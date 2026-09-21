El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, participa en Nueva York en la 81ª Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la que llevará las propuestas de España para la defensa del derecho internacional y la reforma de las instituciones multilaterales y trasladará su compromiso "para poner fin a la guerra en Oriente Medio y en Ucrania".

El ministro destacará su apuesta por un multilateralismo "renovado, eficaz e inclusivo", con las Naciones Unidas en su centro, capaz de garantizar un orden internacional basado en el derecho internacional, los derechos humanos, la cooperación y el diálogo. Trasladará asimismo la apuesta de España por la elección de la primera mujer Secretaria General de las Naciones Unidas.

Por otro lado, la Cumbre Iberoamericana de Madrid, que se celebrará el 4 y 5 de noviembre, ocupará un lugar relevante en la agenda de Albares. El tradicional desayuno de cancilleres iberoamericanos, que este año preside España, y la reunión Ministerial UE-CELAC son las principales citas a este respecto.

Asimismo, destaca el acto que Exteriores coorganiza junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo titulado 'Democracia, Desarrollo y Futuros Compartidos: Iberoamérica rumbo a la Cumbre de Madrid'.