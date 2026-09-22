La ministra portavoz, Elma Saiz, comparece en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, este martes en Moncloa. Javier Lizón Efe

El Gobierno presiona ya desde Moncloa al jurado: "En este caso hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente"

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Las claves Generado con IA El Gobierno ha presionado públicamente al jurado que juzgará a Begoña Gómez, defendiendo su inocencia y denunciando un escarnio público. La ministra Elma Saiz ha pedido que se haga justicia, afirmando que, en este caso, eso significa declarar inocente a la esposa de Pedro Sánchez. El Ejecutivo y el PSOE han criticado duramente al juez Juan Carlos Peinado, calificando la instrucción como arbitraria y motivada por ideología. El Consejo General del Poder Judicial ha archivado las quejas del ministro Félix Bolaños contra el juez que instruye el caso.

El Gobierno escala en su estrategia de defensa de Begoña Gómez después de la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviarla a juicio. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha utilizado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, para trasladar la presión al jurado que deberá juzgar a la mujer del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.

"Nadie desconoce en este país el caso, pero dicho esto confiamos en que un jurado ecuánime hará justicia, y en este caso hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente", ha expresado la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El Gobierno considera que Begoña Gómez es inocente y, por tanto, entiende que ha sido sometida a un "escarnio público absolutamente insoportable", según las palabras de la portavoz.

La ministra ha desarrollado la tesis que sostiene Moncloa sobre lo que entiende un proceso injusto contra la mujer del presidente socialista, "perseguida" por el hecho de ser la "esposa de Pedro Sánchez, jefe de un Ejecutivo progresista".

Por eso, ha expresado su "empatía total, apoyo y solidaridad" con Begoña Gómez por la decisión del juez Juan Carlos Peinado de llevarla a juicio junto a su asistente, Cristina Álvarez.

"El Gobierno pide que se haga justicia y en este caso significa que Begoña Gómez es inocente", ha zanjado Saiz.

Además, la portavoz ha lamentado la decisión del Consejo General del Poder Judicial de archivar definitivamente las quejas de Félix Bolaños, ministro de Justicia y Presidencia, contra el juez Peinado.

Críticas a Peinado

Las manifestaciones de la portavoz del Gobierno se producen un día después de la resolución del juez para la apertura de juicio oral a la esposa de Sánchez. El tono de su crítica al magistrado instructor y el hecho de hacerla desde Moncloa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, le dan mayor gravedad.

Nada más conocerse ayer esa resolución, Moncloa hizo pública su "condena" y miembros del Gobierno la calificaron de "instrucción arbitraria e injusta" cuyo fin es atacar a Gómez "por el mero hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno".

Desde el PSOE han sido todavía más ácidos en sus críticas hacia Peinado. El portavoz parlamentario, Patxi López, ha considerado que el magistrado ha querido, "como Franco", dejar "todo atado y bien atado" y que como "activista contra Sánchez y el Gobierno no tiene precio".

El valor de un juez, ha añadido, está en instruir bien, respetar las reglas, aplicar la ley con equidad y proporcionalidad, adoptar decisiones justas y ecuánimes y "dejar prejuicios y su ideología al margen".

"Y esta instrucción aparecerá en los anales de la historia del estado de Derecho por hacer justo todo lo contrario", ha estimado.