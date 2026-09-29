Sánchez aprueba dos 'decretos Maricarmen' pactados con Sumar pero no tiene el apoyo de Junts garantizado para ninguno

Persiste la incertidumbre sobre la convalidación parlamentaria de ambos decretos por falta de consenso entre los socios del Gobierno.

El segundo decreto recoge solo la renovación automática de los contratos de alquiler, una demanda de Sumar que Junts no respalda.

El primer decreto incluye la ampliación de la protección frente a desahucios hasta 2030, regulación de alquileres y prohibición de compra por fondos buitre hasta 2028.

El Gobierno ha aprobado dos reales decretos-ley de vivienda tras un acuerdo de última hora entre PSOE y Sumar.

El Gobierno ha aprobado finalmente este martes dos reales decretos-ley de vivienda, después de que PSOE y Sumar hayan cerrado un acuerdo de última hora tras una negociación que se ha prolongado durante toda la noche.

Tan in extremis ha sido el acuerdo que el Consejo de Ministros ha comenzado con una hora de retraso debido a estas conversaciones. El Ejecutivo asegura que ambos decretos incluyen medidas para "defender los intereses y los derechos de la ciudadanía".

El primero reúne buena parte del paquete de medidas de vivienda que el Gobierno llevaba semanas negociando con Sumar.

Entre las medidas figura la ampliación hasta 2030 de la protección frente a los desahucios, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, la prohibición hasta 2028 de la compra de viviendas por fondos buitre y la prórroga durante dos años de los contratos en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.

Incluye también algunas de las reivindicaciones de Junts, aunque no se han especificado cuáles. Sin embargo, los de Carles Puigdemont han rechazado estos días algunas de las medidas de Sumar que, finalmente, se han incluido y tampoco Podemos está satisfecho, por lo que hay dudas sobre su convalidación.

El segundo decreto es mucho más concreto: incorpora exclusivamente el acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar para la renovación automática de los contratos de alquiler, una de las principales exigencias del socio minoritario y una medida que los socialistas habían rechazado en un principio.

Esta segunda norma parte, por tanto, con menos opciones para prosperar. Junts no comparte la renovación automática de los alquileres, por lo que el Gobierno no tiene garantizado su respaldo para la votación.

El Ejecutivo ha solicitado al Congreso la celebración de un Pleno extraordinario este viernes para votar la convalidación de ambos decretos. La petición deberá ser autorizada por la Mesa de la Cámara.

Los dos reales decretos-ley entrarán en vigor desde su publicación en el BOE y tendrán carácter provisional durante un máximo de 30 días, hasta que el Congreso decida si los convalida o los deroga.

El Gobierno pretende, sin embargo, someterlos a votación apenas tres días después de su aprobación.

El troceo permite separar la renovación automática de los alquileres del resto de medidas, pero no despeja las dudas sobre su convalidación parlamentaria.

El primer decreto, de hecho, tampoco cuenta a esta hora con todos los apoyos asegurados, debido al cruce de intereses entre los distintos socios.

Sumar había amenazado con no acudir al Consejo de Ministros si el PSOE no aceptaba sus principales reivindicaciones. Este lunes trasladó al Gobierno un borrador en el que reclamaba, entre otras medidas, la regulación de los alquileres por habitaciones, la renovación automática de los contratos y un refuerzo de la protección frente a los desahucios.

Los de Carles Puigdemont reclamaban, entre otras medidas, deducciones para los inquilinos, bonificaciones para los propietarios afectados por las prórrogas y ventajas fiscales para los pequeños propietarios con hipoteca.

Su portavoz en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, ha asegurado este martes que su formación mantiene abierta la puerta a alcanzar un acuerdo, aunque ha criticado que Sumar haya vetado sus propuestas y no acepte la protección al pequeño propietario.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha tachado de "tomadura de pelo" el decreto de vivienda que prepara el Gobierno, se ha mostrado en contra de trocear medidas en varios textos y ha subrayado que si el Ejecutivo al final aprueba un "parche" está dispuesto a pedir que se retire, informa Europa Press.

En rueda de prensa en el Congreso, ha tachado que "lamentable" la respuesta del Gobierno a las movilizaciones "históricas" por el derecho a la vivienda tras el desahucio de Maricarmen, la anciana que fue desahuciada la semana pasada en Madrid de la casa en la que residió durante décadas.

Belarra ha apostillado que no hay en el texto que prepara el Gobierno "ni una sola medida estructural" y ha cargado contra la introducción de rebajas fiscales a los caseros. A su juicio, es "inaceptable" que no haya expropiación de inmuebles en manos de fondos buitre ni se ponga fin a los pisos turísticos, o que ni siquiera esté clarificado la aplicación de alquiler indefinido.