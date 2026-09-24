[Ministros y líderes del PSOE piden a Sánchez que rompa con Zapatero por quedarse las joyas de Abdalá que debió entregar]
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Ángel Víctor Torres reclama una norma para regular los regalos a cargos públicos para que haya "transparencia"
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha planteado la necesidad de regular los regalos a los cargos públicos y ha comparado las joyas que le regalaron al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con una caja de productos típicos.
Así lo ha afirmado en una entrevista en La Radio Canaria, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntado por la respuesta que le ha dado Zapatero al juez sobre las joyas en la que afirma que se las regaló el rey de Arabia Saudí, ya fallecido, en una visita que realizó a España en 2007.
Según Torres, "se ha abierto un debate sobre los regalos que se le dan a cargos públicos" y cree que habría que "regular todas estas cosas, que sean iguales para todas las administraciones y que haya transparencia por parte de todos los representantes públicos".
Dicho esto, se ha preguntado qué ocurre si le regalan "una caja de productos típicos a un representante público para que los deguste". "¿Qué hay que hacer al respecto?", ha preguntado retóricamente al tiempo que insistía en la necesidad de "arbitrar entre todos, sin populismo".
No obstante, ha eludido responder a la pregunta de si él se habría quedado con las joyas que tenía Zapatero si se las hubieran regalado y se ha limitado a decir que hay que regularlo.
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Sumar exige al PSOE debatir en el próximo Consejo de Ministros la expropiación de la casa de Maricarmen
Sumar exige al PSOE que en el próximo Consejo de Ministros se debata la expropiación del piso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada ayer de una vivienda en el barrio madrileño de Retiro, además del real decreto ley de vivienda.
La propuesta ha sido trasladada por escrito a la parte socialista del Gobierno, según indican fuentes de Sumar. En este sentido, señalan que el Gobierno de España no puede permitir que el interés especulativo de un "fondo buitre" prevalezca sobre el interés general.
Por lo tanto, ante la negativa a negociar del fondo, entiende que el único camino ahora es la expropiación de la vivienda.
"La recuperación de la casa de Maricarmen será, además, un mensaje para el resto de actores económicos respecto a la determinación del Ejecutivo por la defensa del derecho a la vivienda", apuntan desde Sumar.
Las fuentes de Sumar insisten también en que el Real Decreto-ley de vivienda tiene que ser aprobado "sí o sí" en el Consejo de Ministros del próximo martes.
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El triángulo Juan Carlos - Abdalá - Zapatero: blanqueo saudí tras el 11-S con el contrato del AVE a La Meca en marcha
La confesión de José Luis Rodríguez Zapatero sobre la procedencia de las joyas halladas por la UDEF en su despacho de la calle Ferraz vuelve a poner el foco en las relaciones de España y Arabia Saudí tras el 11-S y con el contrato del AVE a La Meca de fondo.
Según la versión dada por Zapatero al juez José Luis Calama, las joyas, que fueron tasadas en 1,2 millones de euros, fueron un regalo personal del rey saudí Abdalá.
Si lo explicado por el expresidente al magistrado fuera cierto, Zapatero evitaría ser investigado por los delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública al haber prescrito ambos.
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Técnicos de Hacienda exigen a Zapatero que aclare por qué no cedió las joyas saudíes a Patrimonio del Estado
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha pedido al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que aclare por qué se quedó unas joyas recibidas durante su etapa como jefe del Ejecutivo y no las cedió al patrimonio del Estado, como contempla su Código de Buen Gobierno.
Zapatero ha informado al juez que investiga el caso Plus Ultra, en el que está siendo investigado, que las joyas que encontró la Policía en un registro en su oficina proceden de un "obsequio" con motivo del "viaje oficial realizado a Madrid por el monarca saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud los días 18 y 19 de junio de 2007".
En un comunicado, Gestha ha señalado que Zapatero debe explicar por qué no las cedió al patrimonio del Estado si estas joyas fueron entregadas "en su condición de presidente del Gobierno" y en "representación de España".
Así, los técnicos de Hacienda han recordado que durante su mandato aprobó un Código de Buen Gobierno en el que se establecían "criterios sobre los regalos recibidos por los miembros del Gobierno". Esta contemplaba que los obsequios de "mayor significación de carácter institucional" pudieran incorporarse al Patrimonio del Estado.
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Sánchez lanza un alegato contra Trump en su discurso ante la ONU: "Las fuerzas reaccionarias no paran de atacarnos"
Pedro Sánchez se ha puesto el traje de paladín del progresismo mundial y ha pronunciado en su intervención ante la Asamblea General de la ONU un duro e intencionado discurso contra las "fuerzas reaccionarias" que han crecido en todo el mundo, lideradas por el trumpismo, desde que llegó hace ocho años a Moncloa.
El presidente del Gobierno, en el que podría ser su último discurso en Nueva York si se cumplen las encuestas, ha subrayado la necesidad de defender el papel de Naciones Unidas y oponerse a los gobernantes -no ha citado directamente a Donald Trump en ningún momento- que priman construir un mundo sin reglas donde prevalezcan los más poderosos.
"Subo a esta tribuna con un solo objetivo: defender aquello que muchos están intentando destruir", ha arrancado. Sánchez ha lamentado que las políticas progresistas "están siendo atacadas por entidades y gobiernos reaccionarios que quieren devolvernos a un pasado gris".