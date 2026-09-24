El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha planteado la necesidad de regular los regalos a los cargos públicos y ha comparado las joyas que le regalaron al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con una caja de productos típicos.

Así lo ha afirmado en una entrevista en La Radio Canaria, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntado por la respuesta que le ha dado Zapatero al juez sobre las joyas en la que afirma que se las regaló el rey de Arabia Saudí, ya fallecido, en una visita que realizó a España en 2007.

Según Torres, "se ha abierto un debate sobre los regalos que se le dan a cargos públicos" y cree que habría que "regular todas estas cosas, que sean iguales para todas las administraciones y que haya transparencia por parte de todos los representantes públicos".

Dicho esto, se ha preguntado qué ocurre si le regalan "una caja de productos típicos a un representante público para que los deguste". "¿Qué hay que hacer al respecto?", ha preguntado retóricamente al tiempo que insistía en la necesidad de "arbitrar entre todos, sin populismo".

No obstante, ha eludido responder a la pregunta de si él se habría quedado con las joyas que tenía Zapatero si se las hubieran regalado y se ha limitado a decir que hay que regularlo.