La 'fontanera' Leire Díez, el 4 de junio de 2025 durante su comparecencia ante los medios en un hotel de Madrid. Europa Press

Cintia Rocho confirma la información de El Español: las cloacas del PSOE ofrecieron al clan cerrar sus casos si "eliminaban" a la juez Biedma

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Cintia Rocho confirma que miembros vinculados al PSOE ofrecieron cerrar los casos de su clan si colaboraban para apartar a la jueza Beatriz Biedma. Rocho asegura que recibió datos personales de la magistrada y presiones para que participara en una persecución contra ella, pero se negó a colaborar. La jueza Biedma denunció ante la Audiencia Nacional haber sido objeto de seguimiento y amenazas, vinculando la trama a intentos de boicotear su labor en el caso del hermano de Pedro Sánchez. Leire Díez y Santos Cerdán, del PSOE, están siendo investigados por presunta obtención de información reservada y tráfico de influencias para condicionar procesos judiciales.

La líder del clan de los Rochos, Cintia Rocho, ha confirmado en una entrevista la información que adelantaba EL ESPAÑOL. Leire Díez ofreció al clan cerrar sus casos si "eliminaban" a la jueza que investigaba el caso del hermano de Pedro Sánchez, la magistrada Beatriz Biedma.

Rocho ha declarado que dos personas contactaron con ella, un magistrado y un abogado cuya identidad afirma que solo revelará "a la Guardia Civil si le pregunta". Estos le "mandaron la dirección de su casa, fotos de ella en su gimnasio, muchísimas cosas, muchísima información".

"Todo lo que ellos querían es que esta señora no llevara la instrucción del hermano de Sánchez y quitársela de en medio", ha aseverado en 'El Tiempo Justo' de Telecinco. Ha explicado que todo empezó con "sutileza", incluso pensó que el objetivo era demandarla, pero al enviarle datos personales de Biedma comprendió que no querían que ella actuara "para nada bueno".

Sin embargo, ha afirmado que ella "nunca cedió a nada"; negándose a actuar contra la jueza. "No me hubiera gustado ser la Beatriz [Biedma], la verdad", ha sentenciado en relación a lo que ha calificado como una "persecución".

"¿Por qué me envías una dirección de una magistrada? A mí me lleva a pensar que quieren que vaya a su casa", ha cuestionado Rocho. A esta le ofrecieron "integrarse en otra familia", para desarrollar "una persecución policial y judicial tremenda" para intimidar a la jueza instructora con otro clan.

Los Rochos son un clan conocido en Extremadura por sus vínculos con la droga y tienen varios juicios abiertos relacionados con crímenes y extorsión.

La líder del clan ha relatado que la llamaron cuando su marido, 'El Tutu', acababa de ser asesinado en un tiroteo entre clanes, "cuando se encontraba en una situación muy complicada. Nos querían utilizar". Además, su padre y anterior patriarca del clan, Jesús Rocho Sosa, también había sido asesinado en una reyerta similar meses antes.

Según reveló a este periódico una fuente presente en las negociaciones entre las cloacas del PSOE y la organización criminal, la oferta realizada al clan sería: "eliminad a Biedma y la Fiscalía cerrará vuestros casos".

En estas conversaciones se habría asegurado que se contaba con la influencia necesaria ante el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para cerrar todas las causas pendientes de la familia.

'La Celsa'

"Cuando vi esta publicación sabía que se estaba dirigiendo a mí", ha asegurado Cintia Rocho en relación a las anotaciones en la agenda de Leire Díez en las que se leía "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano". Ha explicado que así era como se referían a ella.

La anotación está fechada el 25 de marzo de 2025, unos días después de que se rechazara el intento del exjuez Sáenz de Tejada de recusarla de la causa del hermano de Sánchez.

'Gitano' haría referencia a un miembro de otro clan, con el cual se habría puesto también en contacto con el mismo fin.

El comando Badajoz de la cloaca intentó captar también a Joaquín Parra, exdueño del equipo de fútbol de la ciudad e imputado en un caso de hidrocarburos. Sin embargo, Parra no colaboró.

La denuncia de la jueza

La jueza denunció por escrito ante la Audiencia Nacional el pasado miércoles que se habían pedido datos personales suyos y afirmó que sentía peligrar por su integridad y la de sus familiares.

Por ello, pedía personarse en la causa del 'caso Leire' como acusación particular. En dicho escrito, Biedma reveló las conversaciones que habían existido entre el grupo de Cerdán y Díez con una banda de narcotraficantes.

Sáenz de Tejada, exjuez apartado de la carrera judicial por una condena de violencia de género, fue reclutado por Santos Cerdán y Leire Díez para montar un 'comando Badajoz' que lograra apartar "por lo civil o lo criminal" a la magistrada Biedma de la instrucción del caso del hermano de Pedro Sánchez.

'Caso Leire'

La dirigente socialista Leire Díez ('la fontanera') y el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, están siendo juzgados por una presunta trama que implica la obtención de información reservada, el tráfico de influencias y maniobras para impedir o condicionar procesos judiciales que afectaban al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su entorno familiar y de partido.

El juez Pedraz instruye dicha causa en la Audiencia Nacional y ha citado a declarar como investigados a al exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; o al exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juanma Serrano, entre otros.