entorno del PSOE.

El PP, liderado por Feijóo, anuncia que votará en contra de los decretos de vivienda, calificándolos de "tramposos" y criticando que no resuelven la falta de oferta en el mercado.

Muñoz acusa a Bolaños de esquivar el debate sobre los ataques a jueces que investigan casos de corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE.

Ester Muñoz reta a Félix Bolaños a acudir a la Puerta del Sol con los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno para escuchar la opinión de los acampados tras el desahucio de Maricarmen.

Ester Muñoz ha retado este miércoles a Félix Bolaños a acudir a la Puerta del Sol con los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno.

La portavoz parlamentaria del PP le ha invitado a escuchar a los acampados tras el desahucio de Maricarmen: "Vaya usted a Sol hoy con sus decretos, a ver qué le dicen sus compañeros de la acampada". La interpelación urgente a Bolaños versaba sobre los ataques a los jueces, pero el ministro trató de rehuir el asunto.

"¿Pero usted se cree que la gente es idiota? ¿Usted cree que sus mentiras y sus trampas convencen a alguien?", ha añadido Muñoz en su intercambio con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Bolaños había recurrido durante su respuesta a tratar de afear al PP su rechazo a los decretos aprobados este martes por el Consejo de Ministros. El ministro ha acusado al PP de querer desproteger a inquilinos vulnerables y no desear la moratoria de desahucios.

La portavoz popular le ha reprochado que utilizara ese debate para esquivar el objeto de la interpelación: la corrupción del PSOE y del Gobierno entre los ataques a jueces que investigan presuntos casos de corrupción y las posteriores resoluciones judiciales.

Bolaños se ha especializado en defender la honorabilidad de delincuentes.



👉🏽Ha preferido ser abogado de la mafia que ministro de Justicia. pic.twitter.com/3A7FCvIJiv — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) September 30, 2026

"Usted ha preferido ser abogado de la mafia que ministro de Justicia", le ha dicho Muñoz. Después le ha preguntado si podía garantizar "que ningún alto cargo, que ningún miembro del Partido Socialista, se ha dedicado a contratar a personas con dinero del PSOE para amedrentar a jueces que investigan al entorno del presidente del Gobierno".

La "misma secuencia"

Minutos antes, en el pasillo del Congreso, Alberto Núñez Feijóo había anunciado que el PP votará en contra de los dos decretos ley de vivienda que el Gobierno llevará este viernes a un Pleno extraordinario para su convalidación.

El líder popular los ha calificado de "tramposos" y ha denunciado que el Ejecutivo remite a la Cámara dos textos "incompatibles".

Feijóo ha sostenido además que las iniciativas no abordan el principal problema del mercado: la escasez de oferta. El PP cuestiona que los llamados decretos Maricarmen hubiera podido impedir el desahucio de la mujer de 87 años que desencadenó las protestas en Sol.

Según Muñoz, el ministro repite una "misma secuencia" ante cada investigación que afecta al Ejecutivo: "Primero se desacredita la investigación, después se protege al presunto delincuente y, cuando llega la resolución judicial, se desacredita al juez".

Muñoz ha citado ante Bolaños los casos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. "Ya llevamos un ministro, Ábalos, y dos secretarios de Organización, Ábalos y Santos Cerdán, por los que puso la mano en el fuego y acabaron con condenas", ha dicho.

También ha aludido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "Condenado y usted otra vez abrasado", ha afirmado la portavoz del PP.

"¿Y el feminismo del PSOE?"

La dirigente popular se ha referido asimismo a la investigación contra Begoña Gómez. "No hay un juez malévolo que va contra el presidente del Gobierno", ha sostenido, porque la Audiencia Provincial permitió que siguieran adelante dos de los cinco delitos inicialmente imputados por el juez Juan Carlos Peinado.

"Ya no es Peinado, son varios magistrados los que unánimemente dijeron que claro que había caso", ha añadido.

Sobre David Sánchez, hermano del presidente, Muñoz ha reprochado a Bolaños que cuestionara la investigación de la jueza Beatriz Biedma. "Las mentiras y falsedades [que usted aducía] terminaron en una sentencia condenatoria por unanimidad", ha asegurado.

La portavoz popular ha acusado después al ministro de no haber respaldado a la magistrada ante las presuntas maniobras para intimidarla.

"¿Dónde está la sororidad y el feminismo del PSOE? Mientras una jueza instruía una causa que terminó en una condena, los bajos fondos de su partido contrataban a cloacas para amedrentarla. Usted, con guante de seda", ha dicho.

Muñoz ha concluido que "la gente está harta" del Gobierno porque no resuelve el acceso a la vivienda ni la pérdida de poder adquisitivo. "Y mientras ustedes trincando. Y sus ministros, en la cárcel", ha rematado.