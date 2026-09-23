Diego Rubio, jefe de Gabinete de Sánchez, forzado a explicar el cese de la jefa de prensa que informó del asalto a Ceuta

Rubio también deberá informar sobre la renovación del sistema de cifrado de comunicaciones de los altos cargos de la Presidencia del Gobierno.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, alertó reiteradamente al Gabinete de Sánchez sobre la crisis, pero recibió respuestas tranquilizadoras y fue instado a no insistir.

La funcionaria destituida del DSN publicó la cifra real de 49.000 inmigrantes que cruzaron la frontera, generando malestar en el Ministerio del Interior.

Diego Rubio, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, comparecerá ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional por el cese de la jefa de prensa que informó sobre el asalto a Ceuta.

El jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Diego Rubio, tendrá que comparecer en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional.

El PP ha hecho valer su mayoría en esta comisión para forzar la presencia de la mano derecha de Pedro Sánchez en la Moncloa. Rubio tendrá dos opciones de fecha: el 5 o el 13 de octubre.

El motivo de su comparecencia es el cese de la responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) por informar de la entrada de miles de inmigrantes en Ceuta.

Se trata de una de las dos destituciones vinculadas a la invasión de la ciudad autónoma: la otra es la del jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta.

El Ministerio del Interior pidió a Rubio la cabeza de la funcionaria del DSN después de que hiciera pública la cifra real de migrantes —49.000 en aquel momento— que habían cruzado la frontera.

Ese dato causó un gran malestar en Interior, porque proyectaba la imagen de una crisis de gran magnitud.

Diego Rubio habría llamado a la directora del DSN, la general Loreto Gutiérrez, para pedir explicaciones. Posteriormente, fue cesada la jefa de prensa que publicó la alerta en la página web del organismo. Esta funcionaria llevaba ocho años en el puesto.

A partir de ahí, la figura de Rubio ha quedado cuestionada.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha admitido que advirtió al jefe de Gabinete de Sánchez del asalto masivo que se estaba preparando, pero que éste se limitó a tranquilizarle.

Según Vivas, ante las llamadas que venía reiterando desde el día 27 para alertar al Gobierno, alguien del Gabinete de Sánchez le pidió que dejase de insistir y que no fuera tan “pesado” porque ya estaban en comunicación con los diferentes ministerios.

No fue hasta el día 30, cuando se estaba produciendo el asalto masivo, que Sánchez aceptó hablar con el presidente autonómico.

Además, se reprocha a Rubio haber mantenido sus vacaciones en Japón durante la crisis, mientras Sánchez se encontraba en La Mareta y la situación en Ceuta se iba enquistando.

No es la única petición de comparecencia a Rubio. También ha salido adelante otra solicitud en la que se reclama que informe sobre la renovación del sistema que utilizan los móviles de los altos cargos de Presidencia del Gobierno para el cifrado de voz, mensajería y vídeos.

Diego Rubio ya ha comparecido en esta legislatura tres veces en la Comisión de Seguridad Nacional para presentar el informe que presenta el DSN en cada ejercicio.. Ahora, lo que esperan fuentes parlamentarias es que no ponga objeciones.