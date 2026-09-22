Dos patrulleras de la Guardia Civil, este sábado, junto a las boyas que hacen de frontera marítima desde el espigón del Tarajal, en Ceuta. J. I. M. EL ESPAÑOL

Interior inicia los trámites para prolongar el espigón de El Tarajal: la barrera flotante se sustituirá por un dique vertical

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Las claves Generado con IA El Ministerio del Interior ha iniciado los trámites para prolongar el espigón de El Tarajal en Ceuta y sustituir la barrera flotante por un dique vertical. La obra se ejecutará en dos fases: primero se prolongará el espigón 15 metros con malla antitrepa, y después otros 100 metros con un dique vertical. El coste total de las actuaciones será de unos 9 millones de euros, incluyendo la instalación de un balizamiento permanente para reforzar la frontera con Marruecos. El Gobierno de Ceuta espera que las nuevas medidas protejan la frontera ante posibles intentos de entrada masiva, coincidiendo con las elecciones legislativas en Marruecos.

El Ministerio del Interior ha iniciado este martes los trámites necesarios para comenzar las obras de prolongación del espigón de la playa de El Tarajal, en Ceuta, y para instalar un sistema de "balizamiento permanente" que reemplazará a la actual barrera flotante instalada en agosto.

Dicha intervención servirá para reforzar la condición fronteriza con Marruecos de esta construcción.

Para poder acometer el proyecto, Interior solicitará el correspondiente informe favorable a la Ciudad Autónoma de Ceuta, así como a otros organismos estatales que deben dar su visto bueno a la iniciativa.

La obra del espigón de El Tarajal se realizará en dos fases. La primera consistirá en la prolongación mar adentro de 15 metros lineales dividida en tres tramos modulados cimentados mediante pilotes y un cerramiento superior de malla 'antitrepa' con peines curvos invertidos.

En una segunda fase, la actuación permitirá prolongar mar adentro el espigón en 100 metros lineales mediante un dique vertical. Esta actuación, en sus dos fases, tendrá un coste estimado de 7 millones de euros.

Por otra parte, la instalación de un sistema de balizamiento flotante para desplegar una red de contención de alta resistencia suspendida hasta el fondo marino para impedir el paso sumergido tendrá un coste estimado de 2 millones de euros.

Este balizamiento permanente sustituirá a la barrera flotante que, con carácter provisional, se instaló el pasado mes de agosto.

Ha sido también este martes cuando el Gobierno de Ceuta ha expresado que espera que la frontera del Tarajal esté "protegida" y se hayan adoptado las "medidas pertinentes" ante los llamamientos a nuevas entradas masivas a Ceuta y Melilla para mañana coincidiendo con las elecciones legislativas de Marruecos.

En rueda de prensa, el portavoz del Gobierno ceutí, Alejandro Ramírez (PP) ha dicho que espera "que mañana no ocurra nada" y en relación a los desperfectos que se han detectado en la boya neumática situada en el espigón fronterizo ha dicho que "era previsible ya que las boyas pueden ser de mayor volumen pero cuando hay temporales de levante se las llevará la corriente como nos sucede a nosotros con las redes antimedusas".

En su opinión, la boya neumática "puede servir para hacer una devolución en frontera, pero no con otra finalidad".