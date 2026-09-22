El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, no asistirá este martes a la recepción que ofrece en Nueva York el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los cabezas de delegación de los países con motivo del inicio del 81 periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU.

Sánchez recibió la invitación de Trump para estar presente en esa recepción, que es habitual todos los años con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU, pero no irá finalmente a ella, según fuentes de su Gobierno, por motivos de agenda.

El programa oficial de sus actividades para la jornada de este martes no recoge, a priori, ningún evento al que asista por la tarde, coincidiendo con esa recepción.

El jefe del Ejecutivo no acudió el año pasado a la recepción ofrecida por Trump, ya que fue el Rey quien presidió la delegación española y quien acudió tras recibir la invitación del presidente estadounidense.

Tampoco estuvo presente en la de 2024, evento en el que actuó de anfitrión el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, debido a que coincidió con su intervención ante la Asamblea General de la ONU.