El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante la sesión de control de este miércoles. Europa Press.

Cuerpo presiona a Podemos para que vote a favor del decreto de vivienda y Belarra responde: "Esta vez no va a colar"

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LO ESENCIAL Las claves El Gobierno presiona a Podemos para que apoye el decreto de vivienda, clave para ampliar la protección frente a desahucios hasta 2030. Ione Belarra rechaza el enfoque del Ejecutivo, acusando de "trampa" al dividir las medidas en dos decretos y exigiendo un texto más completo. El ministro Carlos Cuerpo insiste en que si no se aprueban las medidas, no habrá escudo social hasta 2030, resaltando el ahorro para 1,6 millones de inquilinos. Podemos mantiene la presión y reclama que se retire el decreto actual y se presente uno que incluya todas las demandas del Sindicato de Inquilinos.

Cualquier negociación parlamentaria de este Gobierno necesita de cierto estrabismo. Necesita mirar a Junts y también a la izquierda de la izquierda de Podemos.

En el núcleo duro del Ejecutivo son conscientes de que, sin el respaldo o la abstención de los cuatro diputados morados, los dos Reales Decretos, en especial el que incluye más medidas de Junts pero también la ampliación hasta 2030 de la ampliación de los desahucios, pueden no ser convalidados este viernes.

De ahí que, durante la sesión de control de este miércoles, con Sánchez ausente mientras prepara una reunión con Emmanuel Macron, los guiños hayan ido hacia la bancada de Ione Belarra.

La portavoz que más crítica se ha mostrado con la decisión del Gobierno de "trocear" en dos decretos las medidas de viviendas que exigen desde el Sindicato de Inquilinos.

"El viernes tenemos una oportunidad impagable que no podemos dejar de escapar", afirmaba el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, que aprovechaba su intervención para reclamar hasta en dos ocasiones el respaldo de Podemos.

No era la única apelación. Cuerpo elevaba después el tono y reclamaba a Belarra que actuase de forma "responsable" en la votación. "Si no se aprueban las medidas no hay escudo hasta 2030", advertía el ministro, tratando de situar en el terreno de las consecuencias el rechazo de los morados.

No se trata de un ministro más. Cuerpo es el ministro de Economía que estuvo negociando hasta el final los decretos. Mano a mano con Isabel Rodríguez, titular de vivienda, junto con Pablo Bustinduy, por parte de los ministros de Sumar.

Pero las llamadas a la responsabilidad no parecían encontrar respuesta en la bancada de Podemos. Belarra devolvía el golpe acusando al Ejecutivo de hacer "trampa" al trocear el "decreto Maricarmen", que "el Sindicato de Inquilinas les ha pedido que traigan completo".

La portavoz de Podemos no se limitaba a cuestionar la estrategia del Gobierno. También dejaba entrever cuál podía ser el sentido de su voto. "Esta vez no va a colar. Si de verdad quieren hacer algo para solucionar el problema de la vivienda traigan el decreto completo, que ya es de mínimos, y empiecen a tomar medidas estructurales como la expropiación de las viviendas de los fondos buitres".

Cuerpo optaba entonces por poner en valor el contenido del decreto que el Gobierno sí ha logrado sacar adelante, en un intento de rebajar la distancia con los morados.

"Empecemos por el viernes y contamos con ustedes", afirmaba tras elogiar "los límites a la compra especulativa, al control al alquiler de temporada de habitaciones o el ahorro para 1,6 millones de inquilinos.

El intercambio dejaba así pocas certezas sobre el desenlace de la votación. Y, ya en los pasillos del Congreso, Belarra mantenía la presión y volvía a reclamar al Ejecutivo "que retire el decreto" y traer uno con todas las medidas que le exigen desde las protestas en la Puerta del Sol.