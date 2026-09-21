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Albares llevará a la Asamblea de la ONU la defensa del derecho internacional y la reforma de las instituciones multilaterales
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, participa en Nueva York en la 81ª Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la que llevará las propuestas de España para la defensa del derecho internacional y la reforma de las instituciones multilaterales y trasladará su compromiso "para poner fin a la guerra en Oriente Medio y en Ucrania".
El ministro destacará su apuesta por un multilateralismo "renovado, eficaz e inclusivo", con las Naciones Unidas en su centro, capaz de garantizar un orden internacional basado en el derecho internacional, los derechos humanos, la cooperación y el diálogo. Trasladará asimismo la apuesta de España por la elección de la primera mujer Secretaria General de las Naciones Unidas.
Por otro lado, la Cumbre Iberoamericana de Madrid, que se celebrará el 4 y 5 de noviembre, ocupará un lugar relevante en la agenda de Albares. El tradicional desayuno de cancilleres iberoamericanos, que este año preside España, y la reunión Ministerial UE-CELAC son las principales citas a este respecto.
Asimismo, destaca el acto que Exteriores coorganiza junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo titulado 'Democracia, Desarrollo y Futuros Compartidos: Iberoamérica rumbo a la Cumbre de Madrid'.
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Marlaska y Feijóo viajan a Ceuta por cuarta vez en plena escalada del enfrentamiento político entre el Gobierno y Vivas
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viaja este lunes a Ceuta para visitar el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde se realizan los triajes a los migrantes llegados a finales de julio desde Marruecos para derivarlos a procesos de asilo o de expulsión.
También se desplaza hasta la ciudad autónoma el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Y lo hará acompañado del presidente del Partido Popular Europeo (PPE), el alemán Manfred Weber, y de la eurodiputada Dolors Montserrat, entre otros cargos. Allí les recibirá el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.
Según ha informado Interior, Marlaska tiene previsto visitar, además, distintas unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y las dependencias de la Oficina de Asilo y Refugio abiertas en la ciudad autónoma, donde miles de migrantes siguen acampados en las playas y en situación de calle.
Se trata del cuarto viaje del titular de Interior a Ceuta desde la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio, crisis que ha derivado en un creciente enfrentamiento político entre el Ejecutivo central y el Gobierno de Juan Jesús Vivas y el PP. También será la cuarta vez que Feijóo vaya a la ciudad autónoma.
La última polémica ha girado en torno al partido amistoso entre las selecciones sub-20 de España y México del 30 de septiembre, que iba a celebrarse en Ceuta y finalmente será reubicado después de que la Policía desaconsejase la ciudad autónoma por la "presión migratoria existente" y el "contexto de tensión social".
Además, el centro de acogida temporal en el Puerto de Ceuta también ha estado en el centro del debate después de que el sindicato policial SUP pidiera frenar su habilitación por razones de seguridad, medida cautelar que finalmente la Audiencia Nacional ha rechazado hasta estudiar el fondo del asunto.