Feijóo elige a Sayas para liderar el PP de Navarra tras designarlo presidente de la gestora y se abre a "bailar sin duda" con UPN

La nueva gestora del PP de Navarra estará compuesta por quince vocales y Sergio Vitas como secretario general, contando con García Adanero y la invitación permanente de Javier García.

El PP se muestra abierto a una posible alianza con UPN para frenar el independentismo y el 'sanchismo', aunque de momento no hay acuerdo concreto.

Sayas, exdirigente de UPN y actual diputado en el Congreso, releva a Javier García, quien dimitió tras cuatro años al frente del PP navarro.

Feijóo ha designado a Sergio Sayas como presidente de la gestora del PP de Navarra, con la intención de que lidere el partido tras el próximo congreso regional.

La crisis en el PP de Navarra parece, por el momento, encauzada. La dimisión de Javier García como presidente del partido ha abierto una nueva etapa que tendrá a Sergio Sayas al frente de la gestora.

Y no será algo provisional. Según confirman fuentes populares a EL ESPAÑOL, la intención es que Sayas sea el presidente del partido tras el próximo congreso regional.

La incógnita es si será también candidato a las forales de mayo para enfrentarse en las urnas a María Chivite, actual presidenta del Gobierno navarro, o solo tendrá responsabilidades orgánicas.

García anunció el sábado su salida después de casi cuatro años al frente de los populares navarros. El dirigente, que asumió la presidencia en diciembre de 2022, asegura que se trata de una decisión "personal y muy reflexionada" y que "nadie le ha obligado" a abandonar el cargo.

El hasta ahora presidente seguirá, al menos de momento, como portavoz del PP en el Parlamento de Navarra. García sostiene que así se lo ha pedido expresamente Alberto Núñez Feijóo, con quien asegura mantener una relación "muy fluida".

Su relevo llega después de varios meses en los que García había dejado abierta la posibilidad de volver a encabezar la candidatura del PP al Gobierno foral. De hecho, en las últimas semanas había defendido públicamente su disponibilidad para repetir.

Y se produce, además, tras un importante tropiezo por parte de García. En el debate sobre el estado de la Comunidad de la semana pasada, el gran debate político de la legislatura, el PP se quedó sin propuestas de resolución porque registró las cinco fuera de plazo y todas fueron inadmitidas.

Sayas, diputado en el Congreso y antiguo dirigente de UPN, asume ahora el mando con el aval de la dirección nacional. Ya fue el cabeza de lista del PP el 23-J de 2023, cuando los populares se convirtieron en la primera fuerza del centroderecha en Navarra, por delante de UPN.

De ahí que en Génova valoren su perfil. Lo describen como "brillante" y con "empuje", frente a un García que, según las mismas fuentes, no terminaba de tener el "punch" que Feijóo quería para el próximo ciclo electoral.

Desde su incorporación al PP, la dirección nacional le ha ido dando peso en distintas responsabilidades, entre ellas la de portavoz adjunto en el Congreso y portavoz de Vivienda.

Según ha podido saber este periódico, el pasado miércoles por la tarde, antes de que se hiciera pública la salida de Javier García, el secretario general del PP, Miguel Tellado, llamó personalmente a Sayas para comunicarle que sería el encargado de ponerse al frente de la gestora.

¿'Baile' con UPN?

Sayas fue uno de los protagonistas de la ruptura entre UPN y PP. En 2022, tanto él como Carlos García Adanero desobedecieron la disciplina de voto de UPN en la reforma laboral y terminaron siendo expulsados del partido regionalista.

Meses después, ambos ficharon por el PP de Feijóo. Aquella operación terminó de romper una alianza histórica entre populares y foralistas, que durante décadas habían concurrido juntos a las elecciones generales.

El divorcio se consumó el 23-J, donde ambos partidos se presentaron separados por primera vez.

Ahora, paradójicamente, Sayas llega al frente del PP navarro justo cuando populares y regionalistas parece que están en mejor sintonía.

Las señales de ese deshielo se vieron en los últimos Sanfermines. El pasado 7 de julio, tras la corrida de toros, Feijóo se fue de cañas al bar La Olla con la plana mayor del PP navarro, con García, Sayas y García Adanero, y con la de UPN, encabezada por Cristina Ibarrola y la expresidenta Yolanda Barcina.

Al día siguiente, tras ver el encierro desde un balcón de la calle Estafeta, Feijóo volvió a coincidir con Ibarrola y Javier Esparza en el tradicional Baile de la Alpargata.

El líder popular llegó a decir que estaba dispuesto a "bailar sin duda" con los regionalistas para frenar al independentismo y al "sanchismo".

"Nunca hemos estado en contra de formar una pareja de baile para frenar al independentismo y al sanchismo, y para eso estamos dispuestos a bailar sin duda", afirmó en una entrevista en Diario de Navarra.

Fuentes de UPN trasladan a EL ESPAÑOL que existe "cordialidad" en la relación con el PP, pero que ahora mismo ese debate no está sobre la mesa.

Los próximos meses dirán si esa cordialidad puede trasladarse también a las urnas. Electoralmente, el acuerdo tendría más sentido en las generales. Navarra elige sólo cinco diputados para el Congreso y una candidatura conjunta podría aspirar a concentrar el voto de ambos partidos.

En las forales el escenario es diferente. El Parlamento de Navarra tiene 50 escaños y los partidos necesitan solo el 3% de los votos para entrar. En 2023, UPN logró 15 parlamentarios y el PP, tres.

La nueva gestora, con Sayas al frente, se reunirá por primera vez este viernes, 2 de octubre, para concretar el nuevo organigrama. El alcalde de Fustiñana, Sergio Vitas, será secretario general. La completan quince vocales, entre ellos García Adanero, y Javier García será invitado a todas las reuniones.