Ceuta denuncia que el nuevo espigón no estará antes de seis meses y que Interior sigue sin pedir los "informes preceptivos"

El anuncio de Interior coincidió con la rotura de la barrera flotante actual, que deberá ser reparada o reemplazada hasta que el nuevo espigón esté listo.

La obra requiere múltiples permisos y estudios ambientales, urbanísticos y de seguridad, lo que puede retrasar el inicio de las actuaciones hasta la primavera o más allá.

Interior anunció una inversión de nueve millones de euros para prolongar el dique y sustituir la barrera flotante, pero aún no ha solicitado los informes administrativos preceptivos a la ciudad.

El Gobierno de Ceuta advierte que las obras del nuevo espigón del Tarajal no comenzarán antes de seis meses, incluso con tramitación urgente.

Las obras para ampliar el espigón fronterizo del Tarajal, anunciadas hace hoy una semana por el Ministerio del Interior, no podrán comenzar antes de seis meses, según los cálculos más optimistas del Gobierno de Ceuta.

Marzo es la fecha más temprana, a la vista de todos los estudios, permisos, licencias y consultas preceptivos, incluso si Interior declara "urgente" la actuación y logra tramitar "en paralelo" todos los documentos previos.

El Ministerio de Fernando Grande-Marlaska anunció el martes pasado una inversión de nueve millones para prolongar el dique y sustituir la barrera flotante instalada en agosto. Pero el Ejecutivo ceutí asegura que Interior no había iniciado con la Ciudad "ningún trabajo" administrativo antes de difundir el proyecto.

Fuentes del Gobierno local sostienen que no recibieron una comunicación formal, un proyecto técnico "ni una solicitud del informe administrativo preceptivo", dentro del expediente de la Ley de Costas. Ese documento exige a la administración concernida pronunciarse sobre las materias de su competencia afectadas por el proyecto.

Es decir, la compatibilidad con la ordenación territorial y del litoral; la compatibilidad con el planeamiento urbanístico y los usos de playa, borde marítimo y espacios colindantes.

Además, las afecciones a otras competencias locales, como los accesos, servicios, seguridad, obras auxiliares, ocupaciones, movilidad o instalaciones vinculadas. También condicionantes ambientales o patrimoniales, si el proyecto los activa. Y observaciones técnicas sobre la incidencia de la actuación en la playa del Tarajal, la lámina de agua y el entorno urbano.

El anuncio, por tanto, llegó antes que el expediente administrativo que debe permitir levantar una infraestructura permanente dentro del dominio público marítimo-terrestre.

La propia nota remitida por Interior reconoce que tendrá que solicitar el "correspondiente informe favorable" de la ciudad autónoma de Ceuta. Así como obtener el visto bueno de "otros organismos estatales", por lo que, en realidad, siguen pendientes todos los pronunciamientos necesarios para ejecutar la actuación.

El calendario

La obra se divide en dos fases. Interior plantea una primera prolongación de 15 metros, "cimentada mediante pilotes" y protegida con "malla antitrepa", seguida de "un dique vertical de otros 100 metros mar adentro".

El Ministerio cifra en siete millones de euros el coste del espigón. Otros dos millones más se destinarán a un sistema permanente de balizamiento y a una red de alta resistencia suspendida hasta el fondo marino para impedir el paso sumergido.

Pero no es la complejidad de las actuaciones, sino la tramitación administrativa, además, de una obra en la frontera, lo que hará que el anuncio de este martes no empiece a sustanciarse, al menos, hasta la primavera.

Interior debe remitir el proyecto a Ceuta y a los organismos competentes en Costas, navegación y medio ambiente.

Para empezar, el Gobierno de la ciudad dispone de un mes para informar desde que reciba la documentación, según el Reglamento General de Costas.

Después, la Ley de Evaluación Ambiental dispone que deberán resolverse las condiciones técnicas medioambientales y aprobar el proyecto.

Si se sigue la evaluación simplificada, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica dispone de hasta tres meses para emitir su informe desde que reciba un expediente completo.

Sólo entonces podrá licitarse la obra. En este punto, la urgencia permitiría acortar los plazos de contratación, pero no elimina los informes ya citados. E incluso por esa vía, una obra de esta cuantía exige un mínimo de 15 días para presentar ofertas, tal como indica el Portal de Contratación del Estado.

Marzo sería así el horizonte más optimista para colocar el primer pilote. Pero si Costas, Capitanía Marítima o Marina Mercante obligan a modificar el diseño, si se abre información pública o si la evaluación pasa a ser ordinaria, el comienzo se desplazaría al verano o más adelante.

Doce años de anuncios

Pero Interior asegura que el anuncio no partía de cero. El Ministerio sostiene que inició "en la primera semana de agosto" un estudio técnico-económico para el recrecimiento y prolongación del espigón y un informe de viabilidad del balizamiento permanente.

Esos documentos acreditarían trabajo interno, pero no sustituyen el expediente del proyecto concreto, con la delimitación de la obra, su impacto sobre playa y fondos, las características del dique y el diseño de la red y el sistema de boyas... que necesita la ciudad de Ceuta para emitir su informe.

En todo caso, el actual plan no deja de ser una actualización de otro plan, anunciado en febrero de 2014, pero nunca llevado a cabo.

Tras la muerte de 15 subsaharianos que trataban de entrar a nado en España el 6 de febrero, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció que el Gobierno de Mariano Rajoy prolongaría el espigón del Tarajal aquel mismo año.

La Delegación del Gobierno llegó a informar un mes después de sondeos en el fondo marino de Tarajal y Benzú como trabajos previos a las actuaciones. Pero el proyecto nunca pasó de esa fase y las obras no llegaron a iniciarse.

Tampoco ejecutaron la ampliación los Gobiernos posteriores de Pedro Sánchez. Ni siquiera después de la entrada masiva de mayo de 2021, cuando alrededor de 12.000 personas asaltaron Ceuta desde Marruecos.

El Estado comprometió entonces un Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, pero el documento sigue "en elaboración" y carece de calendario de cierre cinco años después.

Amanecen las boyas rotas

El anuncio de Interior se produjo el mismo día en que la barrera flotante instalada el 1 de agosto amaneció rota y con tramos hundidos o desplazados. Sólo entonces, remarcan las fuentes del entorno de Juan Jesús Vivas, el Ministerio anunció el "inicio de los trabajos" para el dique y el balizamiento permanente en el espigón.

Pero hasta que pueda construirse la nueva infraestructura, la barrera "tendrá que ser reparada, reforzada o reemplazada". Durante el otoño y el invierno, el estado del mar seguirá deteriorando el dispositivo flotante.

Y aunque las boyas cumplen sólo una función disuasoria y operativa en la frontera, tras la sentencia del Supremo, son necesarias para desincentivar las entradas ilegales a nado, al actuar como "obstáculo físico" que permita las devoluciones en caliente.