El separatismo festeja que el TC respalde a Puigdemont: "Es una enmienda a la represión del Estado español y al Supremo"

El criterio del TC beneficiará tanto a condenados como procesados por malversación, aunque Puigdemont aún enfrenta obstáculos judiciales adicionales.

Líderes independentistas como Jordi Turull y Oriol Junqueras celebran el fallo como una desautorización de la represión del Estado español.

La decisión del TC, apoyada por siete magistrados, abre la puerta al posible regreso de Carles Puigdemont a España.

El Tribunal Constitucional ha considerado que la amnistía debe aplicarse al delito de malversación vinculado al proceso separatista catalán.

El independentismo catalán ha recibido como una victoria sobre los "jueces" y sobre el "Estado español" la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que considera que la amnistía debe aplicarse al delito de malversación de los fondos públicos empleados en financiar el proceso separatista.

Esa posición, amparada por siete magistrados frente a cinco, que ayer rechazaron la ponencia presentada por José María Macías, favorable a la tesis del Supremo, abre la puerta al regreso del expresidente catalán Carles Puigdemont.

La vuelta del expresidente de la Generalitat fugado podría decidirse el próximo 6 de octubre, cuando se reúna de nuevo el pleno del TC.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, celebró este martes que el Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido haya encarrilado la amnistía de la malversación con un paso que supone una "desautorización absoluta" a todos "los jueces activistas".

Señaló en este punto a los magistrados Manuel Marchena y Pablo Llarena, a quienes responsabiliza de haber mantenido una interpretación restrictiva de la ley de amnistía que ha impedido hasta ahora aplicarla a los condenados y procesados por malversación. Y dijo que la amnistía es "una enmienda a la totalidad de la represión del Estado español".

Ja no hi ha excuses. Europa ha confirmat que la repressió mai no pot ser la resposta a un conflicte polític.



El 6 d’octubre ha de marcar l’inici perquè els exiliats tornin a casa i es restitueixin els nostres drets polítics. https://t.co/o8zvN4IhCb — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) September 22, 2026

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, pidió nada más conocerse el desenlace en el TC, que se aplique ahora cuanto antes la ley de amnistía. "Ya no hay excusas", aseguró. "Europa ha confirmado que la represión nunca puede ser la respuesta a un conflicto político", añadió.

El criterio favorable a la amnistía de la malversación se aplicará ahora a todos los demandantes, tanto los que fueron condenados por malversación (el propio Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Turull) como a los procesados por ese delito (Puigdemont, Lluís Puig y Antoni Comín).

Por su parte, la organización Ómnium Cultural celebró el fallo y aseguraba que, por fin, tras casi tres años, "la ley de amnistía va por buen camino".

El respaldo a Junts llegaba también desde filas de partidos como Sumar. Su diputado Enrique Santiago pedía al Supremo que "aplique" la ley, tras este fallo del TC, y que cese ya su actitud de "desacato".

El propio Puigdemont todavía tiene, sin embargo, otros obstáculos jurídicos por delante.

Su abogado Gonzalo Boye señalaba a la organización cívica Societat Civil Catalana (SCC) acusándola de usar "fines obstructivos" en el Tribunal de Cuentas para demorar aún más la aplicación de la amnistía.

El Supremo rechazó la semana pasada aplicar la amnistía a su caso y el juez Pablo Llarena mantuvo la orden nacional de detención al considerar que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no resolvía la cuestión del supuesto beneficio personal derivado de la malversación.

En su intervención ayer en el TC, Conde-Pumpido achacó a su antigua Sala Penal del Supremo haber hecho una interpretación "ilógica" e "irracional" de la existencia de beneficio personal en el caso de malversación en el procés.