El Gobierno evita que la directora del CNI comparezca por Ceuta en la Comisión de Secretos: "Irá solo la ministra"

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Las claves Generado con IA El Gobierno veta la comparecencia de la directora del CNI en la Comisión de Secretos y solo prevé que acuda la ministra de Defensa, Margarita Robles. El PP reclama que comparezcan también responsables del CNI, del Cifas y del Estado Mayor de la Defensa para aclarar la gestión previa al asalto en Ceuta. El Gobierno ha desclasificado parte de la documentación sobre la crisis fronteriza, aunque el PP exige acceso al resto de los informes aún clasificados. Documentos desclasificados apuntan que Cifas, Policía, Guardia Civil y CNI detectaron indicios de una posible entrada masiva y alertas en redes sociales.

El Gobierno ha vetado la comparecencia de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro. Durante la Junta de Portavoces, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, ha asegurado que "sólo irán ministros".

De momento, sólo está convocada la ministra de Defensa, Margarita Robles, para el 6 de octubre. Aunque en el Ejecutivo no cierran la puerta a que vayan también los ministros de Interior, Fernando Grande Marlaska, y de Exteriores, José Manuel Albares.

Los populares reclaman que por la comisión pasen también los principales responsables de los organismos que manejaron la información previa al asalto. En concreto, piden la comparecencia del director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas), del jefe de Estado Mayor de la Defensa y de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Pero en el PSOE ya advierten que no irá. "La máxima responsable del CNI es la ministra de defensa y esta va a comparecer el 6 de octubre", aseguraba el portavoz parlamentario, Patxi López.

El PP llevaba desde la primera semana de agosto solicitando que se convocase esta comisión pero la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha evitado citarla. Al final, en un tenso momento al final de la Junta de Portavoces a puerta cerrada, la responsable del PP, Ester Muñoz, solicitó que se convocase dicha comisión y no siguiesen posponiéndola.

Esto motivó a un cambio. Armengol ha optado por hacerlo el día 6 aunque ha admitido que la fecha no está cerrada con la ministra Robles.

Pero la convocatoria, tal y como la contempla inicialmente la presidenta de la Cámara, no satisface al PP.

Según ha denunciado su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, Armengol sólo prevé llamar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que explique lo ocurrido en la ciudad autónoma.

"Habida cuenta de las informaciones contradictorias, el PP entiende que es hora de que comparezcan", ha defendido Muñoz tras la reunión.

La presión del PP llega después de que el Gobierno desclasificara parte de la documentación de inteligencia relacionada con la crisis fronteriza.

Los populares llevan semanas cuestionando la versión ofrecida por Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, según la cual el Ejecutivo no recibió ninguna advertencia que permitiera anticipar la magnitud de lo ocurrido a finales de julio.

Los documentos desclasificados apuntan, según el PP, a que sí existieron avisos previos. En ellos consta que el Cifas, la Policía Nacional, la Guardia Civil y el CNI detectaron indicios de una posible entrada masiva y de los llamamientos difundidos en redes sociales para promover el asalto a la frontera.

El contenido de los documentos ya publicados, además, ha llevado a los populares a poner el foco sobre los informes que continúan clasificados. Desde que Moncloa hizo públicos los primeros archivos, Muñoz ha cuestionado qué información permanece todavía fuera del alcance del Congreso.

Ahora, los populares pretenden utilizar la Comisión de Secretos Oficiales para acceder al resto de la documentación.