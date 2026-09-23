El Gobierno protege a Marlaska vetando la comparecencia de la jefa del CNI que sí autorizó por el espionaje a los separatistas

La Comisión de Secretos Oficiales lleva ocho meses sin convocarse, a pesar de que la ley exige reuniones semestrales.

El veto busca evitar un enfrentamiento entre Marlaska y Robles sobre si hubo avisos previos de inteligencia sobre la entrada masiva en Ceuta.

Solo la ministra de Defensa acudirá a la comisión, pese a que en 2022 sí compareció la entonces directora del CNI, Paz Esteban, por el caso Pegasus.

El Gobierno ha vetado la comparecencia de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, en la Comisión de Secretos Oficiales por la crisis de Ceuta.

"Sólo irán ministros", aseguró este martes el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, cuando el PP trató de forzar la comparecencia de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, en la comisión de gastos reservados, conocida como la de Secretos Oficiales, por la crisis de Ceuta.

En el PSOE zanjaban el debate asegurando que la ministra de Defensa acudirá como "máxima responsable del CNI" y que, con toda probabilidad, será el 6 de octubre.

Los socialistas no tuvieron reparos en llevar en 2022 a la entonces directora del centro de inteligencia, Paz Esteban, para que explicase el espionaje a dirigentes independentistas. Incluso fue el propio Simancas quien la guió por el Congreso y la acompañó hasta la Comisión.

En aquella reunión, que es a puerta cerrada y sólo con los portavoces parlamentarios, se dio una lista con los 18 dirigentes independentistas espiados con Pegasus. Entre ellos, Pere Aragonés o Míriam Nogueras.

Sólo cinco días después, Esteban fue relevada como directora del CNI y sustituida por Esperanza Casteleiro.

Ahora, en cambio, el PSOE no quiere que la actual directora del CNI comparezca. Una postura del Gobierno que fuentes socialistas explican porque no quieren que la Comisión se convierta "en un careo" con ella sobre quién mintió: si Marlaska o Robles.

El choque, por tanto, seguirá siendo entre dos ministros y hasta donde Robles quiera contar, pero no se llevará a la responsable de inteligencia para que detalle si hay más documentos que no se han desclasificado y que explique si hubo más avisos.

La decisión de vetar la comparecencia de Casteleiro tampoco la comprenden algunos socios que creen que Moncloa no quiere que escale la crisis entre Robles y Marlaska que llevan enfrentados desde agosto.

Mientras la ministra de Defensa defendió que el CNI había cumplido con su cometido y había trasladado información sobre una convocatoria para entrar a nado en Ceuta al día siguiente, el titular de Interior sostuvo que “no hubo ningún informe” que anticipara una entrada masiva.

8 meses sin convocarse

La documentación desclasificada por el Gobierno ha terminado acreditando que Inteligencia sí comunicó la existencia de llamamientos en redes para entrar en la ciudad y que fue transmitida a la Delegación de Gobierno.

Otros admiten sorpresa por la tardanza a la hora de convocar esta Comisión y creen que Robles o la directora del CNI deberían haber acudido motu proprio.

Lo cierto es que esta legislatura se caracteriza por las pocas convocatorias de esta comisión. Según la ley, debe ser semestral pero lleva ocho meses sin convocarse pese a que el PP registró en agosto una petición.

Incluso esta comisión estuvo año y medio sin reunirse hasta que el apagón motivó la comparecencia de la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, a puerta cerrada el 19 de junio.

Ya en octubre, diciembre y enero pasaron los ministros de Interior, Fernando Grande Marlaska; Exteriores, José Manuel Albares y Defensa, Margarita Robles.

Aunque fuentes presentes admiten que sólo se dieron cuenta de los fondos reservados de cada departamento sin que se diese más explicación sobre asuntos de inteligencia como sí admiten que sucedió en otras ocasiones.