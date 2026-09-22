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La amnistía quedará hoy despejada para Puigdemont gracias a la mayoría aritmética del TC favorable al Gobierno
El Tribunal Constitucional tiene previsto dar hoy el paso definitivo para la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación de fondos públicos destinados a financiar al 'procés' catalán.
Con ello, quedarán despejados tanto la vuelta del expresidente catalán Carles Puigdemont tras nueve años de prófugo de la Justicia como el levantamiento de la inhabilitación para ejercer cargos públicos impuesta al exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull, que estuvieron más de tres años en prisión.
El recurso de amparo interpuesto por este último contra las resoluciones del Tribunal Supremo que consideraron que la ley de amnistía excluye su aplicación a la malversación cometida en el 'procés' es el primero que va a examinar el Tribunal Constitucional.
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Sánchez no acudirá este martes a la recepción que ofrece Trump por la Asamblea de la ONU "por motivos de agenda"
El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, no asistirá este martes a la recepción que ofrece en Nueva York el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los cabezas de delegación de los países con motivo del inicio del 81 periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU.
Sánchez recibió la invitación de Trump para estar presente en esa recepción, que es habitual todos los años con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU, pero no irá finalmente a ella, según fuentes de su Gobierno, por motivos de agenda.
El programa oficial de sus actividades para la jornada de este martes no recoge, a priori, ningún evento al que asista por la tarde, coincidiendo con esa recepción.
El jefe del Ejecutivo no acudió el año pasado a la recepción ofrecida por Trump, ya que fue el Rey quien presidió la delegación española y quien acudió tras recibir la invitación del presidente estadounidense.
Tampoco estuvo presente en la de 2024, evento en el que actuó de anfitrión el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, debido a que coincidió con su intervención ante la Asamblea General de la ONU.
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Albares se verá con su homólogo marroquí en Nueva York para abordar la situación en Ceuta y evitar una nueva entrada masiva
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reunirá esta semana en Nueva York con su homólogo marroquí, Naser Burita, para abordar el retorno de los migrantes que siguen en Ceuta tras la entrada masiva del pasado 30 de julio.
Albares anunció esa reunión con Burita, que suele ser habitual con ocasión de la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas, en declaraciones a los periodistas con motivo de la recepción que ofreció por el inicio del periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
El jefe de la diplomacia española explicó que habla prácticamente a diario con el ministro de Exteriores marroquí y que los dos han acordado verse esta semana para conversar de forma serena y tranquila, entre otros asuntos, del retorno de los migrantes irregulares que permanecen en la ciudad autónoma de Ceuta tras la entrada masiva del pasado 30 de julio.
Ante los mensajes en redes sociales relativos a una nueva entrada masiva el próximo miércoles, 23 de septiembre (día en el que en Marruecos se celebran elecciones legislativas), aseguró que este mismo lunes ha hablado al respecto con Burita para que tome medidas al respecto.
Su homólogo marroquí le ha garantizado que tomarán las medidas necesarias para que eso no ocurra.