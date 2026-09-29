[Sánchez cede ante la izquierda radical protegiendo a morosos y okupas y aleja el apoyo de Junts al 'decreto Maricarmen']
[Sánchez incumple por cuarto año consecutivo la Constitución al no llevar en septiembre los Presupuestos al Congreso]
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EEUU ataca a Sánchez por Ceuta y le acusa de "dejar que entre en masa cualquiera que desee hacerlo"
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha cargado contra la gestión de los flujos migratorios en algunos países europeos, poniendo como ejemplo a España y lo ocurrido en Ceuta, y asegurando que "ningún país puede permitirse dejar que entre en masa cualquiera que desee hacerlo".
Preguntado por una batería de cuestiones atribuidas al continente europeo -entre ellas la inmigración- en Fox News, Rubio ha subrayado que "Europa se enfrenta a grandes desafíos". "Todos hemos visto las imágenes, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en España", ha señalado, en alusión a la entrada masiva de personas migrantes desde territorio marroquí dos meses atrás.
"Ningún país -ningún país responsable y gobernado por personas responsables- puede permitirse tener las fronteras totalmente abiertas y dejar que entre en masa cualquiera que desee hacerlo", ha espetado el jefe de la diplomacia estadounidense.
Defendiendo que "no se puede inundar a países con flujos migratorios", el político conservador ha argumentado, tras anotar que Estados Unidos "se construyó sobre la inmigración", que "debe llevarse a cabo mediante un proceso ordenado en el que se pueda decidir quién entra, contar con información detallada sobre esas personas y seleccionar a quiénes y a cuántas personas se permite ingresar cada año". "Esto es inmigración adecuada", ha remarcado.
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El Gobierno aprobará nuevas medidas para afrontar el incremento sin freno de los precios de la energía
El Consejo de Ministros aprobará también hoy un nuevo paquete de medidas para afrontar la escalada de los precios energéticos, que continúan disparados siete meses después del inicio de la guerra en Irán.
"Vamos a seguir apoyando a los sectores más afectados" como la agricultura, transporte, la pesca o la industria, "pero también a los hogares", apuntaba ayer el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sin desvelar las medidas concretas.
Uno de los objetivos es evitar que la subida de los precios energéticos -el gasóleo se encareció un 30,3 % en agosto y la gasolina, un 16,9 %- provoque una segunda ronda de inflación que llegue a los alimentos.
En sus encuentros con el Gobierno, los sectores agrícola, pesquero y de transporte por carretera han reclamado mantener las bonificaciones al carburante profesional, mientras que la industria ha pedido ayudas directas para afrontar un sobrecoste energético y los sindicatos, intervenir los precios del carburante.
Por el momento se desconoce si se extenderán más allá de septiembre las bonificaciones en el impuesto de hidrocarburos para los carburantes de automoción, que este mes eran de 5 céntimos por litro de gasolina y 20 céntimos por litro de diésel.
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El PSOE negocia a contrarreloj con Sumar y el resto de socios para llevar al Consejo de Ministros el 'decreto Maricarmen'
El PSOE negocia a contrarreloj con su socio en el Gobierno, Sumar, y el resto de aliados parlamentarios para llevar al Consejo de Ministros el llamado decreto Maricarmen, que contempla una prórroga reforzada de alquileres, escudo antidesahucios o regulación de pisos turísticos, entre otras medidas.
A esta hora de la mañana, no están muy claros los apoyos que tendría el Gobierno en una votación en el Congreso después de que Junts se desmarcase del real decreto a última hora del lunes acusando al PSOE de convertir el texto sobre vivienda en un "ómnibus" que desprotege al pequeño propietario.
Desde Sumar han apuntado en las últimas horas que el acuerdo "todavía no está cerca" al persistir discrepancias sobre medidas que consideran imprescindibles, entre ellas la renovación automática de los contratos de alquiler y la regulación del alquiler de habitaciones.