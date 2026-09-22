El diputado de ERC, Gabriel Rufián, durante la comparecencia de Carlos Mazón ante la comisión de Investigación sobre la dana. Jesús Hellín Europa Press

Los insultos de Rufián a Mazón en la comisión de la dana: "Es un negligente, un homicida imprudente y un psicópata"

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Las claves Generado con IA Gabriel Rufián (ERC) insultó duramente a Carlos Mazón en la comisión de investigación de la DANA, llamándolo negligente, homicida imprudente y psicópata. Rufián reprochó a Mazón no responder preguntas de víctimas y le acusó de mentir y de inhumanidad en la gestión de la tragedia. Mazón justificó su silencio argumentando que la justicia ya lo ha exonerado de responsabilidad penal y que solo los jueces pueden juzgarle. El expresidente agradeció al PSOE la denuncia ante el Supremo, pues permitió que la Fiscalía confirmara su exoneración por unanimidad.

El diputado de Esquerra Republicana Gabriel Rufián ha aprovechado su intervención en la comparecencia de Carlos Mazón en la comisión de investigación de la dana del Congreso para exponer una retahíla de insultos contra el expresidente de la Generalitat valenciana.

"Es un negligente, un inútil, un homicida imprudente y un psicópata", ha afirmado. Los parlamentarios del PP han saltado y la presidenta de la Mesa ha evitado interrumpir porque "en esta sala se han escuchado cosas peores".

"Me jode verle con tan buena cara, tan moreno y casi diciendo que es víctima. Esto es una pérdida de tiempo. Me da la sensación de que salimos peor que usted de aquí. Lo único que merece es cárcel", le ha dicho Rufián.

🔴🗣️ Rufián llama a Mazón "negligente, inútil y homicida imprudente" en el Congreso casi dos años después de la DANA: "No tengo nada que decirle a usted" pic.twitter.com/FzHpDccMyI — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) September 21, 2026

El diputado ha formulado varias preguntas de diversas víctimas que han perdido a familiares: "¿Se arrepiente de algo? ¿Va a pasar lo mismo si se repite una dana? ¿Cómo puede usted decir que no sabían nada si a mi marido se lo llevó el agua a las 9 de la mañana? ¿Qué opina de que una organización vinculada a Vox como Revuelta se quedara con la pasta de la dana?".

Y ha continuado: "¿Cuántas veces ha mentido? ¿Cuándo vamos a saber la verdad? ¿Durante todo este tiempo alguien le ha pedido que mintiera? ¿Ha mentido usted a cambio de algo, como un escaño? ¿Por qué fue a un funeral al que no estaba invitado? ¿Qué le digo a mis hijos cuando preguntan por su padre?".

Mazón no ha respondido a ninguna de ellas, mientras Rufián le ha reprochado que a quien no estaba respondiendo era a las víctimas. "¿Ustedes son conscientes del acto de inhumanidad que han hecho aquí? Lo peor es que sus mentiras matan y se votan. Así que a lo único que aspiro es a que alguien con dudas diga: ni de coña voto a esta gente", ha señalado.

Durante toda su comparecencia, Mazón ha eludido responder a la gran mayoría de preguntas de los diputados de la izquierda. Lo ha justificado en que está personado en la causa judicial que investiga la gestión de la tragedia y en que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) no vio responsabilidad penal en su actuación.

"El único poder que puede juzgar mis responsabilidades penales son los jueces. Cinco han dicho por unanimidad que no tenía", ha insistido en varias ocasiones.

El expresidente ha llegado a agradecer al PSOE que le hayan denunciado ante el Supremo por haber mentido al Congreso en su primera comparecencia. "Han permitido que la Fiscalía recabe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la resolución que, por unanimidad, me exonera de toda responsabilidad", se ha jactado.