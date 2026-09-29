El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, durante el acto 'La democracia en Europa en la era digital', este martes en Madrid. EP

El Senado tumba el Tratado de Amistad y Cooperación con Francia en plena visita de Estado de Macron a España

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Senado ha rechazado el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, coincidiendo con la visita de Estado de Emmanuel Macron. El rechazo fue apoyado por PP y Vox, con 142 votos en contra, una abstención de UPN y 106 votos a favor de PSOE, Junts, ERC y EH Bildu. El PP se opone al intercambio de ministros en los Consejos de Ministros de ambos países y critica la referencia a las interconexiones energéticas con Francia. El Tribunal Constitucional avaló el tratado la semana pasada, pero el Senado lo rechaza, convirtiéndose en el primer tratado internacional rechazado por las Cortes en democracia.

El Senado ha rechazado este martes el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, a pesar de que el Tribunal Constitucional dio su visto bueno al texto la semana pasada y lo hace justo cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, está de visita de Estado en España.

El tratado fue rechazado por 142 votos en contra (PP y Vox), una abstención de UPN y 106 votos a favor del resto de la Cámara, entre ellos el PSOE, Junts, ERC y EH Bildu. El BNG ha optado por no votar.

El PP no comparte el artículo 2.4 del Tratado, que regula el intercambio de ministros en los Consejos de Ministros de ambos países porque "no forma parte de la tradición democrática" de España, aunque Francia sí lo haga con Alemania.

Además, el Grupo Popular entiende que en el texto hace una "vaga referencia", en su artículo 26.2, a las interconexiones energéticas con Francia que, recuerda que "siempre han sido una reivindicación de España", y que lo estipulado es contrario a los intereses del país, "no ser una isla energética".

Este Tratado, firmado en Barcelona en enero de 2023, ya quedó bloqueado en 2025 por la misma cláusula del intercmabio de ministros, convirtiéndose en el primer tratado internacional rechazado por las Cortes en democracia. Entonces, los populares ya requirieron al Constitucional.

Durante el debate, la senadora del PP Pilar Rojo ha insistido en que a su partido le preocupa "el alcance" de los compromisos adquiridos y ha vuelto a mostrar su desacuerdo con el artículo del convenio que originalmente permitía que miembros de ambos gobiernos asistieran a los consejos de ministros del otro.

En concreto, el Grupo Popular sostenía que esta cláusula de intercambio de ministros puede vulnerar los artículos 13.2, 23.2 y 98.1 de la Constitución, en relación con el 62 g), porque la participación en los órganos de gobierno se reserva a españoles y no contempla presencia de extranjeros en el Consejo de Ministros, ni siquiera como asistentes.

Este artículo fue recurrido por los populares al TC, y posteriormente, ambos países suscribieron una interpretación del texto según la cual la presencia de ministros foráneos se haría "en los márgenes" de las reuniones y el pasado 23 de septiembre el Tribunal Constitucional determinó por unanimidad que esa disposición no contradice la Constitución.

En todo caso, la senadora ha defendido que el voto en contra de su grupo no cuestiona a Francia como "amigo, vecino y socio", destacando la larga trayectoria de colaboración entre ambos estados.

Desde el PSOE, Concha Andreu ha criticado al PP por la "irresponsabilidad" de su posicionamiento y por haber calificado este tratado de "fake, cutrez y escapismo constitucional".

"Ninguno de ustedes entendían qué es una reunión al margen del Consejo de Ministros, el Constitucional lo ha entendido a la primera y por unanimidad. Tienen que estudiar más", ha dicho, antes de saber el sentido del voto de los populares.

Una votación que se ha producido justo cuando empezaba la cena de gala que los Reyes ofrecen a Macron y a su esposa y a la que no ha asistido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por encontrarse de viaje.

El Tratado entre España y Francia, firmado en enero de 2023 por el jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en Barcelona, fue acogido inicialmente con una abstención por parte de los populares cuando se votó el dictamen en comisión, pero después cambiaron a un 'no' en el Congreso el pasado mes junio.