El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, este martes en el Congreso de los Diputados. Europa Press.

Patxi López llama "bulos terraplanistas" a las amenazas confirmadas a la juez Biedma gestadas en las cloacas del PSOE

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Las claves Generado con IA Patxi López, portavoz del PSOE, califica de "bulos terraplanistas" las informaciones sobre amenazas a la jueza Biedma. Cintia Rocho, líder de Los Rochos, confirma que el entorno de Leire Díez le envió información personal de la magistrada para presionarla. La jueza Biedma ha solicitado personarse como acusación particular en la causa contra las cloacas del PSOE por las amenazas recibidas. Los Rochos, implicados en tráfico de drogas, habrían recibido ofertas para que amedrentaran a la jueza y así beneficiar al hermano de Pedro Sánchez.

El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha tildado de “bulos terraplanistas” a las informaciones de que Leire Díez contactó con el ‘Clan de los Rochos' cerrar sus casos abiertos por tráfico de drogas si "eliminaban" a la jueza que investigaba el caso del hermano de Pedro Sánchez, la magistrada Beatriz Biedma.

Unas informaciones que la líder del clan, Cintia Rocho, ha confirmado en una entrevista detallando que el entorno de Leire Díez le "mandó la dirección de la casa de la magistrada, fotos de ella en su gimnasio, muchísimas cosas y muchísima información". Una propuesta que rechazaron.

Una interlocución que se habría hecho mediante el exmagistrado Sáenz de Tejada, apartado de la carrera judicial por una condena de violencia de género, fue reclutado por Santos Cerdán y Leire Díez para montar un comando Badajoz que lograra apartar a la magistrada Biedma de la instrucción del caso de David Sánchez.

López se ha mostrado indignado después de que la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, calificase de "terremoto absoluto" las informaciones de EL ESPAÑOL en las que se probaba cómo las cloacas del PSOE habían "contratado los servicios del clan de Badajoz" para darle "un sustillo" a la juez,

"Si creo que mi hermano es inocente, no contrato a unos contrabandistas para que intenten amedrentar al juez", apuntaba Muñoz al tiempo que denuncia la "grave involución democrática" del Gobierno.

Pero para López todo son "bulos" pese a que la la juez Biedma presentó el pasado miércoles 16 un escrito en la Audiencia Nacional pidiendo que fuera aceptada su personación en la causa contra las cloacas del PSOE como acusación particular.

En dicho escrito, Biedma reveló las conversaciones que habían existido entre el grupo de Cerdán y Díez con una banda de narcotraficantes. Que, como confirma EL ESPAÑOL, son los Rochos a los que se le ofreció cerrar todos sus casos.

Patxi López incluso atacaba al PP por pedir explicaciones. "Que el PP difunda estas mentiras da cuenta del vacío moral que tienen", afirmaba pese a que las relaciones de Díez con Los Rochos ya está en los juzgados.

Los Rochos son un clan conocido en Extremadura por sus vínculos con la droga y tienen varios juicios abiertos relacionados con crímenes y extorsión.