El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha cargado contra la gestión de los flujos migratorios en algunos países europeos, poniendo como ejemplo a España y lo ocurrido en Ceuta, y asegurando que "ningún país puede permitirse dejar que entre en masa cualquiera que desee hacerlo".

Preguntado por una batería de cuestiones atribuidas al continente europeo -entre ellas la inmigración- en Fox News, Rubio ha subrayado que "Europa se enfrenta a grandes desafíos". "Todos hemos visto las imágenes, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en España", ha señalado, en alusión a la entrada masiva de personas migrantes desde territorio marroquí dos meses atrás.

"Ningún país -ningún país responsable y gobernado por personas responsables- puede permitirse tener las fronteras totalmente abiertas y dejar que entre en masa cualquiera que desee hacerlo", ha espetado el jefe de la diplomacia estadounidense.

Defendiendo que "no se puede inundar a países con flujos migratorios", el político conservador ha argumentado, tras anotar que Estados Unidos "se construyó sobre la inmigración", que "debe llevarse a cabo mediante un proceso ordenado en el que se pueda decidir quién entra, contar con información detallada sobre esas personas y seleccionar a quiénes y a cuántas personas se permite ingresar cada año". "Esto es inmigración adecuada", ha remarcado.